شركة AlexJet تكشف النقاب عن هوية جديدة للعلامة التجارية وتعزّز أسطول طائراتها

يسرّ شركة Falcon أن تعلن عن انتقال شركة AlexJet إلى نموذج "العلامة التجارية الواحدة والمنصة الواحدة" وتغيير اسمها إلى Falcon Luxe.

ستسير العلامة التجارية الجديدة على خطى AlexJet وتتبنى فلسفتها، تزامناً مع قيامها بالاندماج بسلاسة في مجموعة العلامات التجارية للطيران الخاص التابعة لشركة Falcon، والتي تشمل أيضاً:

Falcon Elite ، وهي علامة تجارية عالمية للمحطات الخاصة (مشغّلو القاعدة الثابتة " FBO " )

Falcon Flight Support ، وهي علامة تجارية عالمية تقدم خدمات الدعم للطيران.

Falcon Technic ، وهي علامة تجارية توفر مجموعة من خدمات الصيانة والإصلاح والفحص ( MRO ) عالمية المستوى.



وقال Can Şaşmaz، الرئيس التنفيذي لمجموعة Falcon، في معرض تعليقه على هذه الخطوة: "في ظل تزايد عدد المسافرين العالميين الذين يفضلون استخدام الطائرات الخاصة، أنا واثق من النجاح الذي ستواصل علامة Falcon Luxe تحقيقه ومن عملية التوسع التي تقوم بها. وتزامناً مع الطلب الكبير في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا والأسواق الرئيسة الأخرى، نتطلع إلى تزويد عملائنا الأوفياء بأفضل تجربة على متن الطائرة، إلى جانب تقديم القيمة الأفضل. وينعكس التزامنا تجاه العلامة التجارية في استثماراتنا المستمرة في المواهب والتكنولوجيا والبنية التحتية لتوفير مجموعة من الخدمات المخصصة للغاية".

تجدر الإشارة إلى أن شركة Falcon Luxe تدير أسطولاً متنوعاً من الطائرات الخاصة الحديثة يضم 10 طائرات. وقد كان للاستثمار في هذا الأسطول وتوسيعه أهمية كبرى في تلبية طلبات العملاء.

وفي أواخر عام 2024، ستنضم طائرات جديدة إلى أسطول Falcon Luxe، بما في ذلك طائرة Bombardier Global Express 6500 ذات المظهر الفاخر، وذلك تماشياً مع التوسع الإضافي للأسطول. وستسمح هذه الطائرات الجديدة بإجراء رحلات جوية طويلة الأمد من دون توقف لمسافة تصل إلى 12 ألف كيلومتر والربط بين معظم المدن والوجهات العالمية.

بالإضافة إلى ذلك، ستكشف Falcon Luxe النقاب عن تصميم جديد للمقصورة المتميزة، في محاولة لجذب المسافرين ذوي الإنفاق المرتفع إلى الرحلات التي يمكن أن تتجاوز مدتها 14 ساعة. ويهدف التصميم الجديد إلى وضع معايير جديدة في القطاع على مسارات الطيران الأطول في العالم. من شأن المقصورات الجديدة، المصممة بشكل يلبي تطلعات المسافرين المميزين، أن توفر الفخامة والرفاهية بفضل ما تتمتع به من ميزات المساحة والراحة، بما يتيح للركاب الاسترخاء أو العمل من دون عناء على متن الطائرة.

عند السفر على متن طائرة تابعة لعلامة Falcon Luxe، يتم تصميم كل مسار رحلة بدقة لضمان أعلى مستويات السلامة والأمان والرفاهية لجميع الركاب. اكتشفوا المزيد عن عالم Falcon على الموقع الإلكتروني التالي: flyfalcon.com

لمحة عن شركة Falcon

تُعد Falcon شركة رائدة في مجال توفير خدمات الطيران، وهي ملتزمة بتقديم مستويات استثنائية من الرفاهية والسلامة والراحة في كافة جوانب الطيران الخاص. وتضم الشركة أربع علامات تجارية وهي: Falcon Luxe، وهو أسطول من الطائرات الخاصة الحديثة المتاحة للاستئجار العالمي؛ و Falcon Elite، وهي شبكة دولية من المحطات الخاصة الفاخرة (FBOs)؛ و Falcon Technic، وهي شركة تقدم مجموعة كاملة من خدمات الصيانة والإصلاح والفحص؛ و Falcon Flight Support، التي تضمن أن تجري كل الرحلات بسلاسة. انطلاقاً من التكنولوجيا البديهية ووصولاً إلى الخدمة السرية والاستباقية، تهتم الشركة بأدق التفاصيل؛ لذا لا تشغلوا أنفسكم بها. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي للشركة: flyfalcon.com، أو زيارة صفحاتها على "إنستغرام" و"لينكد إن".

