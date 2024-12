CENGN stimule l’innovation par les Living Labs

OTTAWA, Ontario, 09 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- CENGN met sur pied huit Living Labs, des laboratoires vivants, au Canada et épaulera plus de 100 entreprises en démarrage et jeunes entreprises en croissance canadiennes cherchant à préparer l’entrée sur le marché, la croissance commerciale et l’adoption par l’industrie de leurs solutions innovantes de technologie de réseau. Cette initiative sera appuyée par un investissement de 45 millions de dollars du Fonds stratégique pour l’innovation (FSI) du gouvernement fédéral.

Les Living Labs de CENGN favorisent la transformation numérique à l’échelle nationale pour les secteurs économiques clés du Canada. Par le biais des Living Labs, CENGN offrira les services, le savoir-faire et l’infrastructure nécessaires pour tester, valider et certifier les solutions technologiques de réseau. Cette initiative renforcera la compétitivité de l’industrie canadienne tout en soutenant le développement de nouvelles propriétés intellectuelles et l’expansion de nos entreprises en démarrage et jeunes entreprises en croissance les plus innovantes.

CENGN collabore avec ses partenaires pour créer des environnements d’essai Living Labs

En tant que centre d’excellence canadien pour les réseaux de prochaine génération, CENGN joue un rôle déterminant dans l’innovation et l’adoption de technologies de réseau avancées au Canada grâce à une infrastructure connectée, à une expertise et à des services techniques, au développement des talents et à la stimulation d’un écosystème d’innovation dynamique.

L’organisme a ajouté à sa gamme de services huit Living Labs collaboratifs au pays. Ceux-ci reposeront sur un solide réseau de partenaires, notamment les leaders de la 5G et des technologies de réseau, Ericsson, Nokia et Rogers.

Les Living Labs seront établis en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec qui seront axés sur la validation de solutions dans plusieurs industries clés, notamment la mobilité intelligente, les bâtiments intelligents, la fabrication de pointe, la robotique, l’agriculture intelligente et les technologies de réseau.

Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) investit 45 millions de dollars

L’investissement de 45 millions de dollars d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) dans CENGN vise à accélérer la transformation numérique de l’industrie canadienne tout en soutenant directement les innovateurs canadiens par l’entremise de projets d’innovation et d’adoption. Chaque projet d’innovation bénéficie d’un investissement conjoint pouvant aller jusqu’à 250 000 dollars pour les jeunes entreprises ou les jeunes entreprises en croissance. Le montant peut atteindre jusqu’à 500 000 dollars pour les projets d’adoption.

« Les technologies de réseau sans-fil comme la 5G sont essentielles au développement d’une économie moderne qui sera rapide, réactive et polyvalente. C’est pour cette raison que nous investissons dans les réseaux de pointe et dans l’écosystème des télécommunications du Canada. Des bancs d’essai et des laboratoires vivants pour la 5G seront créés, et grâce à eux nous veillerons à ce que nos entreprises possèdent les outils dont elles ont besoin pour être concurrentielles et prospérer dans une économie de plus en plus mondialisée. » Le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, l’honorable François-Philippe Champagne.

Il est estimé que ce financement offrira un retour sur investissement important, notamment :

Une hausse significative de la croissance du PIB;

La création et le maintien d’emplois technologiques essentiels au Canada;

Le lancement sur le marché de produits canadiens innovants;

La création de brevets de propriété intellectuelle canadiens révolutionnaires et influents;

Une croissance des ventes et des investissements de suivi substantiels pour les jeunes entreprises et les jeunes entreprises en croissance participantes;

L’accélération des niveaux de préparation technologique des entreprises canadiennes concernées;

L’intégration de professionnels qualifiés dans des rôles critiques en matière de technologie numérique à l’échelle nationale.



Les Living Labs de CENGN en quelques lignes

Jean-Charles Fahmy, président et directeur général du CENGN, a expliqué le concept des Living Labs :

« Nos Living Labs, tirent parti des technologies de pointe dans les domaines de l’infonuagique, de la 5G et de l’informatique en périphérie pour fournir des environnements d’essai sectoriels qui donnent aux entreprises en démarrage et aux jeunes entreprises en croissance canadiennes les moyens de franchir la prochaine étape de leur croissance commerciale. Par l’entremise de projets d’innovation et d’adoption, nous mettons à profit notre expertise technologique ainsi que l’infrastructure de nos laboratoires pour valider de bout en bout des solutions numériques qui utilisent des technologies telles que l’IA et le Machine Learning, l’Internet des objets, la réalité virtuelle, la réalité augmentée et l’automatisation. Nos services aideront les innovateurs canadiens à tester, valider et certifier leurs solutions et à générer de la propriété intellectuelle canadienne, tout en stimulant la transformation numérique qui est essentielle pour améliorer la compétitivité et la productivité de l’industrie canadienne. »

Les entreprises en démarrage et les jeunes entreprises en croissance peuvent y accéder par l’entremise d’un projet d’innovation, où elles utilisent les environnements et l’expertise des Living Labs CENGN pour tester, valider et certifier leurs solutions en vue d’une entrée sur le marché ou d’une expansion. À l’issue du projet, les entreprises disposent d’un rapport fiable de CENGN sur la valeur et les performances de la solution. Une entreprise en démarrage peut également participer à un projet d’adoption, où elle collabore étroitement avec un client potentiel pour tester et valider sa solution en fonction des besoins et des exigences du client, et pourrait conclure le projet par un contrat de mise en œuvre de la solution dans les opérations du client.

Unir un écosystème d’innovation pancanadien

Par l’intermédiaire de CENGN, les Living Labs sont intégrés à un vaste écosystème pancanadien composé d’établissements à la pointe en matière de technologie, de centres d’innovation et d’organisations sectorielles. Cet écosystème permettra de promouvoir et de rendre accessibles les services de Living Labs auprès des entreprises en démarrage et des jeunes entreprises en croissance au pays, en veillant à ce que toutes les entreprises canadiennes innovantes puissent présenter une demande de projet.

CENGN mobilisera également son écosystème de partenaires pour relayer les apprentissages de ces projets par tout le pays, en fournissant les résultats des projets et les connaissances acquises grâce à des études de cas d’innovation et des schémas d’adoption qui favoriseront la poursuite de la transformation numérique dans l’ensemble de l’industrie.

« Depuis sa création en 2014, le CENGN est un atout de la communauté technologique de Kanata. Les technologies de télécommunication comme la 5G fournissent l’infrastructure qui permet à notre économie de prospérer. De plus, ce secteur sert de catalyseur pour notre économie : chaque nouvel emploi créé dans l’industrie des télécommunications est à l’origine de la création de 1,3 nouvel emploi au sein de l’économie canadienne dans son ensemble, et il est prévu que cet investissement crée et maintienne environ 400 nouveaux emplois hautement spécialisés au Canada. » La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l’honorable Jenna Sudds.

Possibilités de stage au CENGN

CENGN s’associera à Mitacs pour offrir des stages à plus de 90 étudiants d’établissements d’enseignement postsecondaires canadiens. Ces stagiaires seront jumelés à des entreprises technologiques en démarrage ou en croissance, ainsi qu’avec le solide réseau de partenaires de CENGN. L’apprentissage sera pratique et mettra l’accent sur les technologies numériques essentielles, assurant ainsi le lien entre les connaissances théoriques et l’application pratique.

Principales citations des partenaires de la technologie 5G et des réseaux avancés

« Ericsson continue de soutenir l'écosystème canadien de l'innovation en favorisant la transformation numérique dans des secteurs clés et en permettant l'entrée sur le marché de solutions de réseau 5G avancées. En joignant nos forces sur CENGN Living Labs en tant que partenaire technologique principal, nous fournirons aux entreprises technologiques de démarrage et en expansion innovantes à travers le pays l'accès à l'infrastructure technologique et à l'expertise nécessaires pour prospérer. » Jeanette Irekvist, présidente d'Ericsson Canada.

« Nokia est fier d'être l'un des principaux partenaires technologiques 5G pour les CENGN Living Labs. Poursuivant notre relation de longue date avec CENGN, nous nous engageons à encourager l'innovation technologique et la transformation numérique au Canada en fournissant nos compétences avancées et notre leadership pour faciliter l'émergence de l'Industrie 4.0. » Jeff Maddox, Président de Nokia Canada.

« En tant que fournisseur du réseau 5G le plus étendu et le plus fiable au pays, Rogers est fière de s’associer au gouvernement fédéral dans le cadre des laboratoires vivants du CENGN en vue de soutenir le développement de nouvelles technologies 5G au Canada destinées à l’agriculture intelligente, les villes intelligentes et la robotique. » Mark Kennedy, chef de la direction de la Technologie, Rogers.

CENGN — Centre d’excellence canadien en réseaux de prochaine génération

CENGN a 10 ans d’expérience en matière d’impact et de croissance pour l’écosystème d’innovation du Canada. Il a permis le développement commercial de centaines d’entreprises en démarrage et de jeunes entreprises en croissance canadiennes par des projets de validation technologique. De plus, il a formé des milliers de personnes aux compétences avancées en réseau et en nuagique convoitées par l’industrie. Il a également maintenu un retour sur investissement de plus de 10:1 pour ses programmes antérieurs financés par les gouvernements fédéral et provinciaux.

Son expertise unique et son positionnement en tant que tierce partie neutre dans un réseau de partenaires technologiques, innovateurs, gouvernementaux et universitaires, en plus d’une solide réputation de rendement supérieur aux mandats des programmes, ont fait de CENGN un leader de confiance dans la concrétisation d’initiatives gouvernementales qui appuient l’innovation en matière de technologie des réseaux.

Pour en savoir plus sur les Living Labs de CENGN ou pour des questions générales sur CENGN, veuillez contacter services@cengn.ca.

