רוזן, עורכי דין למשפט לאומי, מעודדים משקיעים של Light & Wonder, Inc לשאול על חקירת תביעה ייצוגית בניירות ערך – LNW

מדוע: משרד רוזן עורכי דין Rosen Law Firm, משרד עורכי דין בינלאומי העוסק בזכויות משקיעים, מודיע על חקירה של תביעות פוטנציאליות בניירות ערך בשם בעלי המניות של Light & Wonder, Inc. (נאסד"ק: LNW) הנובעות מהטענות כי Light & Wonder פרסמה מידע עסקי מטעה באופן מהותי לציבור המשקיעים.

מה החשיבות: אם רכשתם ניירות ערך של Light & Wonder, ייתכן שאתם זכאים לפיצוי ללא דמי השתתפות עצמית, או עלויות מכוח הסדר תשלום מותנה. משרד עורכי הדין רוזן מכין תביעה ייצוגית להשבת הפסדי משקיעים.

מה הלאה: בכדי להצטרף לתביעה הייצוגית הפוטנציאלית נגד חברת Light & Wonder, או למידע אודות התביעה הייצוגית היכנסו אל: https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=29678 , או צרו קשר עם עו"ד פיליפ קים (Phillip Kim), במספר החינמי 866-767-3653, או בדוא"ל case@rosenlegal.com .

במה מדובר: ב-24 בספטמבר 2024 פרסם ה"לאס וגאס ריוויו ג'ורנל" מאמר שכותרתו "יצרנית מכונות המזל משיגה ניצחון גדול מול יריבה מלאס וגאס". בהודעה נאמר כי "בקשתה של Aristocrat Technologies Inc לצו מניעה ראשוני בתביעת הפרת הסוד המסחרי וזכויות היוצרים שלה נגד Light & Wonder " התקבלה, וכי "הצו אוסר על [Light & Wonder] 'להמשיך או לתכנן מכירה, השכרה או מסחור אחר של Dragon Train', אשר לטענת Aristocrat משתמשת בקניין רוחני שפותח עבור משחקי Dragon Link ו-Lightning Link שלה".

במידע זה, מחיר המניה הרגילה של Light & Wonder ירד 19.49% ב-24 בספטמבר 2024.

למה משרד רוזן עורכי דין: אנו מעודדים את המשקיעים לבחור ייעוץ ראוי, בעל עבר של הצלחות מובילות. לעיתים קרובות, משרדי עורכי דין המוציאים הודעות חסרים ניסיון דומה, משאבים, או הכרת עמיתים משמעותית. היו נבונים בבחירת עורך דין. משרד עורכי הדין רוזן מייצג משקיעים ברחבי העולם, תוך ריכוז עיסוקו בתביעות ייצוגיות בניירות ערך ובליטיגציה נגזרת של בעלי מניות. משרד עורכי הדין רוזן השיג את הסדר התביעה הייצוגית הגדול ביותר אי פעם בניירות ערך נגד חברה סינית. משרד רוזן עורכי דין מדורג במקום הראשון על ידי ISS שרותי תביעה ייצוגית, בגין מספר יישובי תביעות ייצוגיות בשנת 2017. המשרד מדורג בין ארבעת הראשונים מדי שנה מאז שנת 2013, והחזיר מאות מיליוני דולרים למשקיעים. בשנת 2019 לבדה משרד עורכי הדין החזיר 438 מיליון דולרים למשקיעים. בשנת 2020, השותף המייסד לורנס רוזן הוכרז על ידי חברת law360 כ"ענק לשכת התביעות הייצוגיות". רבים מעורכי הדין במשרד זה מוכרים על ידי הביטאונים Lawdragon, Super Lawyers.

