China-ASEAN Marathon 2024 Dimulai di Kota Fangchenggang

KOTA FANGCHENGGANG, Tiongkokso, Dec. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pada 24 November silam, China-ASEAN Marathon 2024 dimulai di Taman Budaya Samudra Teluk Beibu di Kota Fangchenggang. Lebih dari 20.000 peserta dari belasan negara dan wilayah berkumpul di kota teluk pantai yang indah ini untuk berpartisipasi dalam acara tersebut.

Acara ini menampilkan empat kategori: maraton penuh, setengah maraton, lari kebugaran 10K, dan lari santai 5K. Maraton penuh dan setengah maraton akan dimulai dan berakhir di Taman Budaya Samudra Teluk Beibu dengan rute melewati simbol kebanggaan kota ini seperti Taman Egret, Taman Budaya Fubo, Area Pemandangan Indah Xiwan, Taman Gunung Xianren, dan Jembatan Zhenyuling. Lintasan perlombaan dirancang untuk memamerkan lanskap perkotaan dan pemandangan pesisir yang menonjolkan karakteristik "laut, pantai, dan gunung" unik Kota Fangchenggang.

Acara ini berhasil memperluas jaringan koneksi internasionalnya, menerima dukungan kuat dari beberapa kota kembar internasional dan konsulat jenderal negara-negara ASEAN, termasuk Kamboja dan Myanmar, di Nanning. Mitra internasional, seperti Kabupaten Yeongdong di Korea Selatan, Rzeszów di Polandia, dan Provinsi Quang Ninh di Vietnam secara aktif mengirimkan delegasi untuk berpartisipasi dan mengamati perlombaan itu. Selain itu, kota-kota kembar internasional, seperti Kota Zhukovsky di Rusia, Loei di Thailand, dan Kota Hai Phong di Vietnam juga telah mengirimkan pesan ucapan selamat.

Hasil kompetisi ini didominasi oleh pelari-pelari Kenya, sekaligus menempatkan mereka sebagai juara maraton di sektor putra dan putri.

Sumber:2024 China-ASEAN Marathon





Kontak: Zhang Yan Email: fcgswwxbxcjbk@gxi.gov.cn

