Mavenir 在达拉斯举办年度全球分析师盛会，展示前瞻性企业战略

在为期两天的活动期间,受邀的国际分析师、客户和合作伙伴将可简要了解 Mavenir 的战略举措和前瞻性路线图

得克萨斯州理查森, Dec. 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 构建网络未来的云原生网络基础设施提供商 Mavenir 将于 2024 年 12 月 11 日至 12 日举办年度分析师盛会,探讨该公司一直以来为推动移动网络数字化转型所做的工作,并加强其作为云原生、软件驱动基础设施提供商在电信行业的地拉,专注于构建开放、分解式和支持人工智能的未来网络。活动期间,Mavenir 将向全球分析师、客户和合作伙伴展示其前沿技术、战略举措和前瞻性战略。

活动亮点是 Mavenir 高层领导团队的炉边谈话,由分析师主持,话题将涉及该公司的整体解决方案组合,包括 Open RAN (无线电和 vRAN) 和移动核心技术 (IMS、分组核心、数码支持、信息传递、安全性)。高层领导还将讨论公司良好的发展势头,包括最近在 2024 年全球电信奖评选中获得的认可——其网络智能即服务 (NIaaS) 荣获先进人工智能大奖。几位 Mavenir 客户和合作伙伴还将介绍通过采用 Mavenir 技术,在全球范围内实现的最新科技创新成果和成功部署。

大会亮点包括:

全面的产品组合更新: 展示 Mavenir 强大的产品组合,专为满足运营商对网络变现和成本效率的需求而量身打造。

重要见解有助于我们通过差异化和创新来进一步加速 Open RAN 棕地部署。 持续投资 IMS 核心产品组合: 计划 Mavenir 如何在其现有基础上加强 IMS 核心产品组合,为移动、固网、住宅和企业等各种服务的数亿用户提供支持。发展计划侧重于利用现有基础,瞄准机会取代现有供应商,并扩大 Mavenir 不断增加的产品组合。

利用 AI/ML 驱动的网络智能即服务,应对通信服务供应商 (CSP) 面临的网络服务保障挑战,为 4 级自动化铺路。 通过合作实现创新:专注于促进跨领域创新的第三方合作及相关方面的深刻洞见。

Mavenir 公司总裁兼首席执行官 Pardeep Kohli 将为两天的活动作开幕致辞,介绍公司的前瞻性战略,他表示:“Mavenir 不仅仅是一家设备供应商,我们拥有无与伦比的科技创新成果,对通信服务供应商在网络转型过程中可能获得的战略机遇也有着独特见解,必将在重塑未来网络方面发挥积极作用。我们期待与全球电信分析师们会面,让他们能够直接与 Mavenir 经验丰富的团队成员交流,了解我们取得的科技进步、战略性合作伙伴关系和对可持续发展的一贯承诺。”

编者按

Mavenir 全球分析师活动概况:2024 年 12 月 11 日至 12 日

这次为期两天的全球分析师活动将聚焦 Mavenir 的 Open RAN 准备情况,其中包括展示性能和可扩展性的客户成功案例,以及与推动不同领域进步的创新者的战略性合作。Mavenir 将概述加快 Open RAN 棕地部署的战略,重点关注差异化和创新,公布其推动业务增长的计划,通过全面的端到端产品组合和利用云原生解决方案把握 5G 变现新机会来实现。可持续发展也将成为本次活动的焦点议题,关注重点是确保卓越运营的节能解决方案,而 Mavenir 由 AI/ML 驱动的网络智能即服务将能帮助运营商解决在网络服务保障方面的紧迫挑战。通过展示强大的产品组合,Mavenir 将巩固自身在推动创新型可持续发展电信解决方案领域的地位,彰显其远见卓识,为开启网络转型的新时代铺平道路。如需了解更多信息,请联系:AR@mavenir.com

关于 Mavenir

Mavenir 正在通过云原生、人工智能驱动的解决方案构建未来网络,这些解决方案采用更加环保的设计,使运营商能够实现 5G 优势并构建智能化、自动化、可编程的网络。作为 Open RAN 的先驱和公认的行业变革者,Mavenir 荣获大奖的解决方案正在全球范围内实现移动网络的自动化和变现,加速了 300 多家通信服务供应商在 120 多个国家的软件网络转型,这些供应商为全球超过 50% 的用户提供服务。如需了解更多信息,请访问:www.mavenir.com

