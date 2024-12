ダック・クリーク・テクノロジーズ (Duck Creek Technologies) が、北米、EMEA、APACにおける戦略的な任命を通じて、グローバルな営業リーダーシップを強化

新たな幹部の採用は、顧客体験の向上、グローバル規模での成長推進、そして2025年以降の保険業界を変革するムーブメントを主導するという同社のコミットメントをさらに強固に

ボストン発, Dec. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 損害保険および一般保険の未来を定義するグローバルなインテリジェントソリューションプロバイダーであっるダック・クリーク・テクノロジーズが、同社および顧客の成長と変革を推進することを目的に、熟練した3名の幹部をグローバル上級リーダーシップチームに任命した。これらの幹部は、北米営業担当シニアバイスプレジデントのウィリアム・マゴーワン (William Magowan)、EMEA担当マネージングディレクターのエロディ・ヒルデラル (Elodie Hilderal)、APAC担当マネージングディレクターのクリスチャン・エリクソン (Christian Erickson) である。彼らは、ダック・クリークの世界中の顧客やパートナーに世界クラスの体験を提供しつつ、組織全体と連携して拡大と収益成長の新たな機会を切り拓くために取り組む。

ウィリアム、エロディ、クリスチャンは、ダック・クリークを含む保険テクノロジー分野で豊富な経験を有している。

ウィリアム・マゴーワン は、 北米営業担当シニアバイスプレジデント としてダック・クリークに再入社した。同氏は保険テクノロジー業界における20年以上の営業リーダーとしての経験を持っている。彼は、高パフォーマンスの営業チームの開発とリーダーシップ、商品の革新推進、そして確かな顧客価値の提供において優れた実績を示してきた。

エロディ・ヒルデラルは、EMEA担当マネージングディレクターに任命された。これは、ダック・クリークの営業担当バイスプレジデントとして大いに成功した役割に続くものである。エロディは、保険および再保険のエンタープライズソフトウェア業界で15年間にわたり営業、プロフェッショナルサービス、カスタマーサクセスの分野でリーダーシップを発揮してきた経験を持つ優れたリーダーである。

クリスチャン・エリクソンは、新たなAPAC担当マネージングディレクターとして、エンタープライズソフトウェア、クラウド、サイバーセキュリティ、プロフェッショナルサービスにおける25年以上の経験をもたらす。ダック・クリークに入社する前、クリスチャンはコグニザント (Cognizant) やアクセンチュア (Accenture) を含む複数の企業で金融サービスおよび保険部門のゼネラルマネージャーを務め、成長、カスタマーサクセス、プロフェッショナルサービスの責任を担っていた。





「ウィリアム、エロディ、そしてクリスチャンの任命は、ダック・クリークにとって重要な転換点となります。彼らのリーダーシップスキルと業界の専門知識により、2025年にこれまでにない成長を遂げ、グローバルな展開を拡大することができると確信しています」と、ダック・クリーク・テクノロジーズの最高経営責任者であるマイク・ジャコウスキー (Mike Jackowski) は述べている。「ダック・クリークは保険テクノロジーのパイオニアであり、当社の顧客は、展開するソリューションから届ける顧客体験に至るまで、卓越性の基準を設定することを期待しています。この3人の幹部はいずれも、ダック・クリークが業界をリードし続け、保険会社と保険契約者に長期的な利益をもたらすために必要な背景、ノウハウ、そして実績を備えています」。

