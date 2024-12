Stingray complète avec succès un refinancement à long terme, établissant une facilité de crédit renouvelable de 500 M$, renforçant sa flexibilité financière

Augmentation de la facilité de crédit de 80 millions de dollars à 500 millions de dollars et prolongation de l’échéance à décembre 2028

Possibilité de demander une augmentation de la facilité de crédit jusqu’à concurrence de 100 millions de dollars additionnels, sous réserve de conditions prédéterminées

Flexibilité accrue sur le plan des opérations et les activités de fusions et acquisitions

MONTRÉAL, 09 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Stingray Inc. (TSX : RAY.A; RAY.B) (“Stingray”), un chef de file de la distribution de contenus musicaux et vidéo, des services aux entreprises et des solutions publicitaires, a annoncé aujourd’hui qu’elle a réussi à augmenter et à prolonger sa facilité de crédit existante, lui permettant d’obtenir des liquidités additionnelles pour ses opérations et ses activités de fusion et acquisition. Le refinancement comprend une facilité de crédit renouvelable de 500 millions de dollars arrivant à échéance en décembre 2028.

"Nous sommes ravis de pouvoir compter sur le soutien continu de notre syndicat bancaire et de nos partenaires alors que nous explorons de nouvelles opportunités de croissance," a déclaré Eric Boyko, président, cofondateur et chef de la direction de Stingray. "Ce nouveau financement renforce considérablement notre liquidité actuelle et nous offre des options pour de nouveaux engagements, alors que nous continuons à évaluer et à saisir les opportunités du marché."

La facilité de crédit est consentie par un syndicat bancaire dirigé par la Banque Nationale Marchés Financiers à titre de co-chef de file et unique teneur de livres. BMO Marchés des capitaux et la Fédération des Caisses Desjardins du Québec agissent également en tant que co-chefs de file. Le syndicat comprend aussi la Banque Royale du Canada, la Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Banque Toronto-Dominion, la Banque de Nouvelle-Écosse et la Banque de développement du Canada.

À propos de Stingray

Groupe Stingray Inc. (TSX : RAY.A; RAY.B), une entreprise mondiale de musique, de médias et de technologie, est un leader de l'industrie dans la diffusion télévisée, le streaming, la radio, les services aux entreprises et la publicité. Stingray offre une gamme de services musicaux, numériques et publicitaires à des marques d'entreprise dans le monde entier, y compris des chaînes audio et vidéo, plus de 100 stations de radio, du contenu de vidéo à la demande par abonnement, des chaînes FAST, des produits de karaoké et des applications musicales, ainsi que du contenu d'infodivertissement embarqué. Stingray Business, une division de Stingray, propose des solutions commerciales en musique, solutions publicitaires en magasin, signalisation numérique et informations et retours consommateurs basés sur l'IA. Stingray Advertising est le plus grand réseau de publicité audio de détail en Amérique du Nord, diffusant des messages audio numériques dans plus de 30 000 grands points de vente au détail. Stingray compte près de 1000 employés dans le monde et atteint 540 millions de consommateurs dans 160 pays. Pour plus d'informations, visitez www.stingray.com.

Information prospective

Le présent communiqué contient de l’information prospective au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Cette information prospective comprend, sans s’y limiter toutefois, des énoncés sur les objectifs, les convictions, les projets, les attentes, les prévisions, les estimations et les intentions de Stingray. On reconnaît généralement les énoncés contenant de l’information prospective à l’emploi de mots et d’expressions comme « pourrait », « devrait », « s’attendre à », « compter », « croire », « escompter », « prévoir », « projeter », « estimer », « planifier » et « continuer », entre autres, ou de la forme négative de ces termes ou d’une terminologie semblable, y compris des références à certaines hypothèses. Veuillez noter, toutefois, que ce ne sont pas tous les énoncés prospectifs qui contiennent ce genre de formulations. Les énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre d’hypothèses et sont assujettis à une variété de risques et d’incertitudes qui, pour la plupart, sont indépendants de la volonté de la société. En raison de ces risques et incertitudes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux exprimés de façon explicite ou implicite dans les énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, les facteurs de risque présentés dans la notice annuelle de Stingray pour l’exercice clos le 31 mars 2024, publiée sur SEDAR, au www.sedar.com. Par conséquent, la mise en garde qui précède vise toute l’information prospective contenue dans le présent communiqué, et rien ne garantit que les résultats ou les développements escomptés par Stingray se matérialiseront ou, même s’ils se matérialisent pour l’essentiel, qu’ils produiront les conséquences ou les effets attendus sur les activités, la situation financière ou les résultats d’exploitation de Stingray. Sauf indication contraire ou à moins que le contexte ne s’y oppose, les énoncés prospectifs ne sont formulés qu’en date du présent communiqué, et la société ne s’engage d’aucune façon à les mettre à jour ou à les modifier pour tenir compte de faits nouveaux ou d’événements ultérieurs ni pour quelque autre raison, à moins que la loi ne l’y oblige.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Frédérique Gagnier Directrice, communications et partenariats Stingray fgagnier@stingray.com

