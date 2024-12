LeddarTech schließt Änderungen an Kreditfazilität und Überbrückungsfinanzierung ab

QUEBEC CITY, Kanada, Dec. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®Holdings Inc. („LeddarTech“) (Nasdaq: LDTC), ein Unternehmen für Automobilsoftware, das patentierte, revolutionäre KI-basierte Low-Level-Sensorfusions- und Wahrnehmungssoftwaretechnologie, LeddarVision™, anbietet, hat heute bekannt gegeben, dass LeddarTech und Texas Instruments („TI“) einen strategischen Kooperationsvertrag und einen Software-Lizenzvertrag abgeschlossen haben, um eine umfassende, integrierte Plattformlösung für die Märkte für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und autonomes Fahren (AD) zu ermöglichen. Im Rahmen der Lizenzvereinbarung wird TI Vorauszahlungen für Lizenzgebühren leisten, um die gemeinsame Vermarktung voranzutreiben.

Im Zusammenhang mit den Kooperations- und Lizenzverträgen mit TI und den darin vorgesehenen Vorauszahlungen von Lizenzgebühren (die „TI-Vorauszahlung von Lizenzgebühren“) hat LeddarTech Folgendes abgeschlossen:

ein vierzehnter Änderungsvertrag (der „vierzehnte Änderungsvertrag“) mit der Fédération des caisses Desjardins du Québec („Desjardins“) in Bezug auf das geänderte und neu gefasste Finanzierungsangebot vom 5. April 2023 (die „Desjardins-Kreditfazilität“), gemäß dem Desjardins unter anderem zugestimmt hat: (i) die Zinszahlungen für die Monate Juli bis Dezember 2024 vorübergehend aufzuschieben, bis (x) das Datum der endgültigen Auszahlung einer oder mehrerer Eigenkapitalinvestitionen in den Kreditnehmer mit einem Mindestbruttoerlös von insgesamt 35.000.000 US-Dollar (das „kurzfristige externe Datum“) oder (y) der 31. Januar 2025 erreicht ist, vorausgesetzt, die erste Rate der TI-Vorauszahlungsgebühr wird vollständig an LeddarTech ausgezahlt; und (ii) die Mindestliquiditätsvereinbarung im Rahmen der Desjardins-Kreditfazilität vorübergehend auszusetzen, bis (x) der 13. Dezember 2024 oder (y) das Datum der Auszahlung der ersten Rate der im Voraus bezahlten Lizenzgebühr von TI eintritt, nach diesem Zeitpunkt muss LeddarTech bis zum früheren der folgenden Zeitpunkte einen Mindestbargeldbestand von 1.000.000 CAD aufrechterhalten: (x) dem kurzfristigen externen Datum und (y) dem 31. Januar 2025, und danach jederzeit einen Mindestbargeldbestand von 5.000.000 CAD.

einen zweiten Änderungsvertrag (der „zweite Änderungsvertrag“) mit den ursprünglichen Überbrückungskreditgebern und bestimmten Mitgliedern der Geschäftsführung und des Vorstands (zusammen die „Überbrückungskreditgeber“) in Bezug auf das Überbrückungsfinanzierungsangebot vom 16. August 2024 (das „Überbrückungsfinanzierungsangebot“), in dessen Rahmen die Überbrückungskreditgeber unter anderem zugestimmt haben, die Laufzeit des Überbrückungskredits bis zum 13. Dezember 2024 zu verlängern, wobei dieses Datum automatisch mit der Auszahlung der vollen ersten Rate der im Voraus bezahlten Lizenzgebühr von TI an LeddarTech bis zum früheren der folgenden Daten verlängert wird: (x) 31. Januar 2025 und (y) dem Geschäftstag nach dem kurzfristigen externen Datum.

Der vierzehnte Änderungsvertrag zur Desjardins-Kreditfazilität sieht auch eine monatliche Zahlung von LeddarTech an Desjardins in Höhe von 125.000 CAD bis zum kurzfristigen externen Datum vor, wobei diese Zahlungen am kurzfristigen externen Datum oder am 13. Dezember 2024 fällig und zahlbar sind, vorausgesetzt, dass sich die Stundung bis zum früheren der folgenden Termine erstreckt, wenn die vollständige erste Rate der im Voraus bezahlten Lizenzgebühr von TI am oder vor dem 13. Dezember 2024 eingeht: (x) dem kurzfristigen externen Datum und (y) dem 31. Januar 2025.

Die vorstehenden Beschreibungen des vierzehnten Vertrags zur Änderung der Desjardins-Kreditfazilität und des zweiten Vertrags zur Änderung des Brückenfinanzierungsangebots erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und werden in ihrer Gesamtheit durch Verweis auf diese Änderungen eingeschränkt, von denen Kopien unter den SEDAR+- und EDGAR-Profilen von LeddarTech unter www.sedarplus.ca bzw. www.sec.gov hinterlegt werden.

Über LeddarTech

LeddarTech ist ein 2007 gegründetes globales Softwareunternehmen mit Hauptsitz in Québec City und weiteren Forschungs- und Entwicklungszentren in Montreal und Tel Aviv, Israel. LeddarTech entwickelt und liefert umfassende KI-gestützte Low-Level-Sensorfusions- und Wahrnehmungssoftwarelösungen, die den Einsatz von ADAS- und autonomen Fahranwendungen ermöglichen. Die Software von LeddarTech, die für die Automobilindustrie ausgelegt ist, wendet zum Erstellen präziser 3D-Modelle der Umgebung fortschrittliche KI- und Computer-Vision-Algorithmen an, um eine bessere Entscheidungsfindung und sicherere Navigation zu erreichen. Diese leistungsstarke, skalierbare und kosteneffiziente Technologie steht OEMs und Tier-1/2-Zulieferern für die effiziente Implementierung von ADAS-Lösungen für PKWs und Geländefahrzeuge zur Verfügung.

LeddarTech ist für mehrere Innovationen im Bereich der Fernerkundung verantwortlich, mit über 170 Patentanmeldungen (87 erteilt), die die Fähigkeiten von ADAS, AD und Parken verbessern. Eine bessere Wahrnehmung rund um das Fahrzeug ist entscheidend, um die globale Mobilität sicherer, effizienter, nachhaltiger und erschwinglicher zu machen: Das ist es, was LeddarTech dazu bringt, die am weitesten verbreitete Softwarelösung für Sensorfusion und Wahrnehmung zu werden.

Weitere Informationen über LeddarTech finden Sie unter www.LeddarTech.com und auf LinkedIn, Twitter (X), Facebook und YouTube.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung (die auch zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze umfassen) angesehen werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die voraussichtliche Strategie, zukünftige Geschäftstätigkeiten, Aussichten, Ziele und Finanzprognosen von LeddarTech und andere Finanzkennzahlen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten im Allgemeinen Aussagen, die vorausschauenden Charakter haben und von zukünftigen Ereignissen oder Bedingungen abhängen oder sich auf diese beziehen und Wörter wie „können“, „werden“, „sollten“, „würden“, „erwarten“, „antizipieren“, „planen“, „wahrscheinlich“, „glauben“, „schätzen“, „projizieren“, „beabsichtigen“ und andere ähnliche Ausdrücke enthalten. Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsorientierte Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf aktuellen Einschätzungen und Annahmen, die Risiken und Ungewissheiten unterliegen, und stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: (i) die Möglichkeit, dass die erwarteten Vorteile des kürzlich erfolgten Unternehmenszusammenschlusses von LeddarTech nicht realisiert werden; (ii) das Risiko, dass Rechtsstreitigkeiten der Aktionäre im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss oder andere Vergleiche oder Untersuchungen zu erheblichen Kosten für Verteidigung, Entschädigung und Haftung führen; (iii) Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen und/oder branchenspezifischen Bedingungen; (iv) mögliche Störungen durch den Unternehmenszusammenschluss, die dem Geschäft von LeddarTech schaden könnten; (v) die Fähigkeit von LeddarTech, Schlüsselpersonal zu halten, zu gewinnen und einzustellen; (vi) mögliche negative Reaktionen oder Änderungen in den Beziehungen zu Kunden, Mitarbeitern, Lieferanten oder anderen Parteien; (vii) mögliche geschäftliche Unsicherheiten, einschließlich Änderungen bestehender Geschäftsbeziehungen nach dem Unternehmenszusammenschluss, die die finanzielle Leistungsfähigkeit von LeddarTech beeinträchtigen könnten; (viii) gesetzgeberische, behördliche und wirtschaftliche Entwicklungen; (ix) Unvorhersehbarkeit und Schwere von Katastrophenereignissen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Terrorakte, Ausbruch oder Eskalation von Krieg oder Feindseligkeiten und Epidemien, Pandemien oder Krankheitsausbrüche (einschließlich COVID-19) sowie die Reaktion des Managements auf die vorgenannten Faktoren; (x) der Zugang zu Kapital und Finanzierung und die Fähigkeit von LeddarTech, die Einhaltung von Schuldverpflichtungen aufrechtzuerhalten; (xi) die Fähigkeit von LeddarTech, sein Geschäftsmodell umzusetzen, Design Wins zu erzielen und bedeutende Einnahmen zu generieren; und (xii) andere Risikofaktoren, die von Zeit zu Zeit in den Berichten von LeddarTech, die bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission (die „SEC“) eingereicht werden, erläutert werden, einschließlich der Risikofaktoren im Jahresbericht von in LeddarTech auf Formular 20-F für das Geschäftsjahr zum 30. September 2023. Die vorstehende Liste der wichtigen Faktoren ist nicht erschöpfend. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt LeddarTech keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu revidieren oder zu aktualisieren oder andere zukunftsgerichtete Aussagen zu treffen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Events oder aus anderen Gründen.

Kontakt:

Daniel Aitken, Vice-President, Global Marketing, Communications and Investor Relations, LeddarTech Holdings Inc. Tel.: + 1-418-653-9000 Durchwahl 232 daniel.aitken@LeddarTech.com

Website für Investor Relations: investors.LeddarTech.com

Kontakt für Investor Relations: Kevin Hunt, ICR Inc. kevin.hunt@icrinc.com

Finanzmedienkontakt: Dan Brennan, ICR Inc. dan.brennan@icrinc.com

Leddar, LeddarTech, LeddarVision, LeddarSP, VAYADrive, VayaVision und die zugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken von LeddarTech Holdings Inc. und seinen Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken und Produktnamen sind oder können Marken oder eingetragene Marken sein, die zur Identifizierung von Produkten oder Dienstleistungen ihrer jeweiligen Inhaber verwendet werden.

LeddarTech Holdings Inc. ist ein börsennotiertes Unternehmen, das an der Nasdaq unter dem Tickersymbol „LDTC“ geführt wird.

