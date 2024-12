Cake Digital Bank - Bank Digital Sahaja Pertama Di Vietnam Mengumumkan Pencapaian Keuntungan Selepas 3.5 Tahun Beroperasi

BANDARAYA HOCHIMINH, Vietnam, Dec. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cake Digital Bank, sebuah bank digital perintis Vietnam, mengumumkan ia telah mencapai pencapaian yang luar biasa, menjadi bank digital sahaja pertama di Vietnam yang mencapai keuntungan hanya 3.5 tahun selepas penubuhannya. Ini menekankan kesan mendalam Cake terhadap sektor kewangan Vietnam kerana ia mentakrifkan semula perbankan untuk pengguna yang mahir teknologi, muda dan kurang mendapat perkhidmatan.

Trajektori pertumbuhan ketara Cake Digital Bank telah menjadi pemacu utama kejayaannya

Dilancarkan pada 2021, Cake telah menunjukkan kecekapan dan kebolehskalaan, mencapai titik pulang modal pada bulan Jun 2024, satu peristiwa penting bagi institusi kewangan digital. Menjelang S4 tahun 2024, Cake mengumumkan keuntungan, membezakan dirinya sebagai bank digital sahaja pertama di Vietnam yang mencapai kejayaan sedemikian.

Kejayaan luar biasa ini didorong oleh prestasi perniagaan yang cemerlang. Hasil bagi setiap pengguna mencecah AS$12 pada tahun 2024, peningkatan tiga kali ganda yang ketara daripada AS$4 bagi setiap pengguna yang dicatatkan pada tahun 2023. Pangkalan pelanggan berkembang daripada 3 juta dalam 2 tahun pertama kepada 4.1 juta menjelang akhir 2023 dan mencecah hampir 5 juta pada tahun 2024.

Selain itu, sIstem operasi kredit Cake yang teguh jelas kelihatan, dengan purata 400,000 permohonan kredit yang diproses setiap bulan—jumlah yang mengagumkan untuk bank digital sahaja di Vietnam.

Selaras dengan peta jalan strategiknya, Cake menekankan komitmennya terhadap pertumbuhan mampan dalam lanskap fintech yang kompetitif dan bertujuan untuk menempatkan dirinya sebagai bank digital 5% teratas paling menguntungkan di dunia.

Nguyen Huu Quang, Ketua Pegawai Eksekutif Cake, menyatakan: "Pencapaian keuntungan yang ketara Cake Digital Bank mencerminkan komitmen kami yang tidak berbelah bahagi terhadap inovasi, perkhidmatan yang mementingkan pelanggan dan pertumbuhan yang mampan. Dedikasi pasukan kami dan kepercayaan pelanggan memainkan peranan utama dalam mencapai pencapaian penting ini. Memandang ke hadapan, kami tetap teguh dalam memajukan rangkuman kewangan dan menyampaikan pengalaman perbankan digital yang luar biasa untuk semua.”

Menangani permintaan pasaran secara berkesan dan mempertingkatkan aplikasi AI

Cake telah mencapai pencapaian keuntungan yang luar biasa terutamanya dengan memenuhi keperluan perbankan yang pelbagai bagi demografi sasarannya, terutamanya Gen Z yang celik teknologi dan Milenium muda.

Menjelang 2024, kira-kira 77% orang dewasa Vietnam mempunyai akaun bank, lapor The State Bank of Vietnam. Sektor perbankan, yang pernah dikuasai oleh bank tradisional, kini menyaksikan peserta baharu menyasarkan pelanggan muda dan kurang mendapat perkhidmatan.

Sebagai bank digital sahaja perintis Vietnam, Cake direka bentuk dengan baik untuk menyediakan pengalaman perbankan yang boleh diakses dan terus terang untuk semua orang serta menggalakkan rangkuman kewangan. Bank digital tersebut menawarkan rangkaian komprehensif produk kewangan yang disesuaikan dengan semua keperluan perbankan. Menekankan kemudahan, slogan "Mudah Seperti Kek" mereka dicerminkan dalam proses seperti persediaan akaun pantas, pemindahan wang segera dll, memastikan perbankan adalah mudah dan serta-merta.

Lebih-lebih lagi, dengan rangkaian rakan kongsi yang kukuh merentasi pelbagai industri seperti pengangkutan, telekomunikasi, hiburan dll, Cake boleh menjadi kedai sehenti untuk setiap keperluan kewangan.

Hasilnya, pertumbuhan transaksi pembayaran Cake mencecah AS$4.7 bilion pada tahun 2024, menggandakan AS$2.2 bilion yang dicatatkan pada tahun 2023. Bank tersebut menawarkan kadar pengekalan pelanggan yang mengagumkan sebanyak 80% berdasarkan kekerapan transaksi dan 95% berdasarkan penglibatan kewangan. Ini menunjukkan kepuasan pelanggan yang tinggi, seterusnya menyumbang kepada keuntungan mampan Cake.

Dengan memanfaatkan teknologi canggih, Cake mencipta pengalaman kewangan yang sempurna dengan penyelesaian yang dipacu AI. Melalui analisis sofistikated keperluan pengguna, Cake menyampaikan pelbagai tawaran yang diperibadikan untuk pelbagai demografi pelanggan. Penyepaduan AI strategik ini melangkaui produk merentasi aktiviti perniagaan Cake, mengurangkan perbelanjaan operasi dan meningkatkan margin keuntungan sambil meningkatkan pengalaman pengguna.

Penggunaan AI yang inovatif oleh Cake telah memperoleh pengiktirafan industri, seperti "Bank Teknologi Tahun Ini" dan "Pelaksanaan Teknologi AI Terbaik". Anugerah ini menyerlahkan kepimpinan Cake dalam perbankan dipacu AI.

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9fef0d12-3125-4451-9f09-267f09f4db29

Hubungan media: theresa.tran@cake.vn

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.