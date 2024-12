Increasing Luxurious Lifestyle and Technological Advancements by Manufacturers Driving Growth in Luxury Handbag Market | Future Market Insights.

The United States luxury handbag market is growing at a 6.20% CAGR, fueled by millennial spending and digital/niche brands. High-end products are linked to quality and exclusivity. Sustainability is key, with eco-friendly materials and ethical practices gaining traction. There's increasing demand for personalized handbags.

NEWARK, Del, Dec. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- The global luxury handbag market is projected to grow from USD 25,642.20 million in 2024 to USD 47,237.70 million by 2034, at a robust compound annual growth rate (CAGR) of 6.30. This growth trajectory underscores the increasing consumer demand for high-quality, sustainable, and functional luxury products.

Social media and specialized luxury marketplaces offer products through a direct-to-consumer channel, reducing reliance on traditional retail channels and allowing them greater control over branding and client interactions.

Strategic collaborations with artists, influencers, and other companies are expected to generate major market potential by supporting brands in reaching new audiences, increasing brand image, and driving innovation.

Affordability, environmental concerns, and a desire for vintage and limited-edition designs are driving growth in the pre-owned luxury handbag market. Brands are collaborating with resale platforms and creating certified pre-owned programs to enter this booming market.

The launch of luxury handbags by leading bag design businesses has sparked significant interest and popularity among consumers with greater spending capacity and a more defined sense of style and fashion. The luxury handbag market is being transformed by technology.

Brands are using augmented and virtual reality to highlight products and improve the buying experience. Social media and influencer marketing are important in increasing brand recognition and engagement.

Key Market Trends

E-Commerce and Multi-Channel Shopping : Online retailing has transformed the luxury handbag market, with multichannel strategies allowing brands to offer seamless shopping experiences across digital and physical platforms. Personalization, virtual try-ons, and flexible delivery options are key to attracting today’s tech-savvy luxury consumers.

: Online retailing has transformed the luxury handbag market, with multichannel strategies allowing brands to offer seamless shopping experiences across digital and physical platforms. Personalization, virtual try-ons, and flexible delivery options are key to attracting today’s tech-savvy luxury consumers. Customization and Limited-Edition Offerings : Consumers increasingly seek unique, bespoke products. Brands are responding by offering customized engraving, bespoke designs, and exclusive collaborations with artists, influencers, and designers. These offerings cater to consumers looking for personalized luxury experiences.

: Consumers increasingly seek unique, bespoke products. Brands are responding by offering customized engraving, bespoke designs, and exclusive collaborations with artists, influencers, and designers. These offerings cater to consumers looking for personalized luxury experiences. Sustainability and Ethical Manufacturing : With a growing emphasis on ethical production, many brands are embracing recycled and upcycled materials to attract eco-conscious consumers. The demand for pre-owned luxury handbags is also rising, driven by both environmental concerns and a growing interest in vintage and limited-edition designs.

: With a growing emphasis on ethical production, many brands are embracing recycled and upcycled materials to attract eco-conscious consumers. The demand for pre-owned luxury handbags is also rising, driven by both environmental concerns and a growing interest in vintage and limited-edition designs. Functional Luxury for Working Professionals: There is an increasing demand for luxury handbags that combine both style and function. Working professionals are looking for elegant bags that can accommodate daily necessities such as laptops and documents, making bags with smart compartments and durable materials highly sought after.

Regional Insights into the Luxury Handbag Market

Countries CAGR (2024 to 2034) United States 6.20% India 6.70% Germany 6.40% China 6.60% Australia 6.90%

Key Takeaways from the Luxury Handbag Market

The demand for personalized and custom-made luxury handbags is rising, fueled by consumer interest in unique, limited-edition products.

E-commerce and multichannel strategies are revolutionizing how luxury handbags are sold, offering seamless online and offline shopping experiences.

The pre-owned luxury handbag market is growing, driven by affordability, environmental concerns, and a taste for vintage designs.

The leather segment is expected to dominate, holding 38.5% of the market share in 2024, due to its durability and timeless appeal.

Tote bags lead the product category, with a projected 27.4% market share, due to their versatility and functionality.

The luxury handbag market in the USA benefits from millennial spending and growing interest in sustainable and customized products.

Counterfeit products remain a major challenge, threatening consumer trust and brand reputation in the luxury handbag sector.



"Consumers are increasingly looking for luxury items that align with their values, particularly sustainability. This shift is providing significant growth opportunities for brands that incorporate green materials and ethical production practices into their offerings," - says Sudip Saha Managing Director and Co-Founder at Future Market Insights.





Prominent Drivers of the Luxury Handbag Market

Preference for Unique Products : Consumers are seeking one-of-a-kind, limited-edition handbags, driving demand for exclusivity.

: Consumers are seeking one-of-a-kind, limited-edition handbags, driving demand for exclusivity. Pre-Owned Luxury Market : Expanding interest in pre-owned and certified pre-owned luxury handbags driven by affordability, sustainability, and vintage appeal.

: Expanding interest in pre-owned and certified pre-owned luxury handbags driven by affordability, sustainability, and vintage appeal. Digital Transformation : The adoption of augmented and virtual reality by brands to enhance the shopping experience and showcase products.

: The adoption of augmented and virtual reality by brands to enhance the shopping experience and showcase products. Social Media Impact : Increased brand awareness and consumer engagement through social media platforms, influencer marketing, and online communities.

: Increased brand awareness and consumer engagement through social media platforms, influencer marketing, and online communities. Premiumization : Growing consumer inclination toward high-end, premium-quality products, leading to an increase in luxury handbag sales.

: Growing consumer inclination toward high-end, premium-quality products, leading to an increase in luxury handbag sales. Rising Disposable Income : Increasing disposable income, particularly in emerging markets like India, fuels demand for luxury handbags.

: Increasing disposable income, particularly in emerging markets like India, fuels demand for luxury handbags. Consumer Shift to Online Luxury Retail : The growing trend of luxury purchases being made through digital channels, reducing reliance on traditional brick-and-mortar stores.

: The growing trend of luxury purchases being made through digital channels, reducing reliance on traditional brick-and-mortar stores. Expansion of Designer Collaborations: Luxury handbag brands collaborate with high-profile designers and artists to create limited-edition collections that attract fashion-forward consumers.

Challenges Faced by Luxury Handbag Market

Counterfeit Products : The prevalence of fake and replica luxury handbags undermines consumer trust and results in revenue losses for legitimate brands.

: The prevalence of fake and replica luxury handbags undermines consumer trust and results in revenue losses for legitimate brands. Intense Market Competition : The growing number of luxury handbag brands and new entrants increases competition, making it harder for companies to maintain market share.

: The growing number of luxury handbag brands and new entrants increases competition, making it harder for companies to maintain market share. Economic Uncertainty : Economic downturns and global financial instability can affect consumer spending on luxury goods, including handbags.

: Economic downturns and global financial instability can affect consumer spending on luxury goods, including handbags. High Production Costs : The use of premium materials and ethical, sustainable production practices can lead to higher manufacturing costs, which may affect profit margins.

: The use of premium materials and ethical, sustainable production practices can lead to higher manufacturing costs, which may affect profit margins. Changing Consumer Preferences : Evolving trends in fashion and luxury consumption can make it difficult for brands to predict and meet shifting consumer demands.

: Evolving trends in fashion and luxury consumption can make it difficult for brands to predict and meet shifting consumer demands. Supply Chain Disruptions : Global supply chain challenges, such as material shortages, shipping delays, and geopolitical tensions, can impact production and delivery timelines.

: Global supply chain challenges, such as material shortages, shipping delays, and geopolitical tensions, can impact production and delivery timelines. Counterfeit Market Penetration : The rise of online platforms selling counterfeit luxury handbags exacerbates the risk of brand dilution and consumer confusion.

: The rise of online platforms selling counterfeit luxury handbags exacerbates the risk of brand dilution and consumer confusion. High Brand Expectations : Maintaining exclusivity and a premium image while balancing accessibility to a broader consumer base can be challenging for luxury handbag brands.

: Maintaining exclusivity and a premium image while balancing accessibility to a broader consumer base can be challenging for luxury handbag brands. Environmental and Ethical Scrutiny: Increasing pressure from consumers and regulators for brands to demonstrate sustainability and ethical manufacturing practices, which may require significant investment and operational adjustments.



Competitive Landscape of the Luxury Handbag Market

The luxury handbag industry is expected to grow in the coming years, driven by shifting consumer preferences, technological advancements, and the broader reach of luxury brands. Companies that adapt to these trends and seize new opportunities will thrive in this dynamic market. Additionally, brands are employing strategies like product innovation, cost reduction, and improved durability and appeal to meet the rising demand.

Recent Developments in the Market

In 2021, Louis Vuitton introduced new handbags as part of the Cruise series 2022 Collection. Retro design, vivid and elegant neutral colors, rigid lines, and slouchy shapes are the foundations of these handbags.

In 2023, Louis Vuitton, a French corporation, began expanding its capacity to produce ultra-high-end handbags, intensifying competition with Hermès USA in France. While straining to meet demand for some commodities, Hermes USA is also planning to open three new plants.

In 2023, Louis Vuitton introduced their 'Monogram Fusion' line, which features an innovative take on the traditional monogram pattern with a focus on sustainability.

In 2023, Gucci launched their 'Gucci Off The Grid' line, which is built from recycled materials while concentrating on sustainability.

Key Market Players

Louis Vuitton

Kering

Hermes International

Chanel

Prada S.p.A

Ralph Lauren

PVH Corp

Michael Kors Holdings Limited

Coach, Inc.

Furla SpA

Longchamp

Luxottica Group

Mulberry Group

Marc Jacobs International, LLC

Key Segments

By Product Type:

Tote bags

Backpacks

Mini and micro bags

Crossbody bags

Others



By Material Type:

Leather

Nylon

Cotton

Synthetic

By Region:

North America

Latin America

Europe

South Asia

East Asia

Oceania

Middle East and Africa (MEA)



German Translation –

Der globale Markt für Luxushandtaschen soll von 25.642,20 Millionen USD im Jahr 2024 auf 47.237,70 Millionen USD im Jahr 2034 wachsen, bei einer robusten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,30. Diese Wachstumskurve unterstreicht die steigende Verbrauchernachfrage nach hochwertigen, nachhaltigen und funktionalen Luxusprodukten.

Soziale Medien und spezialisierte Luxusmarktplätze bieten Produkte über einen Direkt-an-den-Verbraucher-Kanal an, wodurch die Abhängigkeit von traditionellen Einzelhandelskanälen reduziert wird und ihnen eine größere Kontrolle über die Markenbildung und die Kundeninteraktion ermöglicht wird.

Durch strategische Kooperationen mit Künstlern, Influencern und anderen Unternehmen dürfte ein großes Marktpotenzial entstehen, da sie Marken dabei unterstützen, neue Zielgruppen zu erreichen, ihr Markenimage zu stärken und Innovationen voranzutreiben.

Erschwinglichkeit, Umweltbedenken und der Wunsch nach Vintage- und Limited-Edition-Designs treiben das Wachstum auf dem Markt für gebrauchte Luxushandtaschen voran. Marken arbeiten mit Wiederverkaufsplattformen zusammen und erstellen zertifizierte Programme für gebrauchte Handtaschen, um in diesen boomenden Markt einzusteigen.

Die Einführung von Luxushandtaschen durch führende Taschendesignunternehmen hat bei Verbrauchern mit größerer Kaufkraft und einem ausgeprägteren Sinn für Stil und Mode großes Interesse und große Beliebtheit geweckt. Der Markt für Luxushandtaschen wird durch Technologie verändert.

Marken nutzen Augmented und Virtual Reality, um Produkte hervorzuheben und das Kauferlebnis zu verbessern. Soziale Medien und Influencer-Marketing sind wichtig, um Markenbekanntheit und Engagement zu steigern.

Wichtige Markttrends

E-Commerce und Multi-Channel-Shopping : Der Online-Handel hat den Markt für Luxushandtaschen verändert. Dank Multi-Channel-Strategien können Marken nahtlose Einkaufserlebnisse über digitale und physische Plattformen hinweg bieten. Personalisierung, virtuelle Anproben und flexible Lieferoptionen sind der Schlüssel, um die technisch versierten Luxuskonsumenten von heute anzusprechen.

: Der Online-Handel hat den Markt für Luxushandtaschen verändert. Dank Multi-Channel-Strategien können Marken nahtlose Einkaufserlebnisse über digitale und physische Plattformen hinweg bieten. Personalisierung, virtuelle Anproben und flexible Lieferoptionen sind der Schlüssel, um die technisch versierten Luxuskonsumenten von heute anzusprechen. Individualisierung und Angebote in limitierter Auflage : Verbraucher suchen zunehmend nach einzigartigen, maßgeschneiderten Produkten. Marken reagieren darauf, indem sie individuelle Gravuren, maßgeschneiderte Designs und exklusive Kooperationen mit Künstlern, Influencern und Designern anbieten. Diese Angebote richten sich an Verbraucher, die nach personalisierten Luxuserlebnissen suchen.

: Verbraucher suchen zunehmend nach einzigartigen, maßgeschneiderten Produkten. Marken reagieren darauf, indem sie individuelle Gravuren, maßgeschneiderte Designs und exklusive Kooperationen mit Künstlern, Influencern und Designern anbieten. Diese Angebote richten sich an Verbraucher, die nach personalisierten Luxuserlebnissen suchen. Nachhaltigkeit und ethische Produktion : Da ethische Produktion immer mehr im Vordergrund steht, setzen viele Marken auf recycelte und Upcycling-Materialien, um umweltbewusste Verbraucher anzusprechen. Auch die Nachfrage nach gebrauchten Luxushandtaschen steigt, was sowohl auf Umweltbedenken als auch auf ein wachsendes Interesse an Vintage- und Limited-Edition-Designs zurückzuführen ist.

: Da ethische Produktion immer mehr im Vordergrund steht, setzen viele Marken auf recycelte und Upcycling-Materialien, um umweltbewusste Verbraucher anzusprechen. Auch die Nachfrage nach gebrauchten Luxushandtaschen steigt, was sowohl auf Umweltbedenken als auch auf ein wachsendes Interesse an Vintage- und Limited-Edition-Designs zurückzuführen ist. Funktionaler Luxus für Berufstätige : Es besteht eine steigende Nachfrage nach Luxushandtaschen, die Stil und Funktionalität vereinen. Berufstätige suchen nach eleganten Taschen, in denen Alltagsgegenstände wie Laptops und Dokumente Platz finden. Taschen mit intelligenten Fächern und aus strapazierfähigen Materialien sind daher sehr gefragt.

Wichtige Erkenntnisse aus dem Markt für Luxushandtaschen

Die Nachfrage nach personalisierten und maßgeschneiderten Luxushandtaschen steigt, angetrieben vom Interesse der Verbraucher an einzigartigen Produkten in limitierter Auflage.

E-Commerce und Multichannel-Strategien revolutionieren den Verkauf von Luxushandtaschen und bieten nahtlose Online- und Offline-Einkaufserlebnisse.

Der Markt für gebrauchte Luxushandtaschen wächst. Gründe dafür sind unter anderem die Erschwinglichkeit, Umweltbedenken und eine Vorliebe für Vintage-Designs.

Aufgrund der Langlebigkeit und zeitlosen Attraktivität wird das Ledersegment voraussichtlich dominieren und im Jahr 2024 einen Marktanteil von 38,5 % halten.

Aufgrund ihrer Vielseitigkeit und Funktionalität liegen Tragetaschen mit einem geschätzten Marktanteil von 27,4 % an der Spitze der Produktkategorie.

Der Markt für Luxushandtaschen in den USA profitiert von den Ausgaben der Millennials und dem wachsenden Interesse an nachhaltigen und maßgeschneiderten Produkten.

Gefälschte Produkte bleiben weiterhin eine große Herausforderung und gefährden das Verbrauchervertrauen und den Ruf der Marke im Sektor der Luxushandtaschen.



„Verbraucher suchen zunehmend nach Luxusartikeln, die mit ihren Werten übereinstimmen, insbesondere im Hinblick auf Nachhaltigkeit. Dieser Wandel bietet erhebliche Wachstumschancen für Marken, die umweltfreundliche Materialien und ethische Produktionspraktiken in ihr Angebot integrieren“, sagt Sudip Saha,Geschäftsführer und Mitbegründer von Future Market Insights.

Prominente Treiber des Luxushandtaschenmarktes

Vorliebe für einzigartige Produkte : Verbraucher sind auf der Suche nach einzigartigen Handtaschen in limitierter Auflage, was die Nachfrage nach Exklusivität steigert.

: Verbraucher sind auf der Suche nach einzigartigen Handtaschen in limitierter Auflage, was die Nachfrage nach Exklusivität steigert. Markt für gebrauchte Luxusartikel : Wachsendes Interesse an gebrauchten und zertifizierten Luxushandtaschen aufgrund der Erschwinglichkeit, Nachhaltigkeit und des Vintage-Appeals.

: Wachsendes Interesse an gebrauchten und zertifizierten Luxushandtaschen aufgrund der Erschwinglichkeit, Nachhaltigkeit und des Vintage-Appeals. Digitale Transformation : Marken nutzen erweiterte und virtuelle Realität, um das Einkaufserlebnis zu verbessern und Produkte zu präsentieren.

: Marken nutzen erweiterte und virtuelle Realität, um das Einkaufserlebnis zu verbessern und Produkte zu präsentieren. Einfluss auf soziale Medien : Erhöhte Markenbekanntheit und Verbrauchereinbindung durch Social-Media-Plattformen, Influencer-Marketing und Online-Communitys.

: Erhöhte Markenbekanntheit und Verbrauchereinbindung durch Social-Media-Plattformen, Influencer-Marketing und Online-Communitys. Premiumisierung : Die zunehmende Vorliebe der Verbraucher für hochwertige Produkte in Premiumqualität führt zu einem Anstieg der Verkaufszahlen von Luxushandtaschen.

: Die zunehmende Vorliebe der Verbraucher für hochwertige Produkte in Premiumqualität führt zu einem Anstieg der Verkaufszahlen von Luxushandtaschen. Steigendes verfügbares Einkommen : Das steigende verfügbare Einkommen, insbesondere in Schwellenmärkten wie Indien, treibt die Nachfrage nach Luxushandtaschen an.

: Das steigende verfügbare Einkommen, insbesondere in Schwellenmärkten wie Indien, treibt die Nachfrage nach Luxushandtaschen an. Verbraucher wechseln zum Online-Luxuseinzelhandel : Der wachsende Trend, Luxuskäufe über digitale Kanäle zu tätigen, verringert die Abhängigkeit von traditionellen Ladengeschäften.

: Der wachsende Trend, Luxuskäufe über digitale Kanäle zu tätigen, verringert die Abhängigkeit von traditionellen Ladengeschäften. Ausbau der Designer-Kooperationen : Luxus-Handtaschenmarken arbeiten mit hochkarätigen Designern und Künstlern zusammen, um Kollektionen in limitierter Auflage zu entwerfen, die modebewusste Verbraucher ansprechen.

Herausforderungen für den Markt für Luxushandtaschen

Gefälschte Produkte : Die Verbreitung gefälschter und nachgeahmter Luxushandtaschen untergräbt das Vertrauen der Verbraucher und führt zu Umsatzeinbußen für seriöse Marken.

: Die Verbreitung gefälschter und nachgeahmter Luxushandtaschen untergräbt das Vertrauen der Verbraucher und führt zu Umsatzeinbußen für seriöse Marken. Intensiver Marktwettbewerb : Die wachsende Zahl von Luxushandtaschenmarken und neuen Marktteilnehmern verschärft den Wettbewerb und erschwert den Unternehmen die Aufrechterhaltung ihres Marktanteils.

: Die wachsende Zahl von Luxushandtaschenmarken und neuen Marktteilnehmern verschärft den Wettbewerb und erschwert den Unternehmen die Aufrechterhaltung ihres Marktanteils. Wirtschaftliche Unsicherheit : Konjunkturabschwünge und globale Finanzinstabilität können die Verbraucherausgaben für Luxusgüter, einschließlich Handtaschen, beeinträchtigen.

: Konjunkturabschwünge und globale Finanzinstabilität können die Verbraucherausgaben für Luxusgüter, einschließlich Handtaschen, beeinträchtigen. Hohe Produktionskosten : Die Verwendung hochwertiger Materialien und ethischer, nachhaltiger Produktionspraktiken kann zu höheren Herstellungskosten führen, die sich auf die Gewinnspanne auswirken können.

: Die Verwendung hochwertiger Materialien und ethischer, nachhaltiger Produktionspraktiken kann zu höheren Herstellungskosten führen, die sich auf die Gewinnspanne auswirken können. Veränderte Verbraucherpräferenzen : Sich entwickelnde Trends in der Mode und im Luxuskonsum können es für Marken schwierig machen, die sich verändernde Nachfrage der Verbraucher vorherzusagen und darauf zu reagieren.

: Sich entwickelnde Trends in der Mode und im Luxuskonsum können es für Marken schwierig machen, die sich verändernde Nachfrage der Verbraucher vorherzusagen und darauf zu reagieren. Unterbrechungen der Lieferkette : Herausforderungen in der globalen Lieferkette, wie etwa Materialknappheit, Lieferverzögerungen und geopolitische Spannungen, können sich auf die Produktions- und Lieferzeiten auswirken.

: Herausforderungen in der globalen Lieferkette, wie etwa Materialknappheit, Lieferverzögerungen und geopolitische Spannungen, können sich auf die Produktions- und Lieferzeiten auswirken. Durchdringung des Marktes mit Fälschungen : Der Aufstieg von Online-Plattformen, die gefälschte Luxushandtaschen verkaufen, verschärft das Risiko einer Markenverwässerung und einer Verwirrung der Verbraucher.

: Der Aufstieg von Online-Plattformen, die gefälschte Luxushandtaschen verkaufen, verschärft das Risiko einer Markenverwässerung und einer Verwirrung der Verbraucher. Hohe Markenerwartungen : Für Luxushandtaschenmarken kann es eine Herausforderung sein, Exklusivität und ein Premium-Image zu wahren und gleichzeitig einer breiteren Verbraucherbasis zugänglich zu sein.

: Für Luxushandtaschenmarken kann es eine Herausforderung sein, Exklusivität und ein Premium-Image zu wahren und gleichzeitig einer breiteren Verbraucherbasis zugänglich zu sein. Ökologische und ethische Kontrolle : Verbraucher und Aufsichtsbehörden üben zunehmenden Druck auf Marken aus, Nachhaltigkeit und ethische Herstellungspraktiken nachzuweisen, was erhebliche Investitionen und betriebliche Anpassungen erfordern kann.



Wettbewerbslandschaft des Marktes für Luxushandtaschen

Die Branche der Luxushandtaschen wird in den kommenden Jahren voraussichtlich wachsen, angetrieben durch veränderte Verbraucherpräferenzen, technologische Fortschritte und die größere Reichweite von Luxusmarken. Unternehmen, die sich an diese Trends anpassen und neue Chancen nutzen, werden in diesem dynamischen Markt erfolgreich sein. Darüber hinaus setzen Marken Strategien wie Produktinnovation, Kostensenkung und verbesserte Haltbarkeit und Attraktivität ein, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden.

Aktuelle Entwicklungen auf dem Markt

Im Jahr 2021 stellte Louis Vuitton im Rahmen der Cruise-Serie 2022-Kollektion neue Handtaschen vor. Retro-Design, lebendige und elegante neutrale Farben, klare Linien und lässige Formen bilden die Grundlage dieser Handtaschen.

Im Jahr 2023 begann der französische Konzern Louis Vuitton mit dem Ausbau seiner Kapazitäten zur Herstellung von Handtaschen der Extraklasse und verschärfte damit den Wettbewerb mit Hermès USA in Frankreich. Obwohl Hermes USA Schwierigkeiten hat, die Nachfrage nach einigen Waren zu befriedigen, plant das Unternehmen auch die Eröffnung von drei neuen Fabriken.

Im Jahr 2023 stellte Louis Vuitton seine Linie „Monogram Fusion“ vor, die eine innovative Interpretation des traditionellen Monogrammmusters mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit bietet.

Im Jahr 2023 brachte Gucci seine Linie „Gucci Off The Grid“ auf den Markt, die aus recycelten Materialien hergestellt wird und dabei den Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit legt.

Wichtige Marktteilnehmer

Louis Vuitton

Trocken

Hermes International

Chanel

Prada SpA

Ralph Lauren

PVH Corp

Michael Kors Holdings Limited

Coach, Inc.

Furla SpA

Longchamp

Luxottica-Gruppe

Mulberry-Gruppe

Marc Jacobs International, LLC

Schlüsselsegmente

Nach Produkttyp:

Tragetaschen

Rucksäcke

Mini- und Mikrotaschen

Umhängetaschen

Sonstiges



Nach Materialtyp:

Leder

Nylon

Baumwolle

Synthetik

Nach Region:

Nordamerika

Lateinamerika

Europa

Südasien

Ostasien

Ozeanien

Naher Osten und Afrika (MEA)



Author by:

Sudip Saha is the managing director and co-founder at Future Market Insights, an award-winning market research and consulting firm. Sudip is committed to shaping the market research industry with credible solutions and constantly makes a buzz in the media with his thought leadership. His vast experience in market research and project management in consumer electronics will likely remain the leading end-use sector across verticals in APAC, EMEA, and the Americas reflecting his growth-oriented approach to clients.

He is a strong believer and proponent of innovation-based solutions, emphasizing customized solutions to meet one client's requirements at a time. His foresightedness and visionary approach recently got him recognized as the ‘Global Icon in Business Consulting’ at the ET Inspiring Leaders Awards 2022.

