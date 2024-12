Bombardier célèbre la 200e livraison de son avion Global 7500, soulignant le succès de cette plateforme très long-courrier qui définit l’industrie et établit des records

Le jet d’affaires Global 7500 offre la combinaison ultime de performance, confort et fiabilité avec sa cabine luxueuse et son vol en douceur emblématique

Comptant plus de 200 000 heures de vol, le Global 7500 établit la norme de l’industrie dans la catégorie des très long-courriers

Soulignant ses caractéristiques de performance exceptionnelles, cet avion d’affaires dynamique établit de nouvelles missions en temps record, dont les liaisons essentielles Miami-São Paulo, Tokyo-Los Angeles et Djeddah-Londres, ainsi que Los Angeles-Auckland





MONTRÉAL, 09 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a l’honneur d’annoncer qu’elle a livré le 200e avion d’affaires Global 7500 à un client en décembre, témoignant du succès international de cette plateforme à l’échelle de toute l’industrie. Le jet Global 7500 a transformé l’aviation d’affaires par son design raffiné, ses performances inégalées et ses percées technologiques exceptionnelles.

« En clair, l’avion Global 7500 est assemblé suivant les meilleures méthodes manufacturières et en tirant parti des plus grandes percées technologiques de l’aviation d’affaires. Nous sommes enthousiastes et honorés de franchir la marque des 200 livraisons de cet avion révolutionnaire, a déclaré David Murray, vice-président exécutif, Fabrication, TI et Système Bombardier Excellence opérationnelle. Ce jalon témoigne également du travail exceptionnel de nos méticuleuses équipes d’ingénierie, de production et d’assemblage. Ces individus de grand talent sont au cœur même de la réussite et des réalisations de ce programme. »

Grâce à une vitesse maximale de Mach 0,925 et à un rayon d’action de 7 700 milles marins (14 260 km), le Global 7500 permet à nos clients d’atteindre encore plus de destinations essentielles. L’aile Smooth Flĕx Wing de l’avion agit comme un amortisseur de choc en vol, conçue avec un système complexe de volets et de becs de bord d’attaque qui génère une portance exceptionnelle au décollage et à l'approche, maximisant l'efficacité aérodynamique et rehaussant les performances tout en améliorant la sécurité et en offrant le vol le plus en douceur de l'industrie. De plus, elle réduit la consommation de carburant et les émissions, et offre d’excellentes performances sur courte piste et à grande vitesse – le type de vol que recherchent les clients. Et depuis sa mise en service en décembre 2018, le jet d’affaires Global 7500 s’est imposé comme l’avion d’affaires le plus performant, sa flotte affichant un taux de ponctualité technique de plus de 99,8 %.

L’avion Global 7500 a également établi plus de records de vitesse que tout autre avion de sa catégorie, ayant effectué récemment plus de 75 missions en temps record sur plusieurs liaisons clés.(1) Ces exploits s’ajoutent à des records antérieurs, dont un vol de 8 225 milles marins en octobre 2019 de Sydney, en Australie, à Detroit (Michigan), le plus long vol jamais enregistré dans l’aviation d’affaires.

« Les clients de l’avion d’affaires Bombardier Global 7500 reconnaissent et apprécient les nombreux avantages de cet avion – et il continue de réécrire l’histoire en accomplissant des records de vitesse et des vols sur de très grandes distances, a affirmé Jean-Christophe Gallagher, vice-président exécutif des Ventes d’avions et de Bombardier Défense. Cet avion incroyable offre le meilleur des deux mondes : c’est une merveille d’ingénierie conçue pour servir de prolongement de la maison ou du bureau de nos clients. Et c’est ce que le Global 7500 livre depuis des années – les cabines les plus spacieuses dans le ciel, assorties du vol en douceur emblématique de Bombardier. »

Certains aspects essentiels des performances record de l’avion Global 7500 sont attribuables à son aile Smooth Flĕx Wing unique – fièrement produite à Red Oak (Texas) – et à ses moteurs GE Passport, construits à Lafayette (Indiana).

Les propriétés incroyables de l’avion Global 7500 seront renforcées dans la foulée du lancement de l’avion Global 8000 (2), annoncé en 2022. Cet avion de Bombardier, emblématique d’une nouvelle ère, offre un rayon d’action de 8 000 milles marins et une vitesse maximale imbattable de Mach 0,94, ce qui en fait l’avion d’affaires tout-en-un ultime. Le Global 8000 est en bonne voie pour une mise en service en seconde moitié de 2025.

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les individus, les entreprises, les gouvernements et les militaires les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour prévenir leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers dans l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus écoresponsable. De plus, nous tenons absolument à faire preuve d’un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur procurant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables pour s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte d’environ 5 000 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. En 2024, Bombardier a été honorée par le prestigieux prix Red Dot du « Meilleur d’entre les meilleurs » pour les marques et le design en communication.

Bombardier, Global, Global 7500, Global 8000 et Smooth Flĕx Wing sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

(1) Les vitesses et les distances sont citées selon les lignes directrices de la Fédération aéronautique internationale (FAI). Certains de ces records sont en attente d’examen par la FAI.

(2) L’avion Global 8000 est en cours de développement et ses tolérances de conception doivent encore être mises au point et certifiées de façon définitive. Son entrée en service est prévue pour 2025. Toutes les spécifications et données sont approximatives et peuvent changer sans préavis et sont assujetties à certaines règles d’exploitation, hypothèses et conditions.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs. De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que la Société formule des hypothèses et ils sont assujettis à d’importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels de périodes futures pourraient différer grandement des résultats prévus dans ces mêmes énoncés prospectifs. Voir la mise en garde sur les « Énoncés prospectifs » dans le plus récent rapport financier publié par Bombardier Inc. pour en savoir plus.

