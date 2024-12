市場參與者看好另類資產在 2025 年的前景，相信市況會有更顯著改善：《Preqin 2025 年全球報告》(Preqin Global Reports 2025)

私募股權投資者變得更加樂觀,料 2025 年創投前景向好

倫敦, Dec. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球頂尖另類資產數據、工具和洞察公司 Preqin 今天發布了 《 Preqin 2025 年全球報告 》 ,當中六份報告各自深入剖析了一種另類資產,分別是私募股權、風險投資 、私募債權 、對沖基金、房地產和基礎設施。

這些全球報告均提供 Preqin 行業專家的分析,除了投資者興趣之外,還包括對融資、基金經理、資產管理規模 (AUM) 、交易和業績的預測。報告資料源自最新的 Preqin 投資者調查,由相關人員在 2024 年 11 月對 255 名參與者進行調查所得。

透過結合定性和定量方法,Preqin 分析師對另類資產的關鍵趨勢和活動提供了深入的看法。 讀者可以全面了解投資動態和見解,以及如何應對即將到來的機會和挑戰。

Preqin 資深副總裁兼研究洞察部全球主管 Cameron Joyce 表示:「事實證明,宏觀經濟大勢比預期更具復原力,整體金融市場出現的金融壓力有限。 隨著政策利率開始下降,對於私募資本的前景,市場情緒越來越樂觀。 值得注意的是,我們預計 2025 年交易環境將煥發活力,有助促進整體活動。」

所有六種另類資產的主要亮點:

從 2025 年起,投資者和基金經理對私募股權的看法更加樂觀:

截至 2024 年第三季度,646 個全球私募股權基金共籌集了 4,820 億美元。 由於某些類型的投資者,尤其是非機構投資者的興趣增加,這種融資活動表現亮眼。 Preqin 最近的基金搜尋數據顯示,包括家族辦公室和財富管理者在內的非機構投資者,與保險公司和資產管理公司一樣,對私募股權基金越來越有興趣。

風險投資管理資產規模(3.1 萬億美元)在 2024 年增長放緩,而退出的數量預期在 2025 年將會增加:

最新可用數據顯示,截至 2024 年第一季度,全球風險投資管理資產規模小幅下降至 3.1 萬億美元。 亞太地區 (APAC) 佔 1.6 萬億美元,其次是北美,為 1.1 萬億美元,歐洲為 2,000 億美元*。 截至 2024 年第三季度,風險投資退出總數為 852 宗,總值為 1,120 億美元,延續了 2023 年的下降趨勢——當年的退出總數為 1,969 宗,總值為 2,700 億美元。

2024 年,私募債權投資者轉為採取防禦性策略:

儘管私募債權融資在 2024 年第一季放緩後出現顯著復甦,但不足以彌補今年前三個月的損失。 在私人債務充滿挑戰的融資環境中,這種資產的投資者採取更具防禦性的方法,並在費用方面改變了基金經理和投資者之間的制衡關係。

2024 年,對沖基金的全球回報率為 10%,同時證明了多元化的價值:

Preqin 的所有對沖基金指數在 2024 年第三季度的回報率為 10%,年均複合增長率 (CAGR) 為 14%。 在 2024 年第三季度,對沖基金流入 255 億美元,因此今年前 9 個月的淨認購額達到 192 億美元。 然而,鑑於過去十年的大部分時間持續存在淨流出的情況,這一季度目前應被視為異常值。

全球房地產交易市場在 2024 年顯現出復甦的早期跡象:

相較於 2023 年同期,北美、歐洲和亞太地區的全球房地產總交易額在 2024 年前三個季度均迎來反彈。 同時,2024 年融資規模略有放緩,同期募集的資金總額為去年總額的 61%,即 960 億美元。

基礎設施閒置投資資金佔管理資產的份額在 2024 年跌至 24% 的歷史低位:

2024 年基礎設施融資和交易依然疲軟,並對閒置投資資金水平造成壓力。 基礎設施閒置投資資金佔資產管理規模的比例在 2024 年創下歷史新低。 此資產管理規模在 2024 年第一季度**下降了 3%,即 385 億美元,再降至 24%,而 2020 年底為 35%。

如欲了解詳情,請聯絡 Mimi Celeste Taylor: mimiceleste.taylor@preqin.com 。

《Preqin 2025 年全球報告》可供 Preqin Insights+ 訂 閱用戶 閱覽。

如果閣下是全職新聞工作者並希望收到以下報告(私募股權、創投、私人債務、對沖基金、房地產和基礎設施)的完整副本,請聯絡我們。

編輯備註

* Preqin 於 2024 年 9 月更新了關於計算資產管理規模的方法。 請聯絡我們以獲取有關更新的詳情。 這些數字包括以人民幣計價的基金;在北美曾經領先之後,亞太地區於 2016 年成為資產管理規模最大的地區。

** 最新可用數據。 Preqin 的管理資產分析有六個月的滯後時間,以確保在計算價值時盡可能具備資料完整的數據集。

關於 Preqin

Preqin 是 Home of Alternatives™(另類投資專家),為進行另類投資的金融專業人士提供必要的數據和洞見,幫助他們自信地作出決策。 該公司團隊以關鍵資訊和頂尖的分析解決方案為基礎,在整個投資週期中為客戶提供支援。 20 多年來,Preqin 公司率先採用嚴謹的私募數據收集方法,幫助全球超過 20 萬名專業人士更容易地籌資、獲得交易和投資良機、了解業績及隨時知悉動態。 有關更多資訊,請瀏覽 www.preqin.com 。

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.