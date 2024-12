Duck Creek Technologies fortalece liderazgo de ventas globales con nombramientos estratégicos en América del Norte EMEA y APAC

Las nuevas contrataciones de ejecutivos fortalecen el compromiso de la empresa para elevar la experiencia del cliente, impulsar el crecimiento a escala global y liderar un movimiento para transformar el sector de seguros en 2025 y en el futuro

BOSTON, Dec. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, el proveedor global de soluciones inteligentes que definen el futuro de los seguros de propiedad y accidentes (P&C) y generales, nombró a tres ejecutivos experimentados para su equipo de liderazgo global sénior con el objetivo de impulsar el crecimiento y la transformación para la compañía y sus clientes. Los ejecutivos son; William Magowan, vicepresidente sénior de ventas de América del Norte; Elodie Hilderal, directora general de EMEA; y Christian Erickson, director general de APAC. Juntos, trabajarán con la organización más grande para forjar nuevas oportunidades de expansión y aumento de ingresos al mismo tiempo que garantizan ofrecer experiencias de talla mundial para los clientes y socios de Duck Creek en todo el mundo.

William, Elodie y Christian poseen ricas trayectorias en tecnología de seguros, incluyendo dentro de Duck Creek:

William Magowan se reincorporó a Duck Creek como vicepresidente sénior de ventas en América del Norte, aportando 20 años de experiencia como líder de ventas en el sector de tecnología de seguros. Ha demostrado una sólida trayectoria en el desarrollo y liderazgo de equipos de ventas de alto rendimiento, impulsando la innovación de productos y ofreciendo un valor comprobado para el cliente.

se reincorporó a Duck Creek como aportando 20 años de experiencia como líder de ventas en el sector de tecnología de seguros. Ha demostrado una sólida trayectoria en el desarrollo y liderazgo de equipos de ventas de alto rendimiento, impulsando la innovación de productos y ofreciendo un valor comprobado para el cliente. Elodie Hilderal fue nombrada directora administrativa de EMEA tras su exitoso rol como vicepresidenta de ventas de Duck Creek. Elodie es una líder consumada con una sólida trayectoria en el sector de software empresarial de seguros y reaseguros, desempeñando posiciones de liderazgo durante 15 años en ventas, servicios profesionales y éxito del cliente.

fue nombrada tras su exitoso rol como vicepresidenta de ventas de Duck Creek. Elodie es una líder consumada con una sólida trayectoria en el sector de software empresarial de seguros y reaseguros, desempeñando posiciones de liderazgo durante 15 años en ventas, servicios profesionales y éxito del cliente. Christian Erickson aporta más de 25 años de experiencia en software empresarial, nube, ciberseguridad y servicios profesionales a su nuevo rol como director general de APAC. Antes de unirse a Duck Creek, Christian ocupó el cargo de gerente general de los segmentos de servicios financieros y seguros en varias firmas, incluyendo Cognizant y Accenture, donde estuvo a cargo del crecimiento, éxito del cliente y servicios profesionales.



"Los nombramientos de William, Elodie y Christian marcan un momento crucial para Duck Creek. Sus habilidades de liderazgo y experiencia en el sector nos posicionan para lograr un crecimiento sin precedentes y expandir nuestro alcance global en 2025 ", dijo Mike Jackowski, director ejecutivo de Duck Creek Technologies. "Como Duck Creek es pionero en tecnología de seguros, nuestros clientes esperan que establezcamos el estándar de excelencia, desde las soluciones que implementamos hasta las experiencias de los clientes que ofrecemos. Estos tres ejecutivos cuentan con la trayectoria, conocimientos prácticos y éxito comprobado para ayudar a garantizar que Duck Creek continúe liderando nuestro sector para el beneficio prolongado de las aseguradoras y los asegurados".

Acerca de Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies es el proveedor global de soluciones inteligentes que definen el futuro del sector de seguros de propiedad y accidentes (P&C) y generales. Somos la plataforma sobre la que se construyen los sistemas de seguros modernos, lo que permite al sector capitalizar el poder de la nube para ejecutar operaciones ágiles, inteligentes y evergreen. La autenticidad, propósito y transparencia son fundamentales para Duck Creek, y creemos que los seguros deben estar disponibles para personas y empresas cuándo, dónde y cómo más los necesiten. Nuestras soluciones líderes en el mercado están disponibles de forma independiente o como suite completa, y todas están disponibles a través de Duck Creek OnDemand. Para más información visite, www.duckcreek.com. Siga a Duck Creek en nuestras redes sociales para acceder la última información – LinkedIn y X.

Contacto de Medios:

Marianne Dempsey/Tara Stred

duckcreek@threeringsinc.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.