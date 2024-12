Crossject et le Département américain de la Défense relancent leur coopération en matière de recherche sur les auto-injecteurs sans aiguille en reconduisant leur accord de coopération en R&D

Dijon, France, le 9 décembre 2024, 07:30 CET – Crossject (ISIN : FR0011716265 ; Euronext : ALCJ), une société pharmaceutique spécialisée qui développe l’auto-injecteur sans aiguille primé ZENEO® pour administrer une dose vitale de médicament dédié aux situations d’urgence, et le Département américain de la Défense (DOD) ont relancé leur coopération en matière de recherche sur les auto-injecteurs sans aiguille, en signant une extension de leur accord de coopération en recherche et développement (Cooperative Research and Development Agreement, CRADA) initialement conclu en octobre 2019. Dans le cadre de cet accord, le (DOD) évaluera une version augmentée de l’auto-injecteur sans aiguille ZENEO®, propriété de Crossject.

« Nous avons le plaisir de reconduire notre accord avec le Bureau exécutif du programme conjoint pour la défense chimique, biologique, radiologique et nucléaire (JPEO-CBRN) du DOD. Notre auto-injecteur innovant ZENEO® peut offrir au personnel militaire et aux premiers intervenants non formés, une solution immédiate, fiable et facile à utiliser pour administrer un traitement de survie dans les conditions les plus extrêmes et les plus dangereuses,» a déclaré Patrick Alexandre, Directeur général de Crossject.

À propos de Crossject

Crossject SA (Euronext : ALCJ ; www.crossject.com) est une société pharmaceutique spécialisée émergente qui développe des médicaments dédiés aux situations d'urgence, en s’appuyant sur sa plateforme dédiée à son auto-injecteur sans aiguille primé ZENEO®. Elle est en phase de développement réglementaire avancé pour ZEPIZURE®, un traitement d’urgence dans la prise en charge des crises épileptiques pour lequel Crossject a remporté un contrat de 60 millions de dollars auprès de l’Autorité américaine pour la R&D avancée dans le domaine biomédical (la BARDA). La plateforme polyvalente ZENEO® de la Société est conçue pour permettre aux patients ou aux soignants non formés d'administrer facilement et instantanément une large gamme de médicaments d'urgence par injection intramusculaire sur peau nue ou même à travers les vêtements. La société développe actuellement d'autres produits, dédiés notamment au traitement des chocs allergiques et des insuffisances surrénales, ainsi qu’à des thérapies et d'autres indications de médecine d'urgence.

* N° de contrat BARDA : 75A50122C00031, ce contrat a été signé avec la BARDA, qui relève du Bureau du Secrétaire adjoint à la préparation et à l’intervention (ASPR), au sein du ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS).

Les points de vue et opinions exprimés ici sont ceux des auteurs et ne reflètent pas nécessairement la position officielle de l'armée des États-Unis ou du Département de la Défense. Toute référence à un produit, un processus ou un service commercial spécifique par le biais d'un nom commercial, d'une marque déposée, d'un fabricant ou autre ne constitue pas ou n'implique pas son approbation, sa recommandation ou sa promotion par le gouvernement des États-Unis et ne doit pas être utilisée à des fins de publicité ou de promotion de produits.

Pour plus d’informations, veuillez contacter:

Investisseurs

Natasha Drapeau

Cohesion Bureau

+41 76 823 75 27

natasha.drapeau@cohesionbureau.com



Média

Sophie Baumont

Cohesion Bureau

+33 6 27 74 74 49

sophie.baumont@cohesionbureau.com

