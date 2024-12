Denodo נבחרה למובילה ב-2024 Gartner® Magic Quadrant™ עבור כלי אינטגרציה לנתונים זו השנה החמישית ברציפות

Denodo מאמינה כי הכרה זו נובעת מעוצמת יכולותיה, רוחב רשת השותפים שלה ונאמנותו של בסיס הלקוחות המגוון שלה

פאלו אלטו, קליפורניה, Dec. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo , מובילה בניהול נתונים, הודיעה היום ש-Gartner® מיקמה את החברה ב-2024 כמובילה זו השנה החמישית ברציפות ברביע הקסם עבור כלי אינטגרציה לנתונים. "שוק כלי האינטגרציה לנתונים ממשיך לצמוח כאשר ארגונים מחפשים יותר ויותר יכולות משופרות כדי לתמוך בתרחישיי תשתית תפעולית, אנליטית ולצרכי בינה מלאכותית", קובעת Gartner. "במחקר זה, אנו מעריכים 20 ספקיות המתחרות לספק מענה לצרכי אינטגרציית הנתונים של הארגון שלכם".

הדו"ח המלא והמשלים של Magic Quadrant, שפורסם ב-3 בדצמבר 2024 ונכתב על ידי Thornton Craig et al, זמין כאן .

"עד 2027, סייעי בינה מלאכותית ותזרימי עבודה משופרים מבוססי בינה מלאכותית שישולבו בכלי אינטגרציית נתונים יצמצמו את המעורבות הידנית ב-60% ויאפשרו ניהול נתונים בשירות עצמי", כך עולה מדו"ח קבעון הקסם של 2024.

באמצעות מינוף פלטפורמת Denodo עטורת הפרסים, ארגונים רוכשים אינטגרציה של מערכי נתונים מתוזמנת, ומהימנה עבור אנליטקיה מהירה יותר ולטובת החלטות עסקיות מושכלות, תוך בניית בסיס חזק של נתונים שמוכנים לבינה מלאכותית כדי להאיץ יוזמות בינה מלאכותית יוצרת (GenAI). פלטפורמת Denodo זוכה לאמון מצד מותגים מובילים ב-Fortune 500 ו-Global 1000 כדי לשפר את חוויות הלקוח, כדי להשיג יעילות תפעולית וזריזות, כדי להשיג דמוקרטיזציה של נתונים בשירות עצמי וכדי לממש מודרניזציה של תשתיות IT.

"שוק אינטגרציית הנתונים מתפתח וכולל יכולות בינה מלאכותית ובינה מלאכותית יוצרת מתקדמות, ו-Denodo מובילה את ההסתערות. אנו גאים מאוד שרביע הקסם של Gartner מזהה אותנו בחמש השנים האחרונות כחסרה מובילה בשוק כלי האינטגרציה של הנתונים. זה נותן אישור לכוחנו הייחודי בפישוט והאצת האינטגרציה של הנתונים בעידן המורכב והדינמי הזה", אמר ראווי שאנקר (Ravi Shankar), סגן נשיא בכיר ומנהל שיווק ראשי ב-Denodo. "אנחנו מאוד מעריכים את הלקוחות המסורים שלנו, שהפקידו בידינו את הנתונים שלהם. זה כבוד גדול לקבל הכרה גם כבחירת הלקוחות בדו"ח Gartner Peer Insights™ במשך ארבע שנים ברציפות. אנחנו מרגישים שזה מדגים את ההסתמכות החזקה של הלקוחות על הגישה ההגיונית שלנו לניהול נתונים".

בדוח "קול הלקוח" של Gartner Peer Insights לשנת 2024, לקוחות Denodo אמרו:

" הניסיון הכולל שלי עם Denodo היה חיובי במיוחד , במיוחד ביכולת שלה לחבר בצורה חלקה נתונים ממקורות נתונים שונים ולהעביר אותנו במהירות מהנתונים לתובנה. כמו כן, הארכיטקטורה המאוחדת מספקת הזדמנויות לשיתוף פעולה בין הצוותים השונים שלנו" – אמרו מנהלי תפעול נתונים בתשתיות שונות.

" Denodo הוא כלי פנטסטי לשילוב נתונים מכיוון שהוא מרכז נתונים ממקורות שונים למקום אחד. אני מוצא את Denodo ככלי ידידותי למשתמש בגלל ממשק המשתמש האינטואיטיבי והתיעוד היסודי שלו. זה מפשט את ניהול הנתונים ומשפר את היעילות בכל המערכת." - בעל מוצר, ייצור

" השילוב של קשר אישי עם חשבון המפתח שלנו , תמיכה נהדרת כולל מפגשי ייעוץ והדרכות לפי דרישה, כמו גם אירועים רשמיים וקהילתיים גורם ל- Denodo להתבלט על פני ספקים אחרים." - מוביל דומיין, טלקומוניקציה

Gartner, Magic Quadrant בנושא כלים לשילוב נתונים, Thornton Craig, Sharat Menon, Robert Thanaraj, Michele Launi, Nina Showell, מיום 3 בדצמבר 2024

Gartner, Gartner Peer Insights 'קול הלקוח': כלים לשילוב נתונים, 24 במאי 2024

כתבי ויתור של Gartner



התוכן של Gartner Peer Insights מורכב מדעותיהם של משתמשי קצה בודדים בהתבסס על חוויותיהם שלהם עם הספקים הרשומים בפלטפורמה, אין לפרש אותו כהצהרת עובדות, ואינו מייצג את הדעות של Gartner או של החברות המסונפות אליה. Gartner אינה תומכת באף ספק, מוצר או שירות המתוארים בתוכן זה ואינה מעניקה כל אחריות, מפורשת או משתמעת, ביחס לתוכן זה, לגבי דיוקו או שלמותו, לרבות אחריות לסחירות או להתאמה למטרה מסוימת.

GARTNER הוא סימן מסחרי רשום וסימן שירות של Gartner, Inc. ו/או החברות המסונפות אליה בארה"ב ובעולם, MAGIC QUADRANT ו-PEER INSIGHTS הם סימנים מסחריים רשומים של Gartner, Inc ו/או של החברות המסונפות אליה, ונעשה בהם שימוש בזאת באישור. כל הזכויות שמורות.

Gartner אינה תומכת באף ספק, מוצר או שירות המתוארים בפרסומי המחקר שלה, ואינה מייעצת למשתמשים בטכנולוגיה לבחור רק את הספקים בעלי הדירוגים הגבוהים ביותר או סימול אחר. פרסומי המחקר של Gartner כוללים את הדעות של ארגון המחקר של Gartner ואין לפרש אותם כהצהרות עובדתיות. Gartner מסירה מעצמה כל אחריות, מפורשת או משתמעת, ביחס למחקר זה, לרבות אחריות לסחירות או להתאמה למטרה מסוימת.

