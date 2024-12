Mavenir תציג את אסטרטגיית ההמשך התאגידית באירוע אנליסטים עולמי שנתי בדאלאס

האירוע בן היומיים יציג את היוזמות האסטרטגיות של Mavenir ואת מפת הדרכים הצופה פני עתיד לקהל בינלאומי מוזמן של אנליסטים, לקוחות ושותפים

Mavenir, ספקית תשתיות הרשת בענן הבונה את עתיד הרשתות, תקיים את אירוע האנליסטים השנתי שלה בין התאריכים 11-12 בדצמבר 2024 כדי לדון בפעילות המתמשכת של החברה להנעת ההמרה הדיגיטלית של הרשת הניידת וחיזוק הנוכחות שלה בתעשיית הטלקום כספקית תשתיות בענן מונעת תוכנה המתמקדת בבנייה של רשתות עתידיות פתוחות, מפורקות ומאופשרות בינה מלאכותית. במהלך האירוע, Mavenir תציג את ההתקדמות החדשנית שלה, יוזמות אסטרטגיות ואת אסטרטגיית ההמשך בפני אנליסטים, לקוחות ושותפים גלובליים.

גולת הכותרת של האירוע תהיה שיחות פתוחות עם צוות ההנהגה הבכיר של Mavenir שינוהלו בידי אנליסטים וייגעו בכל פורטפוליו הפתרונות של החברה, כולל Open RAN (רדיו ו-vRAN) וטכנולוגיות בליבת המובייל (IMS, Packet Core, אפשור דיגיטלי, שליחת הודעות, אבטחה). מנהלים בכירים ידונו גם במומנטום המבטיח של החברה, לרבות ההכרה שקיבלה לאחרונה בה בטקס 2024 Global Telecoms Awards בו זכה הפתרון 'מודיעין רשת כשירות' של החברה בפרס הבינה המלאכותית המתקדמת. בנוסף, מספר לקוחות ושותפים של Mavenir יציגו חידושים טכנולוגיים ופריסות מוצלחות המאפשרות את הטכנולוגיה של Mavenir ברחבי העולם.

עיקרי המפגש כוללים:

עדכוני פורטפוליו מקיפים: הצגת הפורטפוליו החזק של Mavenir המותאם לספק מענה לצורכי המפעילות במונוטיזציה ברשת ויעילות בהיבט של העלות.

הצגת הפורטפוליו החזק של Mavenir המותאם לספק מענה לצורכי המפעילות במונוטיזציה ברשת ויעילות בהיבט של העלות. למידה ואסטרטגיה עתידית: תובנות מפתח שיעזרו לנו להאיץ עוד יותר את הפריסות של Open RAN באמצעות פיתוח תוספות לבידול וחדשנות.

תובנות מפתח שיעזרו לנו להאיץ עוד יותר את הפריסות של Open RAN באמצעות פיתוח תוספות לבידול וחדשנות. המשך השקעות בפורטפוליו של IMS Core: תוכניות לגבי הדרך בה Mavenir תחזק את הפורטפוליו של IMS Core, תוך היבנות על הבסיס הקיים שתומך במאות מיליוני מנויים בשירותים שונים, כולל מובייל, טלפון נייח, מגורים אזרחיים וארגונים. תוכנית הצמיחה מתמקדת בהיוון הבסיס הנתון, מיקוד הזדמנויות להחלפת ספקיות קיימות והרחבת הפורטפוליו הגדל של Mavenir.

תוכניות לגבי הדרך בה Mavenir תחזק את הפורטפוליו של IMS Core, תוך היבנות על הבסיס הקיים שתומך במאות מיליוני מנויים בשירותים שונים, כולל מובייל, טלפון נייח, מגורים אזרחיים וארגונים. תוכנית הצמיחה מתמקדת בהיוון הבסיס הנתון, מיקוד הזדמנויות להחלפת ספקיות קיימות והרחבת הפורטפוליו הגדל של Mavenir. ניצול הפורטפוליו הצומח במהירות של Packet Core: ליבת החבילות המכונסת של Mavenir חווה צמיחה מהירה בגזרת ה-5G שמונעת מהביקוש הגובר לתרחישי שימוש כמו FWA, תקשורת לוויינית, רשתות פרטיות, מחשוב קצה, והגל העולה של התעבורה ב-IoT/מכשירים מקושרים. כחברה שמספקת את הפתרון היחיד מבוסס הענן, שנבנה מאפס לאספקת חבילה מלאה של פונקציות למנות בליבת הרשת, נראה כיצד Mavenir ממוקמת באופן ייחודי כדי לנצל את המעבר של התעשייה לשימוש במיכון, בינה מלאכותית/לימוד מכונה, יעילות אנרגטית ותרחישי שימוש מרכזיים אחרים.

ליבת החבילות המכונסת של Mavenir חווה צמיחה מהירה בגזרת ה-5G שמונעת מהביקוש הגובר לתרחישי שימוש כמו FWA, תקשורת לוויינית, רשתות פרטיות, מחשוב קצה, והגל העולה של התעבורה ב-IoT/מכשירים מקושרים. כחברה שמספקת את הפתרון היחיד מבוסס הענן, שנבנה מאפס לאספקת חבילה מלאה של פונקציות למנות בליבת הרשת, נראה כיצד Mavenir ממוקמת באופן ייחודי כדי לנצל את המעבר של התעשייה לשימוש במיכון, בינה מלאכותית/לימוד מכונה, יעילות אנרגטית ותרחישי שימוש מרכזיים אחרים. צמיחה ורכישת לקוחות: מתכננת למנף את הפורטפוליו המקיף מקצה לקצה (E2E) של Mavenir ומצות הזדמנויות מבטיחות למונטיזיציית 5G עם פתרונות שפועלים בענן בטבעיות.

מתכננת למנף את הפורטפוליו המקיף מקצה לקצה (E2E) של Mavenir ומצות הזדמנויות מבטיחות למונטיזיציית 5G עם פתרונות שפועלים בענן בטבעיות. קיימות: כיצד המחויבות של Mavenir לפתרונות חסכוניים באנרגיה וברי קיימא מחזקת מצוינות תפעולית ברשתות E2E.

כיצד המחויבות של Mavenir לפתרונות חסכוניים באנרגיה וברי קיימא מחזקת מצוינות תפעולית ברשתות E2E. אתגרי הפעילות: טיפול באתגרי אבטחת שירותי הרשת העומדים בפני ספקיות שירותי תקשורת (CSP) על ידי שימוש ען מודיעין רשת מונע בינה מלאכותית/לימוד מכונה כשירות, וסלילית הדרך למיכון ברמה 4.

טיפול באתגרי אבטחת שירותי הרשת העומדים בפני ספקיות שירותי תקשורת (CSP) על ידי שימוש ען מודיעין רשת מונע בינה מלאכותית/לימוד מכונה כשירות, וסלילית הדרך למיכון ברמה 4. חדשנות באמצעות שותפויות: תובנות לגבי שיתוף פעולה של צד שלישי המתמקד בטיפוח חדשנות בתחומים מגוונים.

נשיא ומנכ"ל Mavenir, פרדיפ קולי (Pardeep Kohli) שיפתח את האירוע בן היומיים בהצגת אסטרטגיית ההמשך של החברה, אמר: "Mavenir היא לא רק ספקית ציוד - אנחנו משחקים תפקיד פעיל בהגדרה מחדש של רשת העתיד שתבנה על החדשנות הטכנית שלנו שאין לה תחרות וההבנה הייחודית של האפשרויות האסטרטגיות הפתוחות לספקיות שירותי תקשורת באמצעות ההמרה של הרשת. אנו מצפים להיפגש עם קהילת האנליסטים הגלובלית בשוק הטלקום ולאפשר להם לשמוע ממקור ראשון מהצוות המנוסה של Mavenir על התקדמות הטכנולוגיה שלנו, השותפויות האסטרטגיות והמחויבות המתמשכת לקיימות".

הערות לעורכים

סקירת אירוע האנליסטים הגלובלי של Mavenir : ימים 11-12 בדצמבר 2024

אירוע האנליסטים הגלובלי בן היומיים הזה ידגיש את המוכנות של Open-RAN של Mavenir, והוא יציע סיפורי הצלחה של לקוחות המדגימים ביצועים ומדרגיות, כמו גם שיתופי פעולה אסטרטגיים עם חדשנות מניעה התקדמות בתחומים מגוונים. Mavenir תתווה את האסטרטגיות שלה להאצת פריסות Open RAN מחוזקות, תוך התמקדות בבידול וחדשנות, ותחשוף תוכניות להנעת צמיחה עסקית על ידי מינוף הפורטפוליו המקיף, מקצה לקצה, וזיהוי הזדמנויות חדשות למונטיזציה באמצעות 5G ועם פתרונות מקוריים בענן. גם הקיימות תתייצב במרכז הבמה, עם התמקדות בפתרונות אנרגיה יעילים המבטיחים מצוינות תפעולית, בעוד שמודיעין הרשת כשירות של Mavenir המבוסס על בינה מלאכותית/לימוד מכונה ייתן מענה לאתגרים הדחופים של מפעילות עם Net Service Assurance. על ידי הצגת הפורטפוליו החזק שלה, Mavenir תחזק את תפקידה כבעלת חזון בקידום פתרונות טלקומוניקציה חדשניים וברי קיימא, ותסלול את הדרך לעידן חדש בטרנספורמציה ברשת. אנא צרו קשר עם AR@mavenir.com לקבלת מידע נוסף.

אודות Mavenir

Mavenir מבניר בונה את עתיד הרשתות כיום פתרונות מבוססי ענן, מבוססי בינה מלאכותית, ירוקים מעצם עיצובם, המאפשרים למפעילים לממש את היתרונות של 5G ולהשיג רשתות חכמות, אוטומטיות וניתנות לתכנות. כחלוצת Open RAN וכמחדשת מוכחת בתעשייה, Mavenir מתגאה בפתרונות עטורי פרסים שמספקים מיכון ומוניטיזציה ברחבי רשתות סלולריות ברחבי העולם, והיא מאיצה את ההמרה לשימוש ברשתות מבוססות תוכנה עבור יותר מ-300 שירותי תקשורת ביותר מ-120 מדינות, המשרתים יותר מ-50% מכלל המשתמשים בעולם. למידע נוסף, אנא בקרו באתר www.mavenir.com .

