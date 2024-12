De op maat gemaakte chromatografiekolom van IonOpticks wordt Biognosys' standaard voor hoogwaardige proteomische inzichten

MELBOURNE, Australië en ZURICH, Dec. 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vandaag hebben IonOpticks, een wereldwijd toonaangevende leverancier van chromatografieoplossingen, en Biognosys, een wereldwijde leider in op massaspectrometrie gebaseerde contractonderzoeksdiensten op het gebied van proteomica, bekendgemaakt een langdurige leveringsovereenkomst aan te gaan. Ze zijn overeengekomen dat IonOpticks op maat gemaakte chromatografiekolommen zal leveren aan Biognosys ter ondersteuning van de standaardisatie van diens platforms voor onderzoeksdiensten en om een diepere, reproduceerbare profilering van proteomen mogelijk te maken.

Na uitgebreid overleg met het team van Biognosys heeft IonOpticks een op maat gemaakte chromatografiekolom ontwikkeld die speciaal is afgestemd op de behoeften van Biognosys en exclusief beschikbaar is voor gebruik in zijn contractonderzoeksdiensten TrueDiscovery®, TrueSignature® en TrueTarget®.

Dankzij de toewijding van IonOpticks tot hoogwaardige, op maat gemaakte oplossingen past de op maat gemaakte kolom naadloos in de workflows van Biognosys en voldoet deze aan de uiterst strenge criteria van het bedrijf voor chromatografie die de gevoeligheid, de dekkingsdiepte en de reproduceerbaarheid maximaliseert in de context van hun bredere platform.

"Samenwerken met het wereldwijd toonaangevende team van Biognosys heeft ons ongelooflijk veel voldoening gegeven. Het ontwikkelen van een kolom die voldoet aan hun rigoureuze prestatie- en kwaliteitsnormen was een zeer boeiend project dat goed aansluit bij onze bredere ambitie om de best presterende kolommen te leveren om te voldoen aan de groeiende behoeften van de markt," zegt Xavier Perronnet, CEO van IonOpticks.

"Dit partnerschap past in onze missie om samen te werken met de besten, om kolommen te ontwikkelen die gebruikers in staat stellen de grenzen van proteomicaonderzoek te verleggen en tegelijkertijd LC-MS-workflows voor proteomica toegankelijker te maken. De diensten van Biognosys zijn van uitmuntend niveau en bovendien van uitzonderlijke waarde voor een groot aantal verschillende klanten. We zijn verheugd dat we het totale aanbod van Biognosys kunnen verrijken met onze expertise op het gebied van chromatografie," vervolgt Perronnet.

"Bij Biognosys is het onze prioriteit om de beste onderzoeksdiensten van de markt te bieden voor een breed scala aan klanten in de sectoren biotechnologie en geneesmiddelen, wat betekent dat we elk aspect van onze platforms nauwlettend moeten bewaken om maximale prestaties te garanderen. Chromatografische prestaties, de scheiding van biologische analyten vóór detectie, vormen een kritieke factor voor het succes van LC-MS-workflows en zijn rechtstreeks van invloed op de ontdekkingsresultaten. We zijn met veel enthousiasme de samenwerking aangegaan met IonOpticks voor de ontwikkeling van een chromatografiekolom die specifiek is afgestemd op onze eisen, en het is een succes geworden," zegt Lukas Reiter, Ph.D., Chief Technology Officer bij Biognosys.

IonOpticks en Biognosys zijn er trots op samen te werken en een nieuwe standaard te stellen in LC-MS-gebaseerd onderzoek, en geven opnieuw blijk van hun toewijding tot het leveren van hoogwaardige oplossingen die innovatie stimuleren en vorm geven aan de toekomst van proteomica.

Over IonOpticks

IonOpticks produceert hoogwaardige chromatografieoplossingen voor de wereldwijde onderzoeksgemeenschap ter verbetering van massaspectrometrie (LC-MS) en proteomicaonderzoek van het hoogste niveau. Het bedrijf biedt oplossingen die de gevoeligheid van de analyse van monsters bij massaspectrometrie verbeteren, waardoor wetenschappers en clinici meer kunnen ontdekken in hun monsters. Deze verbeteringen zijn waardevol voor een breed scala aan toepassingen op het gebied van biologisch en medisch onderzoek, waaronder het ontdekken van medicijnen, fosfoproteomica en shotgunproteomica.

https://ionopticks.com/

Over Biognosys

Bij Biognosys geloven we dat diepgaande inzichten in het proteoom de sleutel vormen tot baanbrekende ontdekkingen die de wetenschap veranderen voor een beter leven. Met ons veelzijdig portfolio van proteomica-oplossingen van de volgende generatie, waaronder de onderzoeksdienstplatforms TrueDiscovery®, TrueTarget®, en TrueSignature®, ons vlaggenschip Spectronaut® en de PQ500™-kit, maken wij het proteoom bruikbaar voor onderzoek, geneesmiddelenontwikkeling en klinische besluitvorming. Onze oplossingen bieden een multidimensionaal beeld van eiwitexpressie, -functie en -structuur in alle biologische soorten en monstertypes. Onze unieke, gepatenteerde technologieën maken gebruik van hoge-resolutie massaspectrometrie om duizenden eiwitten te kwantificeren met toonaangevende precisie, diepte en verwerkingscapaciteit. Door onze strategische samenwerking met Bruker (BRKR) maken we proteomica wereldwijd toegankelijk.

Ga voor meer informatie naar biognosys.com.

