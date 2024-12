世界経済に関する最新の展望: カーボンプライシングの未来と課題

当社英国法人CEOであるデイビッド・バレットは、グリーン経済においてカーボンプライシングがイノベーションと持続可能な成長を促進すると強調しました。

TAIWAN, December 10, 2024 /EINPresswire.com/ -- 持続可能な実践と経済変革への緊迫感が高まる中、EBC Financial Group 英国法人CEOであるデイビッド・バレットは、カーボンプライシングの将来性について言及しました。排出量削減と成長維持という二つの課題に取り組む各産業界において、バレットは進化するグリーン経済に直面するイノベーション、政策、経済的強靭性を結びつけ、進むべき道を示しました。

カーボンプライシングを理解する:グローバルな進化

カーボンプライシングは単なる税金と誤解されがちですが、実際は温室効果ガスの排出量に金銭的価値をつける市場主導型のアプローチです。その起源は1970年代まで遡ることができ、米国では大気浄化法の改正に伴い、排出権オフセットが注目を集めたとバレットは指摘しました。これらの最初の措置によって、各企業は規制された枠組みの中で排出許可を取引できるようになり、その結果、排出量の削減が促進されました。

1990年代になると、京都議定書のもとで、国際的なカーボンクレジット市場が拡大したものの、米国や中国などの主要経済国が参加しなかったため、大きな進展は見られませんでした。2015年にパリ協定が締結されて初めて、カーボンプライシングについて世界的な共通認識が醸成され、カーボン市場は急成長を遂げました。バレットCEOは、「一つのカーボンクレジットは、約1トンのCO2削減を意味します」と指摘しました。

経済の波及効果:コスト、非工業化、持続可能な成長?

カーボンプライシングの経済的な影響は単純なものではありません。一部の批評家は、生産コストの上昇が先進国の非工業化の引き金になる可能性を懸念していますが、バレットCEOは、カーボンプライシングは成長を抑止するのではなく、持続可能な開発を推進するために設計されていると強調しました。

台湾のアプローチについて、バレットは次のように述べました。「台湾のカーボンソリューション取引所(TCX)は、国際的なカーボンクレジットを購入し、新しい高排出プロジェクトを行う地元企業に販売する仕組みになっています。このモデルは、より環境に優しい産業を育成すると同時に、当面の財政負担を軽減させ、持続可能な発展を促しています。」

グリーンテクノロジー:成長を促す触媒

カーボンプライシングは、特に高排出ガス産業に依存する経済において、イノベーションを促進する大きな可能性を持っています。「台湾の経済が半導体や電子機器に大きく依存していることを考えると、クリーンテクノロジーの推進は、地域のイノベーションにつながり、産業の成長を促進し、雇用を創出する可能性があります。理論的には、規制の変更はイノベーションを生み出し、それが成長を促進します」とバレットは指摘しました。

カーボンプライシングが技術革新に直接与える影響について、懐疑的な見方は依然として残っています。しかし、バレットCEOは規制を遵守することで創造性と技術的進歩を促進させるというコンセプトは明確だと考えています。こうしたイノベーションは産業を変革させ、持続可能性を確保しながら競争力を高めることができます。

ESGとグリーンテック投資:慎重ながらも楽観的

バレットCEOは、カーボンプライシングとグリーンテック投資の関係について、いくつかの問題点を指摘しています。「人々は、コストと利益の両方について長期的な視点を持つべきです。これは目先の成長や利益のための特効薬ではなく、時間をかけて展開されるサイクルの一部なのです。ESG市場は、金融市場がいかに良いアイデアを自分たちの利益となる手数料を生み出す産業へと歪めてしまうかを示す、戒めの役割を果たしています」とバレットCEOは述べました。同氏はまた、投資家に対し、短期的な利益よりも持続可能な成長と有意義な影響に焦点を当て、現実的な期待を持ってグリーンテックの機会にアプローチするよう助言しました。

カーボンエコノミーにおける中小企業への保護

カーボンプライシングをめぐる懸念の一つは、中小企業への潜在的な影響です。中小企業は、グリーンテクノロジーを採用するための資源を持たないことが多いため、ほとんどのカーボンプライシング制度は、そういった企業に過度な負担がかからないように設計されている、とバレットCEOは指摘しました。

「台湾の枠組みが当初、年間25,000トン以上を排出するプロジェクトを対象としているのは、この制度がより大規模なプロジェクトに集中するようにするためです。このアプローチにより、財務的責任はそれを処理するのに最適な能力を持つ企業が確実に責任を負うことになり、中小企業はより環境に優しい経済に適応するための時間とゆとりを得ることができます」とバレットCEOは付け加えました。

これから長い道のり:政治と経済の現実

カーボンプライシングは避けられないにもかかわらず、グリーン経済に対する世界的な準備はまだ整っていません。「ヨーロッパとアメリカにおける最近の選挙は、グリーン政策に対する有権者の警戒心を反映しています。多くの人々は基本的にグリーンエネルギーや環境保護を支持しているものの、目標を達成するための経済的コストや実現可能性を考えると、それを支持するのは難しくなります」とバレットは指摘しました。

ヨーロッパの自動車産業を例に、バレットCEOは環境目標と経済的現実のバランスをとることの難しさを説明しました。より厳しい排出目標やグリーン政策を課したことにより、メーカーやそのサプライチェーンに大きなプレッシャーがかかり、結果としてレイオフや経済成長の鈍化につながっています。こうした課題は、野心的な環境目標と経済的な回復力を調和させ、すべての利害関係者にとってバランスの取れた持続可能な移行を保証する現実的な政策の重要性を浮き彫りにしています。

EBC Financial Groupについて

EBC Financial Groupは、イギリス・ロンドンで設立され、金融ブローカー、アセットマネジメントおよびその他のサービスを統合したグローバルFX・CFDブローカーです。世界トップレベルの規制、ミリ秒レベルでの注文執行、機関レベルの清算処理能力、全方位的な保護システムにより、当社はすべてのお客様に「安全かつ高品質、高効率かつ安定した」取引環境を提供することをお約束します。

複数の賞を受賞している当社は、トップレベルの倫理基準と国際的規制の遵守を誇りとしています。当社の子会社は、各地域の管轄区域において規制・認可を受けています。EBC Financial Group (UK) Limitedは英国金融行為規制機構(FCA)のライセンスを保有し、EBC Financial Group (Cayman) Limitedはケイマン諸島金融庁(CIMA)のライセンスを保有し、EBC Financial Group (Australia) Pty LtdおよびEBC Asset Management Pty Ltdはオーストラリア証券投資委員会(ASIC)のライセンスを保有しています。

当社はFCバルセロナの金融分野におけるオフィシャル・パートナーであり、オックスフォード大学経済学部とのセミナーの開催、国連財団とのマラリア撲滅活動、世界ガールガイド・ガールスカウト協会との協力を通じて、より平等で活力ある社会の推進に努めるなど、グローバルなCSR活動を積極的に実践しています。

当社の経営陣は大手金融機関で30年以上の経験を持ち、1985年のプラザ合意、1997年のアジア金融危機、2008年の世界金融危機、2015年のスイスフランのブラックスワンイベントなど、複数の経済イベントを経験してきました。彼らは緊急事態や金融危機への対応に優れた知見を持っており、実戦経験に立脚した当社のプロフェッショナリズムは、自身をより厳しく要求することにつながっています。当社は、厳しい業界規範と倫理基準に基づいて自らを律し、誠実さと尊敬をサービスの信条として、お客様の資産の安全と発展を守ります。当社は「すべてのトレーダーに誠実な対応を」という経営理念を持っています。

