Dari Bahan Api Fosil ke Masa Depan Hijau: Oxford dan EBC Financial Group Bincang Apa Yang Menghalang Kita

EBC Financial Group dan Jabatan Ekonomi Oxford University merungkai halangan kepada kemajuan iklim, meneroka cukai karbon, pembaharuan subsidi dan peranan kewangan dalam memacu pertumbuhan ekonomi yang mampan di peringkat global

OXFORD, United Kingdom, Dec. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dalam dunia yang semakin terjejas oleh dua krisis iaitu perubahan iklim dan ketidakstabilan ekonomi, Jabatan Ekonomi Oxford, dengan kerjasama EBC Financial Group (EBC) telah menganjurkan sesi penting dalam siri "What Economists Really Do?" (WERD). Acara tersebut menghimpunkan minda yang terkemuka dari ahli akademik dan kewangan bagi meneroka strategi yang boleh dilaksanakan untuk menyelaraskan sistem ekonomi dengan kelestarian alam sekitar sambil menangani kebimbangan masyarakat yang mendesak.

Acara tersebut yang bertajuk "Macroeconomics and Climate," menampilkan syarahan utama oleh Profesor Madya Andrea Chiavari dan perbincangan panel bertajuk "Sustaining Sustainability: Balancing Economic Growth and Climate Resilience", yang dikendalikan oleh Profesor Madya Banu Demir Pakel. Ahli panel merangkumi Dr. Nicola Ranger, Pengarah Global Finance Group of the Environmental Change Institute dan Felo Penyelidik Kanan di Oxford serta David Barrett, Ketua Pegawai Eksekutif EBC Financial Group (UK) Ltd. Bersama-sama, mereka merungkai persimpangan dasar, kewangan dan kesan manusia, menawarkan cerapan dan cadangan praktikal yang melangkaui wacana teori.

Dari kiri ke kanan: Dr. Nicola Ranger (Pengarah Global Finance Group of the Environmental Change Institute dan Felo Penyelidik Kanan), Profesor Madya Andrea Chiavari (Jabatan Ekonomi), David Barrett (CEO EBC Financial Group (UK) Ltd) dan Profesor Madya Banu Demir Pakel (Jabatan Ekonomi)

EBC Financial Group: Memperkasakan Perdagangan Bertanggungjawab dan Inovasi Mampan

EBC Financial Group, syarikat dengan kehadiran yang semakin meningkat dalam pasaran kewangan global, menghubungkan pelanggan di seluruh dunia kepada peluang untuk berdagang dalam forex, komoditi, indeks dan banyak lagi melalui penyelesaian pembrokeran komprehensifnya. Beroperasi merentasi hab kewangan utama dan pasaran baharu muncul, EBC melengkapkan pedagang dengan alatan inovatif dan memupuk kerjasama untuk menangani cabaran kewangan global yang berkembang. Sebagai Rakan Kongsi Pertukaran Asing rasmi FC Barcelona dan rakan kongsi kempen United to Beat Malaria Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, EBC komited untuk membentuk masa depan yang ditentukan oleh kemampanan, ekuiti dan amalan perdagangan yang bertanggungjawab.

Penyertaan EBC dalam WERD mencerminkan keperluan yang semakin mendesak untuk merapatkan pasaran kewangan dan penyelidikan akademik untuk menangani cabaran iklim dan ekonomi. Dengan menyumbang kepada dialog bersama tentang strategi yang boleh dilaksanakan, EBC menyertai komuniti peneraju pemikiran dalam mengetengahkan langkah praktikal untuk menyelaraskan sistem kewangan dengan matlamat pembangunan mampan.

Bolehkah Kami Mengembangkan Ekonomi dan Menyelamatkan Planet?

Teras perbincangan tersebut adalah pengiktirafan bahawa keselamatan kewangan dan alam sekitar merupakan kebimbangan bersama. Dr. Chiavari menyampaikan ucaptama yang membuka mata mengenai kos ekonomi perubahan iklim. Beliau menggambarkan pertumbuhan dramatik KDNK global sejak revolusi perindustrian, menyandingkan ini dengan kesan alam sekitar penggunaan bahan api fosil dan peningkatan pelepasan CO2. Chiavari mengetengahkan kepentingan kritikal kos sosial karbon dalam membentuk dasar yang berkesan.

Mesejnya tertumpu kepada konsep kos sosial karbon, yang mengukur kos pelepasan masyarakat yang lebih luas. "Cukai karbon bukan sahaja keperluan alam sekitar tetapi juga ekonomi," tegas beliau. Dr. Chiavari menjelaskan bagaimana langkah sedemikian boleh mewujudkan insentif ekonomi yang diperlukan untuk mengemudi kedua-dua syarikat dan individu ke arah pilihan yang mampan. "Fikirkan semula," tambah Chiavari. "Menghidupkan radiator, faedah anda adalah sama seperti sebelumnya—mempunyai bilik yang lebih panas. Tetapi sekarang kos anda jauh lebih tinggi daripada sebelumnya."

Mengulas selanjutnya mengenai perkara ini, Dr. Chiavari menekankan bahawa cukai karbon direka bentuk untuk menyasarkan pelepasan karbon dan bukannya penggunaan tenaga itu sendiri. "Cukai karbon mengenakan cukai karbon, ia tidak mengenakan cukai tenaga," jelasnya. "Jadi ia mewujudkan insentif yang besar untuk sektor swasta, orang ramai, anda, kami dan saya untuk beralih daripada bahan api fosil kepada sumber tenaga alternatif. Ia bukan hanya tentang mengurangkan tenaga atau output; ia mewujudkan insentif yang besar untuk beralih kepada sumber tenaga alternatif."

Berdasarkan asas ini, perbincangan panel menyelami lebih mendalam tentang praktikaliti menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan daya tahan iklim yang dikendalikan oleh Dr. Banu Demir Pakel.

Merapatkan Dasar, Kewangan dan Tindakan Melalui Panel Perspektif

Perbincangan panel meneroka interaksi kompleks antara pertumbuhan ekonomi dan daya tahan iklim. Setiap ahli panel membawa kepakaran tersendiri kepada perbualan, menawarkan perspektif baharu tentang cara sistem global boleh menyesuaikan diri dengan dua keperluan mendesak ini.

Dr. Chiavari menekankan sifat global dalam menangani perubahan iklim, mengetengahkan bahawa pelepasan melangkaui sempadan dan memerlukan tindak balas antarabangsa yang diselaraskan. Beliau membincangkan risiko kebocoran karbon, di mana dasar iklim yang ketat di satu negara boleh menyebabkan pelepasan dipindahkan ke rantau yang mempunyai peraturan yang lebih lemah, akhirnya menjejaskan kemajuan global. Untuk mengurangkan perkara ini, Chiavari menyokong dasar yang memupuk kerjasama dan inovasi antarabangsa, memastikan peralihan kepada amalan mampan adalah saksama serta menyeluruh.

Dr. Ranger mengetengahkan peluang ekonomi yang boleh muncul daripada tindakan iklim, dengan menyatakan, "Ini bukan hanya tentang kos, ia mengenai peluang." Beliau menjelaskan potensi untuk mewujudkan pekerjaan dan merangsang pertumbuhan ekonomi sambil menangani risiko iklim, serta menekankan kepentingan merubah naratif awam. Dr. Ranger menekankan bahawa tindakan iklim yang berkesan boleh memupuk inovasi dan kemajuan tanpa mengenakan beban kewangan yang besar. Beliau juga menyokong agar subsidi bahan api fosil dan lain-lain yang merosakkan alam sekitar, yang secara global berjumlah sehingga $7 trilion setahun, dialihkan ke arah pelaburan hijau seperti tenaga boleh diperbaharui.

Dengan memanfaatkan pengalamannya yang luas dalam pasaran kewangan, Barrett menekankan kepentingan menyelaraskan insentif pasaran dengan matlamat kemampanan. Beliau berkongsi penilaian terus mengenai cabaran sektor itu dalam menerima kemampanan, menekankan sifat institusi kewangan yang dipacu keuntungan: "Pasaran kewangan didorong oleh keperluan untuk menghasilkan wang—sama ada untuk pemegang saham atau pelaburnya." Barrett menekankan keperluan kritikal bagi kerajaan untuk mewujudkan rangka kerja kawal selia yang boleh dikuatkuasakan, dengan menyatakan bahawa penjajaran ini penting untuk menyalurkan pengaruh sektor ke arah tindakan iklim yang bermakna.

Mengenai topik rangka kerja Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus (ESG), Barrett menyatakan kebimbangan terhadap pelaksanaan semasa mereka, sambil menyatakan, "ESG telah menjadi latihan kotak semak." Beliau menyeru dasar yang lebih kukuh yang memastikan akauntabiliti dan memberikan kesan yang boleh diukur, bukannya sekadar memenuhi piawaian pematuhan yang cetek.

Semasa perbincangan mengenai "kelab" iklim, Barrett menekankan risiko usaha global yang berpecah-belah. Beliau memberi amaran, "Untuk inisiatif ini berjaya, mereka perlu melibatkankan semua pemain utama. Jika tidak, pengurangan pelepasan yang dicapai di beberapa rantau boleh diimbangi oleh peningkatan pelepasan di tempat lain." Ini, menurutnya, boleh menjejaskan kemajuan kolektif yang diperlukan untuk menangani cabaran iklim.

Apakah Langkah Praktikal yang Perlu Diambil oleh Kerajaan, Perniagaan dan Individu untuk Membina Masa Depan Ekonomi Mampan Yang Rasanya Boleh Dicapai dan Selamat untuk Semua Orang?

Temu bual berasingan telah dijalankan dengan moderator dan ahli panel untuk mengembangkan soalan penting ini, memberikan perspektif yang berbeza tentang peranan bersama kerajaan, perniagaan serta individu dalam menangani cabaran perubahan iklim.

Peranan Kerajaan: Dasar dan Perancangan

Dr. Demir Pakel menekankan kepentingan pendidikan dan kesedaran dalam menangani perubahan iklim, khususnya peranan kerajaan dalam memacu perubahan. "Peranan kerajaan adalah untuk memulakan usaha melalui peningkatan kesedaran," jelasnya, menekankan keperluan untuk pendidikan awal tentang akibat perubahan iklim. Beliau menekankan keperluan untuk dasar yang bukan sahaja memberi insentif kepada sektor swasta tetapi juga membimbing tingkah laku pengguna, sambil menyatakan, "Ia merupakan rangkaian yang kompleks di mana kerajaan memegang tanggungjawab utama dalam merancang dan membimbing tindakan di setiap peringkat."

"Sektor swasta memerlukan insentif agar boleh mengambil tindakan kerana mereka pasti akan mempunyai perspektif jangka pendek berbanding kerajaan. Oleh itu, perlu ada perubahan dalam tingkah laku mereka dan kerajaan mempunyai peranan lain: melaksanakan dasar untuk mengubah tingkah laku kedua-dua sektor swasta dan pengguna," tambahnya.

Insentif Pasaran dan Cukai Karbon

Dr. Chiavari menegaskan lagi keperluan untuk campur tangan yang diterajui kerajaan, khususnya melalui cukai karbon, sebagai cara untuk membetulkan kegagalan pasaran. Beliau menjelaskan bahawa dengan memasukkan kos pelepasan masyarakat ke dalam harga tenaga, kerajaan boleh menggalakkan penggunaan dan keputusan pelaburan yang lebih bertanggungjawab.

Mengubah naratif: Peralihan yang positif

Dr. Ranger mengulangi bahawa sebahagian besar masalahnya adalah kesedaran, sambil dia memikirkan cabaran semasa dalam tindakan iklim. "Ada sesuatu yang tidak kena sekarang dan saya rasa kebanyakannya datang dari segi kesedaran," katanya. "Kerajaan memainkan peranan tetapi pada dasarnya, kerajaan akan melakukan apa yang diundi oleh orang ramai. Dan kekurangan kesedaran tentang faedah segera peralihan tenaga hijau - untuk keselamatan tenaga dan kesihatan awam - adalah masalah utama pada masa ini."

Ranger mengkritik bahawa naratif mengenai perubahan iklim telah gagal dalam beberapa tahun kebelakangan ini kerana dibentangkan sebagai cabaran yang mahal dan membebankan. "Terutamanya naratif yang menyatakan bahawa menanganinya akan menelan perbelanjaan yang banyak. Saya tidak setuju dengan pandangan itu dan ia tidak disokong oleh bukti. Anda cuma tahu bahawa kami perlu membuat keputusan yang sukar. Namun apa yang kami tahu adalah cara kami melakukannya pada masa ini menjadikannya lebih sukar - khususnya, ketidakpastian mengenai dasar kerajaan yang menghalang pelaburan dan meningkatkan kos. Semua bukti menunjukkan bahawa jika kami meletakkan dasar yang betul dan menetapkan hala tuju yang jelas untuk pelabur, peralihan yang adil adalah apabila kosnya terendah dan laluannya lebih bermanfaat," katanya.

Sambil menunjuk kepada subsidi bahan api fosil, beliau menekankan cara pengalihan mereka boleh memangkinkan peralihan yang positif. "Secara global, kami mengepam begitu banyak wang ke dalam subsidi bahan api fosil—anggaran berkisar antara lima hingga tujuh trilion dolar setahun. Jika anda menghentikannya dan memasukkannya ke dalam teknologi bersih, kami pasti sudah menyelesaikan masalah itu."

Untuk menangani perkara ini, Ranger menyeru peralihan dalam wacana awam untuk menekankan peluang ekonomi yang wujud dalam tindakan iklim. Beliau menekankan peranan ahli akademik dan pakar dalam membentuk semula naratif, sambil berkata, "Kami perlu memastikan orang ramai memahami bahawa ini adalah peralihan yang positif. Melalui dasar kerajaan yang baik, kesan terhadap individu tidak akan ketara dan sebenarnya akan meningkatkan pertumbuhan pekerjaan dan inovasi."

Ranger membuat kesimpulan dengan menggesa kerajaan untuk menerajui usaha mengubah naratif ini, dengan berkata, "Apa yang saya benar-benar ingin lihat adalah kerajaan mengambil alih usaha ini dan berkata, 'Lihat, inilah yang akan berlaku. Ia akan memberi manfaat kepada anda. Inilah laluannya. Inilah yang diperlukan oleh kedua-dua pelabur dan orang ramai."

Peranan Perniagaan dan Individu: Akauntabiliti dan Inovasi

Barrett memberikan perspektif yang jujur tentang peranan perniagaan dan individu dalam tindakan iklim. Beliau menekankan sifat sektor kewangan yang dipacu keuntungan, mengingatkan bahawa ia tidak akan menerajui usaha kemampanan tanpa rangka kerja kawal selia yang jelas. "Pasaran kewangan tidak akan melakukannya sendiri. Mereka perlu diberi insentif untuk bertindak," katanya. "Apabila sektor kewangan dihalakan ke arah dan menjadi bersemangat tentang sesuatu topik, ia boleh mencapai perkara yang luar biasa tetapi ia memerlukan dasar dan insentif yang jelas untuk sampai ke sana."

Barrett juga melihat kepada peranan individu sebagai pengundi dan pengguna, menekankan bahawa pilihan mereka boleh mempengaruhi dasar dan tingkah laku korporat dengan ketara. "Dasar perlu berubah menjadi lebih baik dalam mendidik pengundi tentang apa yang mereka mahu dan apa yang dijangkakan akan berlaku," katanya. Dengan mengutamakan amalan mampan dan memastikan penggubal dasar bertanggungjawab, individu boleh memacu perubahan sistemik.

Walaupun kritikal terhadap langkah-langkah cetek seperti rangka kerja ESG "kotak tanda", Barrett mengekalkan pandangan optimistik terhadap potensi kewangan. "Kewangan boleh menjadi sangat inovatif," katanya. "Ia boleh memindahkan gunung dan menyelesaikan masalah sebenar tetapi ia memerlukan insentif yang betul dan perbualan yang jujur ​​tentang perkara yang dipertaruhkan." Beliau menyeru peralihan daripada kitaran politik jangka pendek kepada strategi yang berpandangan ke hadapan, menggesa semua pihak berkepentingan untuk menerima usaha jangka panjang yang diperlukan untuk menangani krisis iklim dengan berkesan.

Untuk menonton sesi penuh episod "Macroeconomics and Climate" WERD, termasuk ucaptama dan perbincangan panel, sila layari https://youtu.be/MD5vaMjQdkc.

Perihal EBC Financial Group

Ditubuhkan di daerah kewangan yang dihormati di London, EBC Financial Group (EBC) terkenal dengan rangkaian perkhidmatan komprehensifnya yang merangkumi pembrokeran kewangan, pengurusan aset dan penyelesaian pelaburan yang komprehensif. EBC dengan cepat telah menubuhkan kedudukannya sebagai firma pembrokeran global, dengan kehadiran yang meluas di hab kewangan utama seperti London, Hong Kong, Tokyo, Singapura, Sydney, Kepulauan Cayman dan merentasi pasaran baharu yang muncul di Amerika Latin, Asia Tenggara, Afrika dan India. EBC memenuhi keperluan pelanggan pelabur runcit, profesional dan institusi yang pelbagai di seluruh dunia.

Diiktiraf melalui pelbagai anugerah, EBC berbangga dengan pematuhan tahap tertinggi piawaian etika dan peraturan antarabangsa. Anak syarikat EBC Financial Group dikawal selia dan dilesenkan dalam bidang kuasa tempatan mereka. EBC Financial Group (UK) Limited dikawal selia oleh Financial Conduct Authority (FCA) UK, EBC Financial Group (Cayman) Limited dikawal selia oleh Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd dan EBC Asset Management Pty Ltd dikawal selia oleh Australia's Securities and Investments Commission (ASIC).

Teras EBC Group ialah profesional berpengetahuan dengan lebih 30 tahun pengalaman yang mendalam dalam institusi kewangan utama yang pernah mengharungi kitaran ekonomi penting dengan cekap iaitu daripada Plaza Accord hingga krisis franc Swiss 2015. EBC memperjuangkan budaya yang mementingkan integriti, rasa hormat dan keselamatan aset pelanggan, memastikan setiap penglibatan pelabur dilayan dengan kesungguhan yang sewajarnya.

EBC ialah Rakan Kongsi Pertukaran Asing Rasmi FC Barcelona, menawarkan perkhidmatan khusus di rantau seperti Asia, LATAM, Timur Tengah, Afrika dan Oceania. EBC juga merupakan rakan kongsi United to Beat Malaria, sebuah kempen United Nations Foundation, yang bertujuan untuk meningkatkan hasil kesihatan global. Bermula dari bulan Februari 2024, EBC menyokong siri penglibatan awam 'What Economists Really Do' oleh Jabatan Ekonomi Oxford University yang menjelaskan bidang ekonomi dan penggunaannya terhadap cabaran masyarakat utama untuk meningkatkan pemahaman dan dialog awam.

https://www.ebc.com/

Perihal Jabatan Ekonomi

Jabatan Ekonomi Oxford merupakan pusat kecemerlangan yang diiktiraf di peringkat global, menempatkan salah satu komuniti ahli ekonomi akademik terbesar di dunia. Dikenali dengan kedalaman dan kepelbagaian penyelidikannya yang mempengaruhi dasar secara ketara, Jabatan ini juga diraikan kerana komunitinya yang dinamik cendekiawan awal kerjaya dan program sarjana dan siswazah yang dipandang tinggi. Pada 2024, The Guardian meletakkan Jabatan Ekonomi sebagai peraih tempat pertama untuk pengajaran Sarjana Muda di United Kingdom. Kedudukan tersebut mencerminkan komitmen berterusan Jabatan terhadap kecemerlangan dalam pengajaran dan penyelidikan, mengukuhkan kedudukannya sebagai salah satu jabatan Ekonomi terkemuka di dunia. Di luar pencapaian dalam pengajaran, matlamat Jabatan adalah untuk menghasilkan penyelidikan ekonomi yang transformatif dan inovatif, mempunyai kesan yang berterusan ke atas dasar ekonomi di luar akademik dan untuk membangunkan dan melatih generasi penyelidik serta pemimpin penyelidikan seterusnya.

Perihal What Economists Really Do (WERD)

WERD dijalankan sebagai program jangkauan oleh Jabatan Ekonomi, Oxford University untuk memberi inspirasi kepada kajian ekonomi dan berkongsi 'What Economists Really Do'. Mengenai topik dari krisis iklim hingga diskriminasi pasaran buruh, ahli ekonomi Oxford bekerjasama dengan kerajaan dan perniagaan di seluruh dunia untuk menambah baik dasar dan menjadikan ekonomi berfungsi lebih baik untuk semua orang. Ketahui cara ekonomi boleh digunakan untuk menjelaskan beberapa isu terbesar yang dihadapi masyarakat hari ini dalam siri webinar awam yang berjaya ini, kembali untuk siri keempat yang berjaya pada tahun 2024-25.

Hubungan Media:

Savitha Ravindran

Pengurus Perhubungan Awam Global (EMEA, LATAM)

savitha.ravindran@ebc.com

Chyna Elvina

Pengurus Perhubungan Awam Global (APAC, LATAM)

chyna.elvina@ebc.com

Douglas Chew

Ketua Perhubungan Awam Global

douglas.chew@ebc.com

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a577ed99-ad63-417e-9fad-3d322fe6e0db/ms

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1de6469e-f2e7-494a-adc8-d9b6118dfdb3/ms

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a0fdb8f6-1eff-4c5b-b1e5-e18411f62ee0/ms

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6685fb00-342f-459e-8f92-0120b1cdee3c/ms

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4d651d3f-c640-4132-bf9a-a5d6aba31266/ms

Ahli panel dari kiri ke kanan: Dr. Nicola Ranger, Profesor Andrea Chiavari, David Barrett dan Profesor Banu Demir Pakel Suara terkemuka daripada ahli akademik dan industri kewangan berkumpul di Siri WERD, memacu perbincangan penting tentang daya tahan iklim dan pertumbuhan ekonomi. Dari kiri ke kanan: Dr. Nicola Ranger, Profesor Andrea Chiavari, David Barrett dan Profesor Banu Demir Pakel. Prof Andrea Chiavari menyampaikan syarahan ucaptama di Siri WERD Oxford, menangani kesan ekonomi perubahan iklim dan cukai karbon Profesor Andrea Chiavari membuka perbincangan Siri WERD dengan cerapan tentang kos ekonomi perubahan iklim dan potensi cukai karbon untuk memacu kemampanan. Ahli panel membincangkan kewangan mampan, daya tahan iklim dan pertumbuhan ekonomi di acara Siri WERD Oxford dan EBC Ahli panel dari pelbagai latar belakang berkongsi strategi untuk mengimbangi kemampanan dengan pembangunan ekonomi global semasa perbincangan Siri WERD. Dr. Nicola Ranger dan David Barrett menangani penyelesaian kewangan iklim dan pembaharuan dasar di acara Siri WERD Oxford Dr. Nicola Ranger dan David Barrett mengetengahkan peluang untuk kewangan iklim dan keperluan mendesak untuk kerjasama global yang lebih kukuh di acara Siri WERD Oxford. David Barrett membincangkan peranan dasar yang lebih kukuh untuk akauntabiliti dalam kemampanan pada perbincangan panel Siri WERD Oxford David Barrett, Ketua Pegawai Eksekutif EBC Financial Group (UK) Ltd, menekankan keperluan untuk dasar yang boleh dikuatkuasakan untuk menyelaraskan pasaran kewangan global dengan tindakan iklim yang memberi kesan.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.