NanoXplore annonce les résultats de son assemblée annuelle des actionnaires

MONTRÉAL, 05 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- NanoXplore Inc. (“NanoXplore” ou la “Société”) (TSX : GRA and OTCQX : NNXPF), leader mondial dans le domaine du graphène, a tenu son assemblée annuelle des actionnaires (l'"Assemblée") en personne le 5 décembre 2024. Toutes les résolutions ont été adoptées par les actionnaires.

Au total, 90 977 275 actions (53,3% des actions ordinaires en circulation) ont été comptabilisées lors de l'Assemblée. Dans le cadre des procédures officielles, les actionnaires de la Société ont élu le conseil d'administration et approuvé la nomination de PricewaterhouseCoopers LLP en tant qu'auditeur indépendant de la Société. Les résultats complets des votes de l'Assemblée sont présentés ci-dessous.

Élection des administrateurs

Le conseil d'administration a fixé à huit le nombre d'administrateurs de la société à élire lors de l'Assemblée. Chacun des huit candidats énumérés dans la circulaire d'information de la direction a été élu en tant qu'administrateur de NanoXplore. Tous les administrateurs désignés étaient déjà membres du conseil d'administration de la Société.

Candidat Votes pour Votes contre # % # % Rob Wildeboer 88 458 079 99,985 13 102 0,015 Benoît Gascon 87 067 781 98,414 1 403 400 1,586 Soroush Nazarpour 88 446 374 99,972 24 807 0,028 Cameron Harris 88 414 997 99,936 56 184 0,064 Arinder S. Mahal 88 368 262 99,884 102 919 0,116 Joseph G. Peter 88 413 369 99,935 57 812 0,065 Catherine Loubier 88 408 492 99,972 62 689 0,071 Jesse C.H. Stanley 88 410 572 99,931 60 609 0,069 Hélène V. Gagnon 88 382 297 99,900 88 884 0,100

Nomination de l’auditeur

PricewaterhouseCoopers LLP, comptables professionnels agréés, a été reconduit en tant qu'auditeur de NanoXplore jusqu'à la clôture de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires, et les administrateurs ont été autorisés à fixer la rémunération de l'auditeur.

Votes pour Abstentions # % # % 90 940 821

99.960 36,454

0.040

À propos de NanoXplore Inc.

NanoXplore Inc. est une société de graphène, un manufacturier et un fournisseur de poudre de graphène à haut volume pour usage dans les marchés industriels et des transports. La Société fournit également des produits de composite et des produits de plastique enrichis de graphène standards et sur mesure à plusieurs clients dans les domaines du transport, de l’emballage et de l’électronique, ainsi que dans d’autres secteurs industriels. La Société est également un fabricant de batteries Li-ion enrichies de silicium-graphène pour les marchés des véhicules électriques et du stockage de réseau. NanoXplore a son siège social à Montréal, au Québec, et possède des installations de fabrication au Canada, aux États-Unis et en Europe.

Pour plus d’informations :

Investisseurs et médias

Pierre-Yves Terrisse

Vice-président, Développement corporatif

py.terrisse@nanoxplore.ca

Tel: 1 438 476-1965

