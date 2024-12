クラウデラ (Cloudera)、RAGスタジオ (RAG Studio) プレビューによりエンタープライズAIを加速

RAGチャットボットは、一般的なチャットボットにはない高い精度と信頼性を提供

カリフォルニア州サンタクララ発, Dec. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- データ、分析、AIのための唯一の真のハイブリッドプラットフォームである クラウデラ は本日、検索拡張生成 (Retrieval-Augmented Generation、RAG) スタジオのローンチを発表した。 RAGスタジオは、企業がリアルタイムのエンタープライズデータを使用して、わずか数分でRAGチャットボットを展開できるようにする。 このノーコードソリューションにより、技術的な知識がないユーザーでもAIアプリケーションを簡単に利用することが可能となり、ビジネス部門とIT部門の連携を促進し、AIツールを幅広いユーザーに普及させることができる。 安全で信頼できるリアルタイムデータを活用することで、オンプレミスであれクラウドであれ、RAGスタジオにより、最先端技術を通じて企業がAIの価値を引き出すことが可能となる。

チャットボットが人気のAIユースケースとして普及する一方で、企業は不正確な応答という課題に直面し続けている。 ある 研究 では、ChatGPTの成功率がタスクに応じて0.66%から89%まで変動することが示された。 RAGは、検索ベースのシステムと生成AIの強みを組み合わせた強力なAIパラダイムである。 これにより、精度と文脈的な関連性が向上し、説明可能性と信頼性が強化される。 RAG対応のチャットボットは、一般的な情報に依存するのではなく、リアルタイムかつ企業固有のデータに基づいて質問に回答するため、幻覚 (誤った生成) の発生を大幅に削減する。 成功率は、すでに訓練された大規模言語モデル (LLM) に信頼できる企業データを活用し、ビジネス文脈を提供することで向上させることができる。

RAGスタジオがクラウデラの顧客に提供するメリットには以下が含まれる:

企業データの価値を最大化 :クラウデラの顧客は、ハイブリッドおよびマルチクラウドエコシステム全体にまたがる、構造化データと非構造化データが混在する複雑でデータ豊富な環境で運用している。 RAGは、このデータをAIワークフローに統合することで、動的なデータ検索と文脈に沿った応答を可能にし、顧客がデータを効果的に活用できるようにする。

スケーラブルでコスト効率の高いAIソリューションの実現 :エンタープライズにおけるAIソリューションのスケーリングは、高い計算コスト、モデル再訓練の複雑さ、堅牢なデータガバナンスの確保といった課題を伴うことが多い。 RAGは、計算集約型の生成モデルへの依存を軽減し、クラウデラのプラットフォームと統合することで、コスト効率が高く安全なAIワークフローを提供し、モデルの継続的な微調整を不要にすることで、これらの課題に対応する。

企業向けユースケースにおける説明可能で信頼できるAIの推進:特に医療、金融、政府といった規制の厳しい業界では、信頼できるAIソリューションが求められる。 RAGは、生成された出力を企業承認済みのデータソースに直接リンクすることで、クラウデラのAIスタックに説明可能性と追跡可能性を組み込む。 これにより、AIの意思決定が検証可能で監査可能なデータに基づいて行われることを保証し、AIが推奨する内容の透明な理由を提供する。



「迅速なカスタマーサポートから、より的確な製品開発に至るまで、RAGのメリットはビジネス全体に及びます」と、クラウデラの最高戦略責任者であるアブハス・リッキー (Abhas Ricky) は述べている。 「当社のノーコードRAGスタジオは、迅速なプロトタイピング、事前構築済みの統合機能、そして運用効率を実現します。 企業はAI戦略を正しく進めることに大きなプレッシャーを感じていますが、このプログラムは、エンタープライズAIを加速するというクラウデラのコミットメントの一環です」。

このプレビュー版のローンチの一環として、クラウデラはデザインパートナーを招待し、デモに参加してソリューションの開発に関するフィードバックを提供する機会を設けている。 RAGスタジオへの参加により、クラウデラの顧客はクラウデラと直接連携し、RAGソリューションの開発を通じて、最大のビジネス価値と技術的価値を提供する機能を特定する機会を得る。

RAGスタジオへの参加に興味のある企業は、 クラウデラチーム へ問い合わせされたい。

クラウデラについて

クラウデラは、データ、分析、AIのための唯一の真のハイブリッドプラットフォームである。 クラウデラでは他のクラウド専業ベンダーと比較して100倍以上のデータを管理しており、グローバル企業がパブリッククラウドでもプライベートクラウドでもあらゆる種類のデータを貴重な信頼性されるインサイトに変換することを可能にしている。 同社のオープンデータレイクハウスは、ポータブルなクラウドネイティブ分析によるスケーラブルでセキュアなデータ管理を実現し、プライバシーを保護し、責任を持って信頼性の高いAIの展開を保証しながら、顧客がデータに生成AIモデルを適用できるようにしている。 金融サービス、保険、メディア、製造、政府など、世界最大のブランドが、現在および将来に不可能と思われた課題を解決するためにクラウデラを活用している。

詳細については、 Cloudera.com にアクセスし、 LinkedIn および X でフォローされたい。Clouderaおよび関連マークは、Cloudera, Inc.の商標または登録商標である。その他の会社名および製品名は、それぞれの所有者の商標である可能性がある。

