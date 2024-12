DXRacer y Metaphor: ReFantazio anuncian una nueva asociación para la silla gaming de edición limitada

DXRACER X Metaphor: ReFantazio Metaphor: ReFantazio gaming chair Metaphor: ReFantazio gaming chair Lumbar Pillow

DXRacer, una marca líder en la industria de silla gaming, ha anunciado una nueva asociación con Metaphor: ReFantazio, un popular videojuego de rol-playing

MI, UNITED STATES, December 10, 2024 /EINPresswire.com/ -- DXRacer, una marca líder en la industria de silla gaming, ha anunciado una nueva asociación con Metaphor: ReFantazio, un popular videojuego de rol-playing. Esta colaboración dará como resultado el lanzamiento de una silla gaming de edición limitada que seguramente emocionará tanto a los jugadores como a los fanáticos.

Metaphor: ReFantazio es un videojuego altamente inmersivo y visualmente impresionante que ha capturado los corazones de los jugadores de todo el mundo. Con su intrincada historia y su cautivadora jugabilidad, se ha convertido en uno de los favoritos de los fans de la comunidad de jugadores. DXRacer, conocida por sus sillas gaming ergonómicas y de alta calidad, vio la oportunidad de llevar el mundo virtual de Metaphor: ReFantazio al mundo real a través de una silla gaming de edición especial.

La silla gaming DXRacer Metaphor contará con un diseño elegante y moderno inspirado en el entorno futurista del juego. Esta exclusiva silla presenta un diseño elegante en negro, blanco y dorado, con el frente bellamente bordado con símbolos icónicos del juego. También incorporará elementos del juego, como el icónico logotipo y la combinación de colores, para crear una experiencia verdaderamente inmersiva para los jugadores. La silla también estará equipada con características avanzadas como reposabrazos ajustables, soporte lumbar y un mecanismo de reclinación, lo que garantiza la máxima comodidad durante largas sesiones de juego.

"Estamos encantados de asociarnos con Metaphor: ReFantazio para llevar esta silla de juego de edición limitada a nuestros clientes", dijo un portavoz de DXRacer. "Entendemos la importancia de la comodidad y el apoyo para los jugadores, y creemos que esta silla no solo mejorará su experiencia de juego, sino que también servirá como un artículo de colección para los fanáticos del juego".

La silla gaming DXRacer Metaphor estará disponible en el sitio web de DXRacer y en tiendas seleccionadas a partir del 9 de este mes. Con solo un número limitado de sillas producidas, se anima a los fanáticos a estar atentos a las actualizaciones y estar listos para asegurar su propia pieza de esta emocionante colaboración.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.