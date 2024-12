China-ASEAN Marathon ประจำปี 2024 เริ่มแล้วที่เมืองฝางเฉิงกั่ง

เมืองฝางเฉิงกั่ง ประเทศจีน, Dec. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2024 China-ASEAN Marathon ได้เริ่มขึ้นที่อุทยานวัฒนธรรมรอบอ่าวเป่ยปู้ในเมืองฝางเฉิงกั่ง ผู้เข้าแข่งขันกว่า 20,000 คนจากกว่าสิบสองประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ มารวมตัวกันที่เมืองรอบอ่าวที่มีภูมิทัศน์ชายฝั่งทะเลอันงดงามเพื่อเข้าเข้าร่วมงานนี้

การแข่งขันนี้มีสี่ประเภทด้วยกัน คือ มาราธอนเต็มรูปแบบ ฮาล์ฟมาราธอน วิ่งเพื่อสุขภาพระยะทาง 10 กิโลเมตร และวิ่งฟันรันระยะทาง 5 กิโลเมตร ทั้งการแข่งวิ่งมาราธอนเต็มรูปแบบและฮาล์ฟมาราธอนจะเริ่มต้นและสิ้นสุดที่อุทยานวัฒนธรรมรอบอ่าวเป่ยปู้ โดยจะวิ่งผ่านแลนด์มาร์คจสำคัญในเมือง เช่น สวนสาธารณะอีเกรท (Egret) สวนวัฒนธรรมฟูโบ (Fubo) จุดชมธรรมชาติซีวาน (Xiwan) อุทยานภูเขาเซียนเหริน (Xianren) และสะพานเซินยู่หลิง (Zhenyuling) เส้นทางการแข่งขันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อโชว์ให้เห็นถึงภูมิทัศน์ของเมืองและวิวทิวทัศน์ชายฝั่งทะเล โดยมีจุดไฮไลต์ที่ "ทะเล ชายหาด และภูเขา" ซึ่งเป็นลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเมืองฝางเฉิงกั่ง

การแข่งขันนี้ได้ขยายเครือข่ายความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศได้อย่างประสบความสำเร็จ ได้รับการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมจากเมืองมิตรภาพในต่างประเทศมากมาย และกงศุลใหญ่ของกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้งกัมพูชา และเมียนมาในหนานหนิง พันธมิตรจากต่างประเทศ เช่น เมืองยองดองในเกาหลีใต้ เซอร์ซูฟในโปแลนด์ และจังหวัดกว๋างนิญในเวียดนามต่างร่วมกันส่งตัวแทนมาเข้าร่วมและสังเกตการณ์การแข่งขันนี้อย่างกระตือรือร้น นอกจากนี้เหล่ามิตรภาพนานาประเทศ เช่น เมืองจูคอฟสกีในรัสเซีย จังหวัดเลยในประเทศไทย และเมืองไฮฟองในเวียดนาม ได้ร่วมส่งข้อความแสดงความยินดีในการจัดงานครั้งนี้

ในที่สุด นักวิ่งจากเคนยาเป็นตัวเต็งโดดเด่นในการแข่งขัน คว้าชัยชนะจากการวิ่งมาราธอนทั้งประเภทชายและหญิง

ที่มา: 2024 China-ASEAN Marathon

ติดต่อ: Zhang Yan อีเมล: fcgswwxbxcjbk@gxi.gov.cn

