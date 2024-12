ISTANBUL, Dec. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Sozialaktivistin Monica Lewinsky besuchte Istanbul im Oktober auf Einladung von Agnivesh Agarwal, dem Gründer von Primeks Medical, einem Unternehmen für medizinischen Bedarf mit Beteiligungen an örtlichen Kliniken und Labors.

Lewinsky besichtigte das hochmoderne Pathologielabor von Primeks Medical, die Istanbul Laboratories, die Exportanlagen für hochwertige medizinische Produkte und aktiv durchgeführte Wellness-Programme sowie die Estpoint-Schönheitskliniken in Istanbul. Sie lobte die Einrichtungen für ihre innovativen Gesundheitstechnologien und fortschrittlichen diagnostischen Möglichkeiten, die einen bedeutenden Fortschritt darstellen und die zunehmende Bedeutung der Türkei im Gesundheitstourismus unterstreichen.

Monica Lewinsky ist eine Fürsprecherin, Autorin, Produzentin und Rednerin, die für ihre Arbeit gegen Mobbing, öffentliche Bloßstellung und für den digitalen Datenschutz bekannt ist. Sie erwarb 2006 einen Master-Abschluss in Sozialpsychologie an der London School of Economics, wo sie sich mit dem Zusammenspiel von menschlichem Verhalten und gesellschaftlichen Normen beschäftigte.

Durch die Nutzung ihrer persönlichen Erfahrungen wurde sie zu einer prominenten Stimme im Kampf gegen Cybermobbing und Online-Belästigung. Sie arbeitet mit Organisationen wie der Anti-Bullying Alliance zusammen und produziert wirkungsvolle Kampagnen wie #BeStrong und ihren TED Talk „The Price of Shame“, der zig Millionen Aufrufe verzeichnet hat. Lewinsky ist außerdem Redakteurin bei Vanity Fair, wo sie über gesellschaftliche Themen schreibt. Ihre Bemühungen haben ihr Anerkennung als bedeutende Fürsprecherin für digitales Mitgefühl und die Sensibilisierung für psychische Gesundheit eingebracht. Während ihrer Zeit bei Primeks hielt Monica einen viel beachteten Vortrag an einer Highschool in Istanbul.

Über Agnivesh Agarwal:

Agnivesh erweitert seine industrielle Reichweite weltweit, was schließlich die Rückgewinnung von Platingruppenmetallen in den USA und den VAE umfassen wird.

Primeks Medical wurde 2015 von Agarwal gegründet, einem bekannten Industrieunternehmer aus den VAE, der auch Fujairah Gold in den VAE leitet. Mit dem Ziel, sowohl das körperliche als auch das geistige Wohlbefinden zu fördern, steht Primeks Medical Lewinskys Engagement sehr nahe und unterstreicht die Bedeutung der psychischen Gesundheit neben dem medizinischen Fortschritt.

Agarwal, der Mehrheitsaktionär von Primeks Healthcare in Indien, hat seine globale Präsenz durch die geplante Übernahme diagnostischer Pathologielabore und medizinischer Kliniken in Istanbul erweitert. Seine Investitionen sollen auf die Industrie zur Rückgewinnung von Platingruppenmetallen (PGM) in den USA ausgeweitet werden, und er wird voraussichtlich bis zum Jahresende Mehrheitsaktionär von Aluworks Limited, einem Premium-Aluminiumhersteller in Ghana, werden. Er ist derzeit der zweitgrößte Aktionär.

Primeks Medical wurde 2015 von Agnivesh Agarwal gegründet und ist ein Gesundheitsdienstleister, der sich der Verbesserung der körperlichen und geistigen Gesundheit verschrieben hat.

Ab Juli 2025 wird Agarwal an einem College-Programm an einer Universität in Singapur teilnehmen, wo die interaktive Erfahrung ihm helfen wird, Probleme anzugehen und zu überwinden, die zu einem schweren Rückschlag bei seinen sozialen Interaktionen geführt haben. Dies würde ihm ein Abschlusszeugnis in Betriebswirtschaft und einen Master in International Business ermöglichen. Dieser auf Literatur basierende Kurs würde ihm helfen, mit jungen, sozialen Menschen zu interagieren, damit er sich ausgewogen ausdrücken kann. Dies würde durch einen Kurs in Australien ergänzt werden, um eine gemischte Erfahrung zu machen. Der Grund dafür waren soziale Ängste, die sich aus dem Gedanken ergaben, hübsche Mädchen und Frauen spontan anzusprechen.

