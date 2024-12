Comms8携手英国广告出口集团,深耕中英广告合作

LONDON, ENGLAND, UNITED KINGDOM, December 6, 2024 / EINPresswire.com / -- 我们很荣幸的宣布, Comms8 捌方互动 已正式成为英国广告出口集团 (UKAEG) 的合作伙伴,为其在中文社交媒体和公关方面提供支持,助力中英广告行业协同发展。Comms8 捌方互动,作为一家深耕 跨境营销 领域的资深机构,已经走过了十年的发展历程。在这十年间,我们始终致力于帮助品牌实现全球化目标,在跨文化交流和品牌出海方面积累了丰富的经验。我们的服务涵盖公关、影响者营销、数字传播等多个领域。我们深谙不同文化背景下的消费者心理,能够为品牌量身定制全方位的营销解决方案,助力品牌在全球范围内树立良好形象,提升品牌影响力。今年,Comms8捌方互动与国际传播协会(ICCO)联合联合国开发计划署(UNDP),共同发起的“天气孩子”(Weather Kids)气候变化公益活动,荣获戛纳国际创意节提名,彰显了我们为推动全球可持续发展所做的不懈努力。此外,其自主研发的SaaS 网红营销 平台InfluenConnect,在2024年Mediaspace Global Changemakers Awards中荣获数字广告金奖,充分证明了Comms8 捌方互动在数字营销领域的创新实力。英国广告出口集团是英国广告、营销和创意公司联盟,在全球推广英国广告行业专业知识方面,发挥着关键作用,与英国广告出口集团的合作将为Comms8捌方互动带来与中英两国广告机构交流借鉴的机会,也助力我们提供更具国际视野的广告营销服务。随着中英两国在广告创意领域的不断创新,此次合作将加深中国的品牌与企业对英国广告及创意产业的了解,推动双方行业的交流与学习。Comms8捌方互动对可以参与到这一重要的合作进程中倍感荣幸!Comms8捌方互动运营总监陈思桦女士表示:“我们很开心能与英国广告出口集团携手, 期待未来能与中英两国的同行们开展更加密切的合作,共同推动中英广告行业的发展。”英国广告协会国际贸易总监艾斯林·康隆女士也对此次合作寄予厚望,她强调称:“英国广告出口集团(UKAEG)选择与Comms 8捌方互动合作,正是看中了他们在中国市场的独特洞察力和卓越的执行能力。Comms 8对捌方互动中国本土趋势、文化差异和数字平台的深入理解,确保了我们的信息能够有效地传递给目标受众。Comms 8捌方互动创新性的方法和丰富的经验,使其成为我们加强在华影响力,建立深厚联系的理想合作伙伴。”此外, 我们也有幸参与了10月15日-16日在伦敦举办的中英品牌与经贸论坛。该论坛由英国广告出口集团(UKAEG)、中国广告协会(CAA)联合英国商务和贸易部(DBT)共同主办,旨在一步促进合作,为深化合作对话,探索和建立持久伙伴关系创造平台。出席论坛的有中国知名品牌海尔、 伊利等,以及中英两国的媒体与广告机构。10月15日,Comms8捌方互动的运营总监陈思桦女士,作为圆桌会议的主持人,与英国广告协会首席执行官斯蒂芬·伍德福德、英国广告从业者协会(IPA)理事长保罗·贝恩斯费尔、英国广告制作人协会(APA)首席执行官史蒂夫·戴维斯,探讨了英国广告业的发展前景及其在全球舞台上的作用。嘉宾们在讨论中提到, 英国广告的优势在于其创意效能、技术支持、国际化市场以及专业人才,而行业协会则能为广告主与协会成员提供案例分析, 数据支持以及形成行业规范。此外,嘉宾们也提到中国品牌的成长速度、规模以及发展的精细程度值得英国企业学习。10月16日,在英国广告协会的总部,我们有幸与中国的代表团们一起,与来自戛纳广告创意节和BBC 新闻的媒体同行进行交流,并了解他们的精彩案例与成功经验。对于Comms8捌方互动来说,此次论坛无疑是一次丰硕的收获。我们不仅与中英广告界的同仁们进行了深入交流,探讨了潜在的合作机会,更深感荣幸地作为英国广告出口集团在华的中文社交媒体及公关合作伙伴,受到了中英两国媒体广告界的广泛关注和认可。十年,只是开始。Comms8 捌方互动将继续以创新为驱动,以客户为中心,不断探索跨境营销的新模式、新机遇。未来,我们将携手更多合作伙伴,共同打造一个更加精彩的全球化营销生态。关于:Comms8 捌方互动Comms8是一家领先的跨境营销机构,专注于公关、影响者营销和数字传播。公司在伦敦、香港和东京设有办事处,帮助客户在复杂的全球市场中实现业务目标。英国广告出口集团(UKAEG)作为英国广告和营销领域久负盛名的组织之一,英国广告出口集团汇聚了广告技术、媒体、数字以及人工智能等前沿领域的 70 余家领军企业。关于InfluenConnectInfluenConnect是一个全球领先的网红营销平台,连接品牌、机构和影响力创作者,共同打造一个更加多元、包容、可持续发展的数字生态。平台通过大数据和先进算法,帮助品牌精准地寻找到最合适的内容创作者,实现营销效果最大化。同时也为每一位内容创作者提供可以绽放光彩的平台。媒体联系Yasmin Hou公关经理WeChat: YasminHou_Comms8Tel: +86 17205959791yasmin@comms8.com / pressoffice@comms.com

