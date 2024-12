Duck Creek Technologies stärkt globale Vertriebsführung mit strategischer Personalbesetzung in Nordamerika, EMEA und APAC

Mit neuen Führungskräften bekräftigt das Unternehmen sein Engagement, das Kundenerlebnis zu verbessern, das Wachstum auf globaler Ebene voranzutreiben und eine führende Rolle bei der Umgestaltung der Versicherungsbranche im Jahr 2025 und darüber hinaus zu übernehmen

BOSTON, Dec. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, der globale Anbieter intelligenter Lösungen, der die Zukunft der Schaden- und Unfallversicherung sowie der allgemeinen Versicherung definiert, hat drei erfahrene Führungskräfte in sein globales Managementteam berufen, mit dem Ziel, das Wachstum und die Transformation des Unternehmens und seiner Kunden voranzutreiben. Dabei handelt es sich um William Magowan, Senior Vice President für den Vertrieb in Nordamerika, Elodie Hilderal, Managing Director für EMEA, und Christian Erickson, Managing Director für APAC. In Zusammenarbeit mit dem gesamten Unternehmen werden sie neue Möglichkeiten der Geschäftsausweitung und des Umsatzwachstums erschließen und zugleich den Kunden und Partnern von Duck Creek auf der ganzen Welt einen erstklassigen Service bieten.

William Magowan, Elodie Hilderal und Christian Erickson verfügen über langjährige Erfahrungen im Bereich der Versicherungstechnologie, unter anderem auch bei Duck Creek:

William Magowan ist als Senior Vice President für den Vertrieb in Nordamerika zu Duck Creek gekommen und kann auf 20 Jahre Erfahrung als Vertriebsleiter in der Versicherungstechnologiebranche zurückblicken. Er hat seine Kompetenz beim Aufbau und der Führung von leistungsstarken Vertriebsteams, bei der Förderung von Produktinnovationen und bei der Erzielung eines nachweislichen Kundennutzens unter Beweis gestellt.

ist als zu Duck Creek gekommen und kann auf 20 Jahre Erfahrung als Vertriebsleiter in der Versicherungstechnologiebranche zurückblicken. Er hat seine Kompetenz beim Aufbau und der Führung von leistungsstarken Vertriebsteams, bei der Förderung von Produktinnovationen und bei der Erzielung eines nachweislichen Kundennutzens unter Beweis gestellt. Elodie Hilderal wurde zum Managing Director für EMEA ernannt, nachdem sie als Vice President of Sales bei Duck Creek sehr erfolgreich war. Elodie Hilderal ist eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit langjähriger Expertise in der Unternehmenssoftwarebranche für Versicherungen und Rückversicherungen, wo sie seit 15 Jahren in leitenden Positionen in den Bereichen Vertrieb, Professional Services und Kundenerfolg tätig ist.

wurde zum ernannt, nachdem sie als Vice President of Sales bei Duck Creek sehr erfolgreich war. Elodie Hilderal ist eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit langjähriger Expertise in der Unternehmenssoftwarebranche für Versicherungen und Rückversicherungen, wo sie seit 15 Jahren in leitenden Positionen in den Bereichen Vertrieb, Professional Services und Kundenerfolg tätig ist. Christian Erickson bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Unternehmenssoftware, Cloud, Cybersicherheit und Professional Services in seine neue Rolle als Managing Director für APAC ein. Vor seinem Einstieg bei Duck Creek war Christian als General Manager für die Segmente Finanzdienstleistungen und Versicherungen bei verschiedenen Unternehmen tätig, darunter Cognizant und Accenture, wo er für Wachstum, Kundenerfolg und Professional Services verantwortlich war.





„Die Ernennungen von William, Elodie und Christian sind ein entscheidender Schritt für Duck Creek. Dank ihrer Führungsqualitäten und ihrer Branchenexpertise sind wir in der Lage, im Jahr 2025 ein beispielloses Wachstum zu erzielen und unsere globale Reichweite auszubauen“, so Mike Jackowski, Chief Executive Officer von Duck Creek Technologies. „Duck Creek ist ein Pionier auf dem Gebiet der Versicherungstechnologie und unsere Kunden erwarten von uns, dass wir den Standard für hervorragende Leistungen setzen – angefangen bei den Lösungen, die wir einsetzen, bis hin zu den Kundenerlebnissen, die wir bieten. Jede dieser drei Führungskräfte verfügt über die Erfahrung, das Know-how und den ausgewiesenen Erfolg, um sicherzustellen, dass Duck Creek auch zukünftig eine Vorreiterstellung in unserer Branche zum nachhaltigen Nutzen von Versicherungsunternehmen und Versicherungsnehmern einnimmt.“

Über Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies ist der globale Anbieter von intelligenten Lösungen, die die Zukunft der Schaden- und Unfall- und allgemeinen Versicherungsbranche definieren. Wir sind die Plattform, auf der moderne Versicherungssysteme aufgebaut werden und die es der Branche ermöglicht, die Leistungsfähigkeit der Cloud zu nutzen, um agile, intelligente und zukunftssichere Prozesse zu betreiben. Authentizität, Zweckmäßigkeit und Transparenz sind für Duck Creek von zentraler Bedeutung. Wir sind der Meinung, dass Versicherungen für Privatpersonen und Unternehmen verfügbar sein sollten, wann, wo und wie sie diese am meisten benötigen. Unsere marktführenden Lösungen sind als Einzellösungen oder als komplette Suite erhältlich. Alle sind über Duck Creek OnDemand verfügbar. Besuchen Sie www.duckcreek.com, um mehr zu erfahren. Folgen Sie Duck Creek auf unseren sozialen Kanälen für die neuesten Informationen – LinkedIn und X.

Medienkontakte:

Marianne Dempsey/Tara Stred

duckcreek@threeringsinc.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.