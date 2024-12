AlexJet stellt neue globale Markenidentität vor und modernisiert Flotte

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Dec. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Falcon freut sich, die Umstellung von AlexJet auf das Modell „eine Marke, eine Plattform“ und die Umbenennung in Falcon Luxe bekannt zu geben.

Die neue Marke übernimmt die DNA von AlexJet und fügt sich nahtlos in die Falcon-Familie für Privatflugzeuge ein, zu der auch folgende Marken gehören:

Falcon Elite – eine globale Marke für private Terminals (FBO)

Falcon Flight Support – eine globale Marke, die Flugunterstützungsdienste anbietet

Falcon Technic – eine Reihe von MRO-Dienstleistungen von Weltklasse



Can Şaşmaz, Chief Executive Officer bei Falcon, kommentierte: „Da immer mehr Reisende weltweit Privatjets bevorzugen, bin ich vom anhaltenden Erfolg und der Expansion von Falcon Luxe überzeugt. Aufgrund der starken Nachfrage im Nahen Osten, in Europa und anderen wichtigen Märkten freuen wir uns darauf, unseren treuen Kunden das beste Flugerlebnis mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. Unser Engagement für die Marke spiegelt sich in kontinuierlichen Investitionen in Talente, Technologie und Infrastruktur wider, um eine Reihe hochgradig personalisierter Dienstleistungen anzubieten.“

Falcon Luxe betreibt eine diversifizierte, moderne Privatjet-Flotte mit 10 Flugzeugen. Die Investition in die Falcon-Luxe-Flotte und ihre Erweiterung waren entscheidend für die Deckung der Nachfrage.

Ende 2024 werden im Zuge des weiteren Flottenausbaus neue Flugzeuge zur Falcon Luxe-Flotte hinzukommen, darunter der Langstreckenjet Bombardier Global Express 6500 in einer Ultra-Premium-Konfiguration. Mit dem neuen Flugzeug können Nonstop-Flüge von bis zu 12.000 km angeboten werden, die die meisten Städtepaare weltweit verbinden.

Falcon Luxe wird auch ein neues Premium-Kabinendesign vorstellen, mit dem das Unternehmen Reisende mit hohem Einkommen für Flüge mit einer Flugdauer von bis zu 14 Stunden gewinnen möchte. Das neue Konzept zielt darauf ab, auf den längsten Strecken der Welt neue Branchenstandards zu setzen. Die neuen Kabinen wurden für anspruchsvolle Reisende entworfen und versprechen Luxus mit mehr Platz und Komfort, sodass Passagiere an Bord entspannen oder mühelos arbeiten können.

Bei Flügen mit Falcon Luxe wird jeder Reiseplan sorgfältig ausgearbeitet, um ein Höchstmaß an Sicherheit und Wohlbefinden für alle Passagiere zu gewährleisten. Erfahren Sie mehr über das Falcon-Universum auf flyfalcon.com.

Über Falcon

Falcon ist ein führender Anbieter von Luftfahrtdienstleistungen, der sich der Bereitstellung von unvergleichlichem Luxus, Sicherheit und Komfort in allen Bereichen der privaten Luftfahrt verschrieben hat. Er umfasst vier Marken: Falcon Luxe ist eine Flotte moderner Privatjets, die für weltweite Charterflüge zur Verfügung stehen; Falcon Elite ist ein internationales Netzwerk luxuriöser privater Terminals (FBOs); Falcon Technic bietet eine vollständige Palette von MRO-Dienstleistungen an; Falcon Flight Support sorgt dafür, dass jeder Flug reibungslos verläuft. Von intuitiver Technologie bis hin zu diskretem, vorausschauendem Service – wir kümmern uns um die Details, damit Sie es nicht tun müssen. Erfahren Sie mehr auf flyfalcon.com, Instagram und LinkedIn.

Medienanfragen

Oleg Kafarov

Group Director – Brand Marketing

Alex Investment Group

1001, Marina Plaza, Al Marsa Street, Dubai, VAE

Telefon: +971 4 324 6592

alexinvestmentgroup.com

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ea0653cf-500e-474c-84d8-66c8d2ab5aa6

