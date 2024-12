Duck Creek Technologies เสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมผู้นำฝ่ายขายทั่วโลกด้วยการแต่งตั้งเชิงกลยุทธ์ในอเมริกาเหนือ ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (EMEA) และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC…

การจ้างผู้บริหารระดับสูงคนใหม่ช่วยเสริมความมุ่งมั่นของบริษัทในการยกระดับประสบการณ์ลูกค้า ขับเคลื่อนการเติบโตในระดับโลก และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมประกันภัยในปี 2025 และต่อไปในอนาคต

บอสตัน, Dec. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies ผู้ให้บริการโซลูชันอัจฉริยะระดับโลก ซึ่งกำหนดอนาคตของธุรกิจประกันภัยทรัพย์สินและวินาศภัย (P&C) รวมถึงประกันภัยทั่วไป ได้ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงที่มากประสบการณ์สามคนเข้าร่วมทีมผู้นำระดับโลก โดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงให้แก่บริษัทและลูกค้า ผู้บริหารเหล่านี้ ได้แก่ William Magowan รองประธานอาวุโสฝ่ายขายประจำอเมริกาเหนือ, Elodie Hilderal กรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา และ Christian Erickson กรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยทั้งสามคนจะทำงานร่วมกับองค์กรในวงกว้างเพื่อสร้างโอกาสใหม่ ๆ ในการขยายธุรกิจและเพิ่มรายได้ พร้อมทั้งรับรองการส่งมอบประสบการณ์ระดับโลกให้แก่ลูกค้าและพันธมิตรของ Duck Creek ทั่วโลก

William, Elodie และ Christian มีประสบการณ์อย่างลึกซึ้งในด้านเทคโนโลยีประกันภัย ซึ่งรวมถึงการทำงานภายใน Duck Creek:

William Magowan กลับมาร่วมงานกับ Duck Creek อีกครั้งในตำแหน่ง รองประธานอาวุโสฝ่ายขายประจำอเมริกาเหนือ โดยสั่งสมประสบการณ์ 20 ปีในฐานะผู้นำฝ่ายขายในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีประกันภัย William ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถที่โดดเด่นในการพัฒนาและนำทีมขายประสิทธิภาพสูง ขับเคลื่อนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้าอย่างเป็นรูปธรรม

"การแต่งตั้ง William, Elodie และ Christian ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับ Duck Creek ทักษะความเป็นผู้นำและความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมของบุคคลทั้งสามช่วยให้เราพร้อมที่จะบรรลุการเติบโตที่ไม่เคยมีมาก่อน และขยายการเข้าถึงในระดับโลกในปี 2025" Mike Jackowski ประธานกรรมการบริหารของ Duck Creek Technologies กล่าว "ในฐานะที่ Duck Creek เป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยีประกันภัย ลูกค้าของเราคาดหวังให้เรากำหนดมาตรฐานแห่งความเป็นเลิศ ทั้งในด้านโซลูชันที่เรานำเสนอ จนถึงประสบการณ์ที่เรามอบให้ลูกค้า ผู้บริหารทั้งสามคนล้วนมีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และความสำเร็จที่พิสูจน์แล้ว ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจได้ว่า Duck Creek จะยังคงเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทประกันภัยและผู้ถือกรมธรรม์ต่อไป"

เกี่ยวกับ Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies คือผู้ให้บริการโซลูชันอัจฉริยะระดับโลกที่อนาคตของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย (P&C) และประกันภัยทั่วไป เราคือแพลตฟอร์มที่สร้างสรรค์ระบบประกันภัยสมัยใหม่ ช่วยให้อุตสาหกรรมใช้ประโยชน์จากพลังของระบบคลาวด์เพื่อดำเนินการได้อย่างคล่องตัว ชาญฉลาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความถูกต้อง วัตถุประสงค์ และความโปร่งใส คือหัวใจสำคัญของ Duck Creek และเราเชื่อว่าลูกค้าควรมีการประกันภัยสำหรับบุคคลและธุรกิจในเวลา สถานที่ และวิธีการที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด เราจำหน่ายโซลูชันชั้นนำของตลาดของเราทั้งแบบแยกเดี่ยวหรือแบบชุดเต็มผ่านทาง Duck Creek OnDemand โปรดไปที่ www.duckcreek.com เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม ติดตาม Duck Creek บนช่องทางโซเชียลของเราเพื่อรับข้อมูลล่าสุดได้ผ่านทาง LinkedIn และ X

