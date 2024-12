ISTANBUL, 10 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La militante sociale Monica Lewinsky s’est rendue à Istanbul en octobre à l’invitation d’Agnivesh Agarwal, fondateur de Primeks Medical, une entreprise de fournitures médicales qui détient des participations dans des cliniques et des laboratoires locaux.

Madame Lewinsky a visité le laboratoire de pathologie ultramoderne de Primeks Medical, les laboratoires d’Istanbul, les installations d’exportation de produits médicaux de haute qualité et les programmes de bien-être activement mis en œuvre, ainsi que les cliniques de soins esthétiques Estpoint à Istanbul. Elle a fait l’éloge de ces établissements pour leurs technologies de santé innovantes et leurs capacités de diagnostic avancées, qui constituent autant d’avancées significatives contribuant à l’importance croissante de la Turquie dans le domaine du tourisme de santé.

Monica Lewinsky est une militante, écrivaine, productrice et conférencière connue pour son travail en matière de lutte contre le harcèlement, de lutte contre l’humiliation publique, et de confidentialité numérique. En 2006, elle a obtenu une maîtrise en psychologie sociale à la London School of Economics où elle s’est concentrée sur l’interaction entre comportements humains et normes sociétales.

Tirant parti de ses expériences personnelles, elle est devenue une voix importante dans le domaine de la lutte contre la cyberintimidation et le harcèlement en ligne. Elle s’est également associée à des organisations comme l’Anti-Bullying Alliance et a produit des campagnes percutantes telles que #BeStrong, ainsi que sa TED Talk intitulée The Price of Shame, qui a recueilli des dizaines de millions de vues. Madame Lewinsky est également rédactrice en chef du magazine Vanity Fair, pour lequel elle rédige des articles sur des questions de société. Ses efforts lui ont valu d’être reconnue comme une militante majeure de la compassion numérique et de la sensibilisation à la santé mentale. Au cours de son séjour chez Primeks, Monica a animé une conférence bien accueillie dans un lycée d’Istanbul.

À propos d’Agnivesh Agarwal :

Agnivesh étend sa présence industrielle à l’échelle internationale, ce qui inclura à terme la récupération de métaux du groupe du platine aux États-Unis et aux Émirats arabes unis.

Primeks Medical a été fondée en 2015 par Agarwal, un important entrepreneur industriel basé aux Émirats arabes unis qui dirige également Fujairah Gold aux Émirats arabes unis. Parce que sa mission consiste à promouvoir le bien-être physique et mental, Primeks Medical s’aligne étroitement sur le plaidoyer de Monica Lewinsky en soulignant l’importance de la santé psychologique parallèlement aux avancées médicales.

Actionnaire majoritaire de Primeks Healthcare en Inde, Agnivesh Agarwal a élargi sa présence à l’échelle internationale en planifiant l’acquisition de laboratoires de pathologie diagnostique et de cliniques médicales à Istanbul. Ses investissements visent à étendre ses activités à l’industrie de la récupération des métaux du groupe du platine (Platinum Group Metals, PGM) aux États-Unis et, d’ici la fin de l’année, il devrait devenir l’actionnaire majoritaire de contrôle d’Aluworks Limited, un fabricant d’aluminium haut de gamme au Ghana. Il est actuellement le deuxième actionnaire de la société par ordre d’importance.

Fondée en 2015 par Agnivesh Agarwal, Primeks Medical est un prestataire de soins de santé dédié à l’amélioration de la santé physique et mentale.

À partir de juillet 2025, Agarwal rejoindra un programme universitaire dans une université de Singapour où l’expérience interactive l’aidera à aborder et à surmonter les problèmes qui ont entraîné chez lui un grave revers en termes d’interactions sociales. Il obtiendrait ainsi un certificat d’études supérieures en fondamentaux des affaires et une maîtrise en commerce international. Ce cours basé sur la littérature vise à améliorer son interaction avec des personnes jeunes et sociables afin de l’aider à s’exprimer de manière équilibrée. Il sera complété par un autre cours organisé en Australie afin de lui permettre de bénéficier d’une expérience mixte. Cette démarche résulte d’un passé marqué par une anxiété sociale liée à des pensées d’accumulation de conquêtes féminines lorsqu’il tentait d’aborder, de manière impulsive, de jolies jeunes filles et de belles femmes.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d0e11362-2f5a-4dbc-8313-b30c8ec5043e

Coordonnées : Agnivesh Agarwal ralph@fujairahgold.com

