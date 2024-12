Riverside Natural Foods Ltd. lance un rappel volontaire de certains produits de barres de granola MadeGood en raison de la présence potentielle d’un morceau de métal

L’entreprise prend des mesures proactives pour garantir la sécurité des consommateurs. Aucune blessure n'a été signalée.

TORONTO, 09 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Riverside Natural Foods Ltd. rappelle volontairement certaines barres de granola MadeGood en raison de la présence potentielle d'un morceau de métal dans le produit, qui, si consommé, pourrait entraîner un risque pour la sécurité des consommateurs. La santé et la sécurité de nos consommateurs sont notre priorité absolue. Ce rappel est initié à titre de mesure de précaution ; aucune blessure n'a été signalée.

Les produits spécifiques concernés par ce rappel incluent les produits MadeGood suivants : Barres granola Pépites de chocolat, Barres granola Baies mélangées, Barres granola Fraise, Barres granola Biscuits et crème, Barres granola Chocolat banane, Barres granola avec filet de chocolat Saveur Gâteau d’anniversaire, Barres granola avec filet de chocolat Saveur Croustillant de biscuit, et Barres granola avec filet de chocolat Saveur Vanille. Les produits rappelés ont été produits entre janvier et novembre 2024 et distribués à travers le Canada, les États-Unis et d’autres marchés internationaux. Les codes CUP des produits et les dates « meilleur avant » incluses dans le rappel peuvent être trouvés sur le site web madegoodfoods.ca/fr.

Riverside a mené une enquête approfondie sur le lieu de fabrication des produits rappelés et a identifié la source du problème dans le processus de fabrication. L'entreprise a remédié au problème et testé les nouveaux processus pour s'assurer que tout risque futur soit totalement atténué.

L'entreprise procède au rappel volontaire avec la connaissance des autorités réglementaires et travaille en étroite collaboration avec les détaillants pour le retrait des produits rappelés des rayons des magasins.

Les consommateurs qui ont acheté ces produits sont priés de les vérifier par rapport à la liste et de retourner le produit rappelé au magasin où ils l'ont acheté pour un remboursement complet.

La santé et la sécurité de nos consommateurs sont notre plus haute priorité. Si vous avez des questions concernant le rappel, veuillez contacter la ligne d'assistance aux consommateurs de MadeGood au 855-215-5695 entre 8h et 17h (heure de l'Est). Pour plus d'informations, visitez le site web de MadeGood.

La liste des produits concernés peut être trouvée ci-dessous :

9 décembre 2024 – Liste des produits rappelés volontairement :

*Les articles avec un Z après la date « meilleur avant » sont exclus de ce rappel [p. ex. 2025 OC 14 Z].

Description du produit Format CUP Dates « meilleur avant »* Barres granola Chocolat banane 120g (5 barres) 687456213040 2025 MA 11 jusqu’au 2026 JA 17 inclusivement Barres granola Pépites de chocolat

1.5 kg (63 barres) 10687456216017 2025 OC 13 960g (40 barres)

X002CYW2IB 2025 JN 28 jusqu’au 2025 OC 25 inclusivement 10687456216444 2025 JN 29 jusqu’au 2025 OC 25 inclusivement 120g (5 barres) 687456213019 2025 MA 09 jusqu’au 2025 DE 08 inclusivement et 2025 DE 10; 2025 DE 24; 2025 DE 26; 2026 JA 10; 2026 JA 17; 2026 FE 03 720g (30 barres) X001TO8QCB 2025 AL 19; 2025 JN 08; 2025 AU 02; 2025 AU 03; 2025 AU 22 360g (15 barres) 687456216119 2025 MA 10 jusqu’au 2026 JA 10 inclusivement et 2026 FE 03; 2026 MR 24 576g (24 barres) 687456216300 2025 MA 02 jusqu’au 2026 JA 10 inclusivement 720g (30 barres) 687456217062 2026 FE 21; 2026 FE 22 Mini-barre granola Pépites de chocolat

1.08 kg (90 barres) 10687456214532 2025 MA 12 jusqu’au 2025 AU 05 inclusivement 576g (48 barres) 10687456215973 2025 AU 05 jusqu’au 2026 JA 30 inclusivement Barres granola Baies mélangées

1.5kg (63 barres) 10687456216024 2025 SE 21 960g (40 barres)

X002CYZ8M3 2025 JL 27; 2025 OC 03 10687456216468 2025 JL 27 120g (5 barres) 687456213026 2025 MA 25 jusqu’au 2025 DE 29 inclusivement Barres granola Biscuits et crème 120g (5 barres) 687456213750 2025 JL 05 jusqu’au 2026 FE 10 inclusivement Barres granola Fraises 120g (5 barres) 687456213170 2025 MA 22 jusqu’au 2025 NO 22 inclusivement et 2026 JA 19 Barres granola avec filet de chocolat Saveur Gâteau d’anniversaire

120g (5 barres) 687456214139 2025 JA 08 jusqu’au 2025 AU 31 inclusivement et 2025 SE 18 720g (30 barres)

X002UAC79V 2025 MR 18 jusqu’au 2025 MA 15 inclusivement 480g (20 barres) 687456215747 2025 FE 05 jusqu’au 2025 MR 05 inclusivement 360g (15 barres) 687456215822 2025 JL 23; 2025 SE 17; 2025 OC 16 1.34 kg (56 barres) 10687456216932 2025 AU 29; 2025 SE 20 Barres granola avec filet de chocolat Saveur vanille

120g (5 barres) 687456214122 2025 FE 15 jusqu’au 2025 NO 13 inclusivement 720g (30 barres) X002VWC1ZD 2025 MR 07; 2025 AL 01; 2025 AL 15; 2025 MA 10 Barres granola avec filet de chocolat Saveur croustillant de biscuit



120g (5 barres) 687456214146 2025 JA 05 jusqu’au 2025 SE 14 inclusivement 720g (30 barres) X002VWCL2L 2025 MR 15; 2025 MA 12; 2025 MA 30 Barres granola avec filet de chocolat 720g (30 barres) variété 720g (30 barres)

X002ZQLF4X 2025 FE 15; 2025 MA 10; 2025 MA 30 Paquet Lot varié MadeGood

35 unités X0043RPWYV 2024 DE 06 jusqu’au 2025 JL 20 inclusivement 7 unités X00347PCCN 2025 FE 17; 2025 FE 18; 2025 FE 21



À propos de Riverside Natural Foods Ltd.

Riverside Natural Foods Ltd. est une entreprise familiale et la société mère des marques MadeGood, Good To Go et Cookie Pal. Notre objectif est d'inspirer un monde plus sain et plus compatissant, où l'accès à une bonne alimentation devient une réalité pour tous. Nous sommes une B Corporation certifiée et faisons partie d'un groupe d'entreprises à but lucratif certifiées par le B Lab, une organisation à but non lucratif, pour répondre à des normes rigoureuses de performance sociale et environnementale, de responsabilité et de transparence. Pour plus d'informations, visitez le www.riversidenaturalfoods.com.

À propos de MadeGood

MadeGood® se consacre à fournir des collations plus saines qui sont biologiques, sans allergènes, riches en nutriments et peu transformées. Tous les produits MadeGood contiennent des ingrédients biologiques sains qui sont approvisionnés de manière éthique.

Les médias nécessitant plus d'informations peuvent contacter :

madegood@webershandwick.com

Les photos représentent les formats traditionnels des variétés rappelées. D’autres formats peuvent être trouvés sur la liste de rappel.





Contact média:

madegood@webershandwick.com Ligne d’assistance pour les consommateurs:

855-215-5695



