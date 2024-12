Duck Creek Technologies Memperkuat Kepemimpinan Penjualan Global dengan Penunjukan Strategis di Amerika Utara, EMEA, dan APAC

Perekrutan eksekutif baru memperkuat komitmen perusahaan untuk meningkatkan pengalaman nasabah, mendorong pertumbuhan pada skala global, dan memimpin gerakan untuk mengubah industri asuransi pada 2025 dan seterusnya

BOSTON, Dec. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, penyedia solusi cerdas global yang membentuk masa depan arah perkembangan asuransi properti dan kecelakaan (P&C) serta asuransi umum, telah menunjuk tiga eksekutif berpengalaman ke tim kepemimpinan global seniornya dengan tujuan mendorong pertumbuhan dan transformasi bagi perusahaan dan nasabahnya. Ketiga eksekutif tersebut ialah William Magowan, wakil presiden senior Penjualan Amerika Utara; Elodie Hilderal, direktur pengelola EMEA; dan Christian Erickson, direktur pengelola APAC. Mereka akan bersama-sama bekerja dengan organisasi yang lebih besar guna membuka peluang ekspansi dan pertumbuhan pendapatan baru sembari memastikan pemberian pengalaman kelas dunia bagi nasabah dan mitra Duck Creek di seluruh dunia.

William, Elodie, dan Christian memiliki latar belakang yang kaya dalam bidang teknologi asuransi, termasuk pengalaman di dalam perusahaan Duck Creek:

William Magowan bergabung kembali ke Duck Creek sebagai Wakil Presiden Senior Penjualan Amerika Utara dengan pengalaman selama 20 tahun sebagai pemimpin penjualan dalam industri teknologi asuransi. Ia telah menunjukkan rekam jejak yang kuat dalam mengembangkan dan memimpin tim penjualan berkinerja tinggi, mendorong inovasi produk, serta memberikan nilai nasabah yang terbukti.

Elodie Hilderal ditunjuk sebagai Direktur Pengelolaan EMEA setelah kesuksesannya yang luar biasa sebagai Wakil Presiden Penjualan Duck Creek. Elodie adalah seorang pemimpin yang berpengalaman dengan latar belakang yang kuat dalam industri perangkat lunak perusahaan asuransi dan reasuransi dengan pengalaman kepemimpinan selama 15 tahun di bidang penjualan, layanan profesional, dan kesuksesan nasabah.

Christian Erickson memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun di bidang perangkat lunak perusahaan, cloud, keamanan siber, dan layanan profesional dalam peran barunya sebagai Direktur Pengelola APAC. Sebelum bergabung bersama Duck Creek, Christian bekerja sebagai manajer umum untuk segmen jasa keuangan dan segmen asuransi di berbagai perusahaan, termasuk Cognizant dan Accenture. Di sana, ia bertanggung jawab atas pertumbuhan, kesuksesan nasabah, dan layanan profesional.





“Penunjukan William, Elodie, dan Christian menandai momen penting bagi Duck Creek. Keterampilan kepemimpinan dan keahlian industri mereka memampukan kami mencapai pertumbuhan yang belum pernah diwujudkan sebelumnya dan memperluas jangkauan global kami pada 2025,” ujar Mike Jackowski, Kepala Pejabat Eksekutif Duck Creek Technologies. “Karena Duck Creek adalah pelopor dalam teknologi asuransi, nasabah kami mengharapkan kami untuk menetapkan standar keunggulan, dari solusi yang kami terapkan hingga pengalaman nasabah yang kami berikan. Ketiga eksekutif ini memiliki latar belakang, pengetahuan, dan kesuksesan yang telah terbukti untuk membantu memastikan Duck Creek terus memimpin industri kami demi manfaat jangka panjang bagi perusahaan asuransi dan pemegang polis.”

