Los actores del mercado ven mayores señales de mejoría en su perspectiva sobre los activos alternativos para 2025 – Informes globales de Preqin 2025

Los inversionistas de capital privado se muestran más optimistas y las predicciones del Venture Capital son mejores de cara al 2025

LONDRES, Dec. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Preqin, líder mundial en datos, herramientas y conocimiento experto sobre activos alternativos, ha publicado hoy sus Informes globales Preqin 2025. Cada uno de los seis informes explora alguna categoría de activo alternativo: Private Equity, Venture Capital, deuda privada, Hedge Funds, bienes raíces e infraestructura.

Según la última encuesta para inversionistas de Preqin realizada en noviembre de 2024 y que incluyó a 255 participantes, todos los informes globales presentan un análisis llevado a cabo por expertos en la materia de Preqin que exploran las predicciones sobre recaudación de fondos, gestores de fondos, activos bajo gestión (AUM, por sus siglas en inglés), transacciones y rendimiento, además del interés de los inversionistas.

Al combinar perspectivas cualitativas y cuantitativas, los analistas de Preqin ofrecen opiniones en profundidad sobre las tendencias y actividades determinantes de los activos alternativos. Los lectores podrán contar con una comprensión integral de los conocimientos y las dinámicas de la inversión, así como con orientaciones para aprovechar las nuevas oportunidades y sortear los desafíos.

Cameron Joyce, vicepresidente principal y director global de Perspectivas de Investigación en Preqin, declaró: “El panorama macroeconómico ha resultado ser más resiliente que lo previsto, y se han observado pocas señales de tensión financiera en los mercados financieros. A medida que los tipos de interés oficiales comienzan a disminuir, el sentimiento del mercado se ha vuelto cada vez más optimista en relación con las perspectivas del capital privado. Cabe destacar que anticipamos para 2025 un entorno revitalizado para las negociaciones, que contribuirá a impulsar la actividad en general.”

Los aspectos más destacados en las seis categorías de activos alternativos son:

Los inversionistas y gestores de fondos se muestran cada vez más optimistas hacia el Private Equity de cara a 2025:

El Private Equity global recaudó $482 mil millones de dólares con 646 fondos en el tercer trimestre de 2024. Esta recaudación se reforzó con un mayor interés de determinados tipos de inversionistas, en especial de los no institucionales. Los últimos datos de la investigación de Preqin sobre fondos muestran que los inversionistas no institucionales, como empresas familiares y gestores patrimoniales, están cada vez más interesados en los fondos de Private Equity, junto con las compañías aseguradoras y los gestores de activos.

El crecimiento de los activos bajo gestión (AUM, por sus siglas en inglés) de Venture Capital ($3,1 billones) disminuye en 2024, mientras que las expectativas sobre las oportunidades aumentan para 2025:

Según los últimos datos disponibles, los activos bajo gestión de Venture Capital experimentaron un ligero descenso a $3,1 billones a nivel mundial en el primer trimestre de 2024. En este descenso, a la región Asia-Pacífico (APAC) correspondió $1,6 billones, seguida por América del Norte con $1,1 billones y Europa con $0,2 billones*. En el tercer trimestre de 2024, hubo un total de salidas de Venture Capital de 852 con un valor agregado de $112 mil millones, lo que mantuvo la tendencia a la baja de 2023 que tuvo 1.969 salidas con un valor agregado de $270 mil millones.

Los inversionistas de deuda privada cambian a una estrategia defensiva en 2024:

Si bien la recaudación de la deuda privada se recuperó significativamente luego de ralentizarse en el primer trimestre de 2024, no fue suficiente para recuperar el terreno perdido durante esos primeros tres meses del año. En este desafiante entorno de recaudación para esa categoría de activos, los inversionistas de deuda privada adoptaron una estrategia más defensiva y alteraron el equilibrio de fuerzas entre los gestores de fondos y los inversionistas en relación con las tasas.

Los Hedge Funds tuvieron una rentabilidad del 10 % a nivel mundial en 2024 con lo que demostraron el valor de la diversificación:

El índice de todos los Hedge Funds de Preqin tuvieron una rentabilidad del 10 % en 2024 hasta el tercer trimestre, o del 14 % en la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR, por sus siglas en inglés). Las entradas de Hedge Funds de $25,5 mil millones en el tercer trimestre de 2024 resultaron en suscripciones netas de $19,2 mil millones durante los primeros nueve meses del año. Sin embargo, este trimestre debe considerarse por ahora un caso atípico teniendo en cuenta que las fugas netas se han mantenido durante la mayor parte de la última década.

El mercado de ofertas de bienes raíces a nivel global muestra las primeras señales de recuperación en 2024:

El valor de transacción agregado global de los bienes raíces en América del Norte, Europa y la región Asia-Pacífico experimentó un repunte durante los primeros tres trimestres de 2024, en comparación con el mismo período de 2023. Asimismo, la recaudación de fondos se reguló un poco en 2024, ya que el capital total recaudado en el mismo período alcanzó el 61 % del total de año anterior, lo que se traduce en $96 mil millones.

El dry powder de infraestructura como porcentaje de los activos bajo gestión cayó a un nivel récord de un 24 % en 2024:

La recaudación de fondos y las negociaciones para infraestructura se mantuvieron bajas en 2024 y están afectando a los niveles de activos líquidos disponibles. El capital de dry powder disponible para infraestructura, como proporción de los activos bajo gestión, alcanzó su nivel más bajo en 2024. Esta cifra de activos bajo gestión cayó un 3 %, o $38,5 mil millones, durante el primer trimestre de 2024** hasta el 24 %, en comparación con el 35 % de finales de 2020.

Para obtener más información, comuníquese con Mimi Celeste Taylor al correo electrónico mimiceleste.taylor@preqin.com.

Los informes globales 2025 de Preqin están disponibles para suscriptores de Preqin Insights+.

Comuníquese con nosotros si usted es un miembro permanente de la prensa y le gustaría recibir una copia completa de los siguientes informes: Private Equity, Venture Capital, deuda privada, Hedge Funds, bienes raíces e infraestructura.

Notas para los editores

* Preqin actualizó su metodología para activos bajo gestión (AUM, por sus siglas en inglés) en septiembre de 2024. Comuníquese con nosotros para obtener más información sobre esta actualización. Las cifras de los fondos se expresan en yuan renminbi, ya que la región APAC fue la región con más activos bajo gestión en 2016, luego de que América del Norte se mantuviera a la cabeza en años anteriores.

** Los datos disponibles más recientes. Preqin tiene un período de seis meses para analizar sus activos bajo gestión (AUM, por sus siglas en inglés) con el fin de asegurarse de contar con un conjunto de datos lo más completo posible al calcular los valores.

