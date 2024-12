Duck Creek Technologies Memperkukuhkan Kepimpinan Jualan Global dengan Pelantikan Strategik di Amerika Utara, EMEA dan APAC

Pengambilan eksekutif baharu mengukuhkan komitmen syarikat untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, memacu pertumbuhan pada skala global dan menerajui pergerakan untuk mengubah industri insurans pada tahun 2025 dan seterusnya

BOSTON, Dec. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, penyedia penyelesaian pintar global yang mentakrifkan masa depan hartanah dan kemalangan (P&C) dan insurans am, telah melantik tiga eksekutif berpengalaman untuk menyertai pasukan kepimpinan global kanannya dengan matlamat memacu pertumbuhan dan transformasi untuk syarikat dan pelanggannya. Eksekutif tersebut terdiri daripada William Magowan, naib presiden kanan Jualan Amerika Utara; Elodie Hilderal, pengarah urusan EMEA; dan Christian Erickson, pengarah urusan APAC. Bersama-sama, mereka akan bekerjasama dengan organisasi yang lebih besar untuk menjalin peluang baharu bagi pengembangan dan pertumbuhan hasil pendapatan sambil memastikan penyampaian pengalaman bertaraf dunia untuk pelanggan dan rakan kongsi Duck Creek di seluruh dunia.

William, Elodie dan Christian mempunyai latar belakang yang komprehensif dalam teknologi insurans, termasuk dalam Duck Creek:

William Magowan menyertai semula Duck Creek sebagai Naib Presiden Kanan Jualan Amerika Utara, membawa bersamanya pengalaman selama 20 tahun sebagai peneraju jualan dalam industri teknologi insurans. Beliau telah menunjukkan rekod prestasi yang kukuh dalam membangunkan dan mengetuai pasukan jualan berprestasi tinggi, memacu inovasi produk dan menyampaikan nilai pelanggan yang terbukti.

Berikutan kejayaan beliau dalam peranannya sebagai Naib Presiden Jualan Duck Creek, Elodie Hilderal telah dilantik sebagai Pengarah Urusan EMEA. Elodie merupakan seorang peneraju yang cemerlang dengan latar belakang yang kukuh dalam industri perisian perusahaan insurans dan insurans semula. Beliau telah memegang peranan kepimpinan selama 15 tahun dalam jualan, perkhidmatan profesional dan kejayaan pelanggan.

Christian Erickson membawa lebih daripada 25 tahun pengalaman dalam perisian perusahaan, awan, keselamatan siber dan perkhidmatan profesional ke dalam peranan barunya sebagai Pengarah Urusan APAC. Sebelum menyertai Duck Creek, Christian telah berkhidmat sebagai pengurus besar bagi segmen perkhidmatan kewangan dan insurans di beberapa firma, termasuk Cognizant dan Accenture, di mana beliau bertanggungjawab untuk pertumbuhan, kejayaan pelanggan serta perkhidmatan profesional.





“Pelantikan William, Elodie dan Christian menandakan detik penting bagi Duck Creek. Kemahiran kepimpinan dan kepakaran industri mereka meletakkan kami dalam kedudukan untuk mencapai pertumbuhan yang tidak pernah berlaku sebelum ini serta mengembangkan jangkauan global kami pada tahun 2025,” kata Mike Jackowski, Ketua Pegawai Eksekutif Duck Creek Technologies. “Memandangkan Duck Creek merupakan perintis dalam teknologi insurans, pelanggan kami menaruh harapan kepada kami untuk menetapkan standard untuk kecemerlangan, daripada penyelesaian yang kami gunakan kepada pengalaman pelanggan yang kami berikan. Ketiga-tiga eksekutif ini mempunyai latar belakang, pengetahuan dan kejayaan yang terbukti untuk membantu memimpin industri kami demi manfaat berpanjangan syarikat insurans dan pemegang polisi.”

