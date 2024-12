La columna de cromatografía personalizada de IonOpticks se convertirá en el estándar de Biognosys para obtener información proteómica de alta calidad

MELBOURNE, Australia y ZÚRICH, Dec. 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- IonOpticks, proveedor líder mundial de soluciones de cromatografía, y Biognosys, líder mundial en servicios de investigación por contrato de proteómica basada en espectrometría de masas, anuncian hoy un acuerdo de suministro a largo plazo. En virtud del acuerdo, IonOpticks suministrará a Biognosys columnas de cromatografía personalizadas para apoyar la estandarización de sus plataformas de servicios de investigación y posibilitar la elaboración de perfiles proteómicos más profundos y reproducibles.

Tras una amplia consulta con el equipo de Biognosys, IonOpticks ha desarrollado una columna de cromatografía personalizada, adaptada a las necesidades de Biognosys y disponible exclusivamente para su uso en sus servicios de investigación por contrato TrueDiscovery®, TrueSignature® y TrueTarget®.

Acorde con la dedicación de IonOpticks a las soluciones personalizadas de alta calidad, la columna a medida se integra a la perfección en los procesos de trabajo de Biognosys, atendiendo a los criterios inquebrantables de la empresa para una cromatografía que maximice la sensibilidad, la profundidad de cobertura y la reproducibilidad en el contexto de su plataforma más amplia.

«Colaborar con el equipo de primer nivel de Biognosys ha sido una experiencia sumamente gratificante. Desarrollar una columna que esté a la altura de sus estrictos estándares de rendimiento y calidad ha sido un proyecto apasionante, que se ajusta bien a nuestro objetivo más general de seguir ofreciendo las columnas de mayor rendimiento para satisfacer las crecientes necesidades del mercado», afirma Xavier Perronnet, consejero delegado (CEO) de IonOpticks.

«Esta asociación es coherente con nuestra misión de trabajar con los mejores, para desarrollar columnas que permitan a los usuarios ampliar los límites de la investigación proteómica, a la vez que hacen más accesibles los procesos de trabajo de LC-MS para proteómica. Los servicios de Biognosys son excepcionales y sus ofertas son muy valiosas para una base de clientes muy diversa. Estamos encantados de aportar nuestra experiencia en cromatografía a su oferta global», continúa Perronnet.

«En Biognosys, nuestra prioridad es prestar los mejores servicios de investigación disponibles a una amplia variedad de clientes de biotecnología y farmacia, lo que requiere un escrutinio de cada aspecto de nuestras plataformas para garantizar que tienen un funcionamiento óptimo. El rendimiento cromatográfico, la separación de los analitos biológicos antes de la detección, es un factor crítico para el éxito de los flujos de trabajo de LC-MS y repercute directamente en los resultados de los descubrimientos. Estábamos muy interesados en colaborar con el equipo de IonOpticks para desarrollar una columna cromatográfica adaptada específicamente a nuestros requisitos concretos, y ellos han cumplido», afirma Lukas Reiter, doctor y director tecnológico de Biognosys.

IonOpticks y Biognosys se enorgullecen de colaborar y establecer nuevas referencias en la investigación basada en LC-MS, reafirmando su compromiso de ofrecer soluciones de alto rendimiento que impulsen la innovación y den forma al futuro de la proteómica.

Acerca de IonOpticks

IonOpticks produce soluciones cromatográficas de alto rendimiento para la comunidad investigadora mundial, que mejoran la espectrometría de masas (LC-MS) y la investigación proteómica de alto nivel. Sus soluciones mejoran la sensibilidad del análisis de muestras por espectrometría de masas, lo que permite a científicos y clínicos descubrir más a partir de sus muestras. Estos avances son valiosos para una amplia gama de aplicaciones en el ámbito de la investigación biológica y médica, como el hallazgo de fármacos, la fosfoproteómica y la proteómica de escopeta.

https://ionopticks.com/

Acerca de Biognosys

En Biognosys, creemos que el conocimiento en profundidad de los proteomas es la clave para lograr unos descubrimientos innovadores que transformen la ciencia para mejorar la calidad de vida. Con nuestra cartera versátil de soluciones proteómicas de última generación, entre las que se incluyen las plataformas de servicios de investigación TrueDiscovery®, TrueTarget® y TrueSignature®, nuestro software insignia Spectronaut® y el kit PQ500™, hacemos que el proteoma sea procesable para promover la investigación, el desarrollo de fármacos y la toma de decisiones clínicas. Estas soluciones ofrecen una perspectiva multidimensional de la expresión, la función y la estructura de las proteínas en todas las especies biológicas y tipos de muestras. Nuestras tecnologías exclusivas y patentadas utilizan la espectrometría de masas de alta resolución para cuantificar miles de proteínas con precisión, profundidad y un alto rendimiento. Gracias a nuestra asociación estratégica con Bruker (BRKR), ofrecemos acceso a la proteómica a escala mundial.

Para obtener más información, visite biognosys.com.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

La foto que acompaña a este comunicado está disponible en http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/54e3490e-7093-4c13-8083-05c27cf968a5

Para más información y solicitud de entrevistas: Michael Sinden, director de marca de IonOpticks, communications@ionopticks.com Kristina Beeler, doctora y directora de desarrollo de productos y marketing de Biognosys, kristina.beeler@biognosys.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.