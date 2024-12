Duck Creek Technologies 在北美、欧洲、中东和非洲以及亚太地区进行战略任命，以加强全球销售领导力

新聘高管强化了公司提升客户体验、推动全球增长以及引领 2025 年及以后保险业变革运动的承诺

波士顿, Dec. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies 是一家全球智能解决方案提供商,定义了财产与意外险 (P&C) 和一般保险的未来,该公司任命了三位经验丰富的高管加入其全球高级领导团队,旨在促进公司及其客户的发展与转型。这些高管分别是北美销售高级副总裁 William Magowan;欧洲、中东和非洲地区总经理 Elodie Hilderal;以及亚太地区总经理 Christian Erickson。他们将在整个组织内携手合作,共同创造新的扩张和收入增长机会,同时确保为 Duck Creek 的全球客户和合作伙伴提供世界一流的体验。

William、Elodie 和 Christian 拥有丰富的保险技术从业背景,包括在 Duck Creek 的工作经历:

William Magowan 重新加入 Duck Creek,担任 北美销售高级副总裁, 他在保险技术行业拥有 20 年的销售领导经验。他在发展和领导高绩效销售团队、推动产品创新以及提供可靠的客户价值方面有着出色的业绩。

重新加入 Duck Creek,担任 他在保险技术行业拥有 20 年的销售领导经验。他在发展和领导高绩效销售团队、推动产品创新以及提供可靠的客户价值方面有着出色的业绩。 Elodie Hilderal 被任命为 欧洲、中东和非洲地区总经理 ,此前她曾担任 Duck Creek 的销售副总裁,成绩斐然。Elodie 是一位在保险和再保险企业软件行业具有深厚背景的杰出领导者,在销售、专业服务和客户成功领域担任了 15 年的领导职务。

被任命为 ,此前她曾担任 Duck Creek 的销售副总裁,成绩斐然。Elodie 是一位在保险和再保险企业软件行业具有深厚背景的杰出领导者,在销售、专业服务和客户成功领域担任了 15 年的领导职务。 Christian Erickson 在企业软件、云、网络安全和专业服务领域拥有超过 25 年的丰富经验,出任亚太地区总经理一职。在加入 Duck Creek 之前,Christian 曾在 Cognizant 和 Accenture 等多家公司担任金融服务和保险部门总经理,负责增长、客户成功和专业服务。





Duck Creek Technologies 首席执行官 Mike Jackowski 表示:“William、Elodie 和 Christian 的任命标志着 Duck Creek 迎来关键时刻。他们的领导才能和行业专长使我们能够在 2025 年实现前所未有的增长,并扩大我们的全球影响力。Duck Creek 是保险技术领域的先驱,我们的客户希望我们从部署解决方案到提供客户体验,都能树立卓越的标准。这三位高管都拥有丰富的背景、专业知识和公认的成功经验,有助于确保 Duck Creek 继续引领行业发展,为保险公司和投保人带来持久的利益。”

关于 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是引领财产与意外险 (P&C) 及一般保险未来的全球智能解决方案供应商。我们是构建现代化保险系统的平台,使保险业能够利用云计算的强大功能,实现敏捷、智能且长盛不衰的运营。真实、服务至上和公开透明是 Duck Creek 的核心理念;我们相信,保险应该在个人和企业最需要的时间、地点并以他们最需要的方式为其服务。我们市场领先的解决方案既可单独提供,也可整套提供,所有这些均可通过 Duck Creek OnDemand 获得。请访问 www.duckcreek.com,了解更多信息。欢迎在社交媒体渠道 LinkedIn 和 X 上关注 Duck Creek,获取最新资讯。

媒体联系人:

Marianne Dempsey/Tara Stred

duckcreek@threeringsinc.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.