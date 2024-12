Cuộc thi China-ASEAN Marathon 2024 bắt đầu tại thành phố Phòng Thành Cảng

THÀNH PHỐ PHÒNG THÀNH CẢNG, Trung Quốc, Dec. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hôm 24 tháng 11, cuộc thi China-ASEAN Marathon 2024 đã bắt đầu tại Công viên Văn hóa Đại dương Vịnh Bắc Bộ thuộc thành phố Phòng Thành Cảng. Hơn 20.000 người tham gia từ hơn một chục quốc gia và khu vực đã tập trung tại thành phố vịnh ven biển tuyệt đẹp này để tham gia sự kiện.

Sự kiện có bốn hạng mục: full marathon, half marathon, chạy thể dục 10K và chạy vui 5K. Cả hai hạng mục full marathon và half marathon đều bắt đầu và kết thúc tại Công viên Văn hóa Đại dương Vịnh Bắc Bộ, chạy qua các địa danh của thành phố như Công viên Egret, Công viên Văn hóa Fubo, Khu danh lam thắng cảnh Xiwan, Công viên núi Xianren và Cầu Zhenyuling. Đường đua được thiết kế để giới thiệu cảnh quan đô thị và phong cảnh ven biển, làm nổi bật các đặc điểm độc đáo "biển, bãi biển và núi" của thành phố Phòng Thành Cảng.

Sự kiện đã mở rộng thành công mạng lưới kết nối quốc tế, nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ một số thành phố hữu nghị quốc tế và tổng lãnh sự quán các nước ASEAN, trong đó có Campuchia và Myanmar, tại Nam Ninh. Các đối tác quốc tế như huyện Yeongdong ở Hàn Quốc, Rzeszów ở Ba Lan, tỉnh Quảng Ninh ở Việt Nam đã tích cực cử đoàn đến tham gia và quan sát cuộc đua. Ngoài ra, bạn bè quốc tế như thành phố Zhukovsky ở Nga, Loei ở Thái Lan, thành phố Hải Phòng ở Việt Nam cũng đã gửi thông điệp chúc mừng.

Cuối cùng, các vận động viên Kenya đã thống trị cuộc thi, giành được cả danh hiệu marathon nam và nữ.

Nguồn:China-ASEAN Marathon 2024

Liên hệ: Zhang Yan Email: fcgswwxbxcjbk@gxi.gov.cn

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.