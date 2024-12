Cake Digital Bank - 越南首家纯数字银行宣布运营三年半后实现盈利里程碑

胡志明市,越南, Dec. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 越南的开创性数字银行 Cake Digital Bank 宣布已实现一项非凡里程碑,成为越南首家在成立仅三年半之后即实现盈利的纯数字银行。 这凸显了 Cake 对越南金融业的深远影响,它通过重塑银行业务,专注于满足精通技术的年轻消费者以及传统服务覆盖不足的群体的需求。

Cake Digital Bank 强劲的增长轨迹是其成功的关键驱动力

Cake 于 2021 年推出,展现了高效性和可扩展性,并于 2024 年 6 月实现盈亏平衡,这对数字金融机构而言是一个重要里程碑。 截至 2024 年第四季度,Cake 宣布实现盈利,成为越南首家取得这一成就的纯数字银行。

这一非凡成就源于其出色的业务表现。 2024 年,该银行的每用户收入达到 12 美元,较 2023 年的每用户 4 美元大幅增长了三倍。 其客户群从最初两年的 300 万增长至 2023 年底的 410 万,并在 2024 年达到近 500万。

此外,Cake 拥有稳健的信贷业务渠道,每月平均处理 40 万份信贷申请——对于越南的一家纯数字银行而言,这是一个令人瞩目的数字。

根据其战略路线图,Cake 的目标是跻身全球盈利能力最强的数字银行的前 5%,彰显了其在竞争激烈的金融科技领域对可持续增长的承诺。

Cake 首席执行官 Nguyen Huu Quang 表示:“Cake Digital Bank 实现盈利这一重大里程碑,体现了我们对创新、以客户为中心的服务以及可持续增长的不懈追求。 我们团队的奉献精神和客户的信任是我们取得这一里程碑的关键。 展望未来,我们将继续坚定地推进普惠金融,为所有人提供卓越的数字银行体验。”

有效满足市场需求,增强 AI 应用

Cake 已实现一项令人瞩目的盈利里程碑,这主要归功于其满足了目标客户群(尤其是精通技术的 Z 世代和年轻千禧一代)多样化的银行需求。

据 The State Bank of Vietnam 报告,截至 2024 年,约 77% 的越南成年人拥有银行账户。 银行业曾经由传统银行主导,但现在正迎来新的入局者,他们将目标客户锁定为年轻人和传统服务覆盖不足的群体。

作为越南开创性的纯数字银行,Cake 致力于为每个人提供便捷直观的银行体验,并促进普惠金融。 该数字银行提供全方位的金融产品,以满足所有银行业务需求。 他们秉承“Easy as Cake”的理念,致力于提供便捷的服务,这体现在快速开户、即时转账等流程中,确保银行业务轻松快捷。

此外,Cake 拥有强大的合作伙伴网络,涵盖打车服务、电信、娱乐等多个行业,使其成为满足各种金融需求的一站式平台。

因此,Cake 的支付交易额在 2024 年达到 47 亿美元,比 2023 年的 22 亿美元翻了一番。 根据交易频率计算,该银行的客户保留率达 80%,根据金融参与度计算,客户保留率达 95%,表现十分亮眼。 这表明客户满意度很高,有助于 Cake 保持可持续盈利。

Cake 利用尖端技术,通过 AI 驱动的解决方案打造完美的金融体验。 通过对消费者需求的深入分析,Cake 为不同客户群体提供一系列个性化产品和服务。 这种战略性的 AI 应用并未局限于产品层面,还延伸至 Cake 的业务运营中,从而降低运营成本、提高利润率,同时提升用户体验。

凭借对 AI 的创新应用,Cake 赢得了多个行业奖项,例如“Technology Bank of the Year”(年度科技银行)和“Best AI Technology Implementation”(最佳 AI 技术实施)。 这些奖项彰显了 Cake 在 AI 驱动型银行业务方面的领导地位。

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9fef0d12-3125-4451-9f09-267f09f4db29

媒体联系人: theresa.tran@cake.vn

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.