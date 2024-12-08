TD 截止日期通知：領先的全國律師事務所 ROSEN 鼓勵 Toronto-Dominion Bank 投資者在證券集體訴訟的重要截止日期前聘請律師 - TD

紐約, Dec. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒在 2024 年 2 月 29 日至 2024 年 10 月 9 日（包括首尾兩日，簡稱「集體訴訟期」）期間購買了 Toronto-Dominion Bank 證券 (NYSE: TD) 之人士注意，重要的首席原告截止日期為 2024 年 12 月 23 日。

影響：如果您在集體訴訟期間購買了 TD 證券，您可能有權獲得賠償，並透過勝訴收費安排而無須支付任何自付費用或成本。

下一步行動：如欲加入 TD 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=30006 或免費致電 866-767-3653 或電郵至 case@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。 該案目前已提出集體訴訟。 若您希望擔任首席原告，請務必於 2024 年 12 月 23 日或之前向法院提出申請。 首席原告是集體訴訟中代表其他成員指導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面具有成功往績的合格律師。 通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可， 許多此類律師事務所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律師事務所合作。請務必明智地選擇律師。 Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。 Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。 Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。 自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數以億計美元的資金。 僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。 2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」 (Titan of Plaintiffs' Bar)。 事務所的多位律師曾獲得 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴狀，被告向投資者提供了重要資訊，內容涉及 TD 為遵守美國《銀行保密法》（Bank Secrecy Act）而採用的反洗錢計劃的問題範圍、被告「修正」該等問題的能力，以及透過解決這些調查可能對 TD 實施的懲罰性和補救性合規措施。 被告的聲明包括（除其他事項外）對 TD 更新和修正現行反洗錢計劃的樂觀主張充滿信心，聲稱充分了解該計劃所面對的問題範圍，以及擱置對相信會實施的懲罰性和合規措施的金錢影響所作出的具體臨時估計。

被告向投資者提供了這些極其正面的陳述，但同時散佈重大虛假和誤導性陳述，及／或隱瞞有關 TD 反洗錢計劃真實狀況的重大不利事實；確切來說，TD 隱瞞其反洗錢計劃失敗的重要性或以其他方式將之盡量淡化，並且無表明將施加資產上限或其他懲罰性或合規措施，而這些措施將在可見未來對 TD 的持續增長造成損害。 該等陳述缺乏這些重要事實，導致股東以人為抬高的價格購買了 TD 的證券。 訴訟稱，當市場了解真相後，投資者蒙受了損失。

如欲加入 TD 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=30006 或免費致電 866-767-3653 或電郵至 case@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未獲得認證。 在此之前，除非您聘請律師，否則您不會有代表律師。 您可自行選擇聘請律師， 也可以繼續作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。 投資者獲取未來任何潛在賠償份額的資格不取決於是否擔任首席原告。

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