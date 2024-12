مجموعةAlex Investment Group تُعلن تعيين Can Şaşmaz في منصب الرئيس التنفيذي لشركة Falcon

دبي، الإمارات العربية المتحدة, Dec. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- يسرّ مجموعة Alex Investment Group (المُشار إليها في ما يلي بـ "AIG")، أن تعلن عن تعيين Can Şaşmaz في منصب الرئيس التنفيذي لشركة Falcon، وهي مجموعة الطيران الخاص التابعة لها.

تخرّج Şaşmaz من جامعة إسطنبول التقنية ونال شهادة في هندسة الطيران، وهو يتمتع بمسيرة مهنية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في قطاع الطيران. قبل انضمامه إلى شركة Falcon، شغل Şaşmaz عدداً من المناصب، أبرزها منصب نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة Turkic Technic (2010-2016)، والمدير العام في شركة TSI Seat Industries (2016-2017)، والمدير العام في شركة BE-AERO (2017-2024) ونائب الرئيس في شركة MNG Technic (2003-2010).

ويتزامن تعيين Şaşmaz، الذي يتمتع بخبرة واسعة في مجال عمليات الصيانة والإصلاح والفحص والتصنيع، مع قيام شركة Falcon بكشف النقاب عن منشأتها الجديدة عالمية المستوى لخدمات الصيانة والإصلاح والفحص في مطار آل مكتوم الدولي Al Maktoum International Airport في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وسيتولى Şaşmaz مسؤولية العلامات التجارية الأخرى الخاصة بشركة Falcon، بما في ذلك Falcon Luxe (أسطول الطائرات الخاصة)، وFalcon Elite (مشغل القاعدة الثابتة) وFalcon Flight Support.

وقال السيد Sultan Rashit، رئيس مجلس إدارة مجموعة Alex Investment Group، في معرض تعليقه على تعيين Şaşmaz: "يُعد Can Şaşmaz قائداً استثنائياً مخضرماً في قطاع الطيران الذي أمضى فيه عقوداً من الزمن. وأنا واثق من أن خبرته وإنجازاته في قطاع الطيران تتحدث عن نفسها، وقد تجلّت بوضوح في النجاح الباهر الذي حققه في المناصب السابقة التي تولاها. كما أنني مقتنع بأن موهبته وإبداعه في مجال ريادة الأعمال سيضيف زخماً كبيراً لعلاماتنا التجارية في مجال الطيران."

لمحة عن شركة Falcon

تُعد Falcon شركة رائدة في مجال توفير خدمات الطيران، وهي ملتزمة بتقديم مستويات استثنائية من الرفاهية والسلامة والراحة في كافة جوانب الطيران الخاص. وتضم الشركة أربع علامات تجارية وهي: Falcon Luxe، وهو أسطول من الطائرات الخاصة الحديثة المتاحة للاستئجار العالمي؛ و Falcon Elite، وهي شبكة دولية من المحطات الخاصة الفاخرة (FBOs)؛ و Falcon Technic، وهي شركة تقدم مجموعة كاملة من خدمات الصيانة والإصلاح والفحص؛ و Falcon Flight Support، التي تضمن أن تجري كل الرحلات بسلاسة. انطلاقاً من التكنولوجيا البديهية ووصولاً إلى الخدمة السرية والاستباقية، تهتم الشركة بأدق التفاصيل؛ لذا لا تشغلوا أنفسكم بها. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي للشركة: flyfalcon.com، أو زيارة صفحاتها على "إنستغرام" و"لينكد إن".

جهات الاتصال:

استفسارات وسائل الإعلام:

Oleg Kafarov

مدير المجموعة الخاصة بتسويق العلامة التجارية

Alex Investment Group

1001، مارينا بلازا، شارع المرسى، دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: +971 4 324 6592

البريد الإلكتروني: alexinvestmentgroup.com

لمشاهدة الصورة المرفقة بهذا البيان الصحفي، يُرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/492f863a-7e1d-4e77-9218-73fd505a3027

