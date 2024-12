Mavenir akan Membentangkan Strategi Korporat Go-Forward di Acara Penganalisis Global Tahunan di Dallas

Acara dua hari tersebut akan mempersembahkan pratonton inisiatif strategik Mavenir dan pelan hala tuju yang berpandangan ke hadapan kepada penonton antarabangsa yang dijemput yang terdiri daripada penganalisis, pelanggan serta rakan kongsi

RICHARDSON, Texas, Dec. 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, penyedia infrastruktur rangkaian asli awan yang membina masa depan rangkaian, akan mengadakan acara penganalisis tahunannya dari 11 – 12 Disember 2024 untuk membincangkan kerja berterusan syarikat untuk memacu transformasi digital Rangkaian Mudah Alih dan mengukuhkan kehadirannya dalam industri telekomunikasi sebagai penyedia infrastruktur berasaskan awan yang dipacu perisian memberikan tumpuan kepada pembinaan rangkaian terbuka, diasingkan dan didayakan AI pada masa hadapan. Semasa acara itu, Mavenir akan membentangkan kemajuan termaju, inisiatif strategik serta strategi ke hadapannya kepada penganalisis, pelanggan dan rakan kongsi global.

Kemuncak acara tersebut adalah sembang santai yang dikendalikan oleh penganalisis dengan pasukan kepimpinan kanan Mavenir yang akan menyentuh keseluruhan portfolio penyelesaian syarikat, termasuk Open RAN (radio dan vRAN) dan Teknologi Teras Mudah Alih (IMS, Teras Paket, Pemberdayaan Digital, Pemesejan, Keselamatan). Pemimpin kanan juga akan membincangkan momentum menjanjikan syarikat, termasuk pengiktirafan baru-baru ini di Global Telecoms Awards 2024, di mana Perisikan Rangkaian sebagai Perkhidmatan memenangi Advancing Artificial Intelligence Award. Beberapa pelanggan dan rakan kongsi Mavenir juga akan membentangkan inovasi teknologi terkini dan penggunaan yang berjaya yang didayakan oleh teknologi Mavenir di seluruh dunia.

Sorotan sesi termasuk:

Kemas Kini Portfolio Komprehensif: Mempamerkan portfolio mantap Mavenir yang disesuaikan untuk memenuhi keperluan pengendali untuk pengewangan rangkaian dan kecekapan kos.

Mempamerkan portfolio mantap Mavenir yang disesuaikan untuk memenuhi keperluan pengendali untuk pengewangan rangkaian dan kecekapan kos. Pembelajaran dan Strategi Masa Depan: Cerapan utama yang akan membantu kami mempercepatkan lagi penggunaan Open RAN brownfield melalui pembezaan dan inovasi.

Cerapan utama yang akan membantu kami mempercepatkan lagi penggunaan Open RAN brownfield melalui pembezaan dan inovasi. Pelaburan Berterusan dalam Portfolio Teras IMS: Merancang cara Mavenir mengukuhkan Portfolio Teras IMSnya, membina asas sedia ada yang menyokong ratusan juta pelanggan merentasi pelbagai perkhidmatan, termasuk mudah alih, tetap, kediaman dan perusahaan. Pelan pertumbuhan memberi tumpuan kepada memanfaatkan asas penyandang, menyasarkan peluang untuk menggantikan vendor penyandang dan mengembangkan portfolio Mavenir yang semakin berkembang.

Merancang cara Mavenir mengukuhkan Portfolio Teras IMSnya, membina asas sedia ada yang menyokong ratusan juta pelanggan merentasi pelbagai perkhidmatan, termasuk mudah alih, tetap, kediaman dan perusahaan. Pelan pertumbuhan memberi tumpuan kepada memanfaatkan asas penyandang, menyasarkan peluang untuk menggantikan vendor penyandang dan mengembangkan portfolio Mavenir yang semakin berkembang. Memanfaatkan Portfolio Teras Paket Pertumbuhan Tinggi: Teras paket tertumpu Mavenir mengalami pertumbuhan pesat dalam segmen 5G, didorong oleh peningkatan permintaan untuk kes penggunaan seperti FWA, komunikasi satelit, rangkaian persendirian, pengkomputeran tepi dan arus peningkatan IoT/bersambung trafik peranti. Sebagai satu-satunya tawaran rangkaian penuh berasaskan awan, asas, suite penuh bagi fungsi rangkaian teras paket, kami akan membincangkan cara Mavenir diposisikan secara unik untuk memanfaatkan peralihan industri ke arah automasi, AI/ML, kecekapan tenaga dan kes penggunaan utama yang lain.

Teras paket tertumpu Mavenir mengalami pertumbuhan pesat dalam segmen 5G, didorong oleh peningkatan permintaan untuk kes penggunaan seperti FWA, komunikasi satelit, rangkaian persendirian, pengkomputeran tepi dan arus peningkatan IoT/bersambung trafik peranti. Sebagai satu-satunya tawaran rangkaian penuh berasaskan awan, asas, suite penuh bagi fungsi rangkaian teras paket, kami akan membincangkan cara Mavenir diposisikan secara unik untuk memanfaatkan peralihan industri ke arah automasi, AI/ML, kecekapan tenaga dan kes penggunaan utama yang lain. Pertumbuhan dan Pemerolehan Pelanggan: Merancang untuk memanfaatkan portfolio menyeluruh Mavenir hujung ke hujung (E2E) dan menangkap peluang pengewangan 5G yang menjanjikan dengan penyelesaian asli awan.

Merancang untuk memanfaatkan portfolio menyeluruh Mavenir hujung ke hujung (E2E) dan menangkap peluang pengewangan 5G yang menjanjikan dengan penyelesaian asli awan. Kemampanan: Bagaimana komitmen Mavenir terhadap penyelesaian cekap tenaga dan mampan mengukuhkan kecemerlangan operasi merentasi rangkaian E2E.

Bagaimana komitmen Mavenir terhadap penyelesaian cekap tenaga dan mampan mengukuhkan kecemerlangan operasi merentasi rangkaian E2E. Cabaran Operator: Menangani cabaran jaminan perkhidmatan rangkaian yang dihadapi oleh Penyedia Perkhidmatan Komunikasi (CSP) menggunakan Perisikan Rangkaian dikuasakan AI/ML sebagai Perkhidmatan, membuka jalan untuk automasi Tahap 4.

Menangani cabaran jaminan perkhidmatan rangkaian yang dihadapi oleh Penyedia Perkhidmatan Komunikasi (CSP) menggunakan Perisikan Rangkaian dikuasakan AI/ML sebagai Perkhidmatan, membuka jalan untuk automasi Tahap 4. Inovasi Melalui Perkongsian: Cerapan ke dalam kerjasama pihak ketiga tertumpu pada memupuk inovasi merentasi pelbagai domain.

Presiden & Ketua Pegawai Eksekutif Mavenir Pardeep Kohli, yang akan merasmikan acara dua hari itu dengan membentangkan strategi pandang ke hadapan syarikat, berkata: “Mavenir bukan sekadar vendor peralatan – kami memainkan peranan aktif dalam mentakrifkan semula Rangkaian Masa Depan, yang dibina berdasarkan inovasi teknikal kami yang tiada tandingan dan pemahaman unik tentang kemungkinan strategik yang terbuka kepada Pembekal Perkhidmatan Komunikasi melalui transformasi rangkaian. Kami berharap dapat bertemu dengan komuniti penganalisis telekomunikasi global dan membenarkan mereka mendengar secara langsung daripada pasukan berpengalaman Mavenir tentang kemajuan teknologi, perkongsian strategik dan komitmen berterusan kami terhadap kemampanan.”

Nota kepada Editor

Gambaran Keseluruhan Acara Penganalisis Global Mavenir: 11hb - 12hb Disember 2024

Acara Penganalisis Global dua hari ini akan menyerlahkan kesediaan Open RAN Mavenir, menampilkan kisah kejayaan pelanggan yang menunjukkan prestasi dan kebolehskalaan serta kerjasama strategik dengan inovator yang memacu kemajuan merentasi pelbagai domain. Mavenir akan menggariskan strateginya untuk mempercepatkan penggunaan Open RAN brownfield, memberikan tumpuan kepada pembezaan dan inovasi dan mendedahkan rancangan untuk memacu pertumbuhan perniagaan dengan memanfaatkan portfolio hujung ke hujung yang komprehensif serta menangkap peluang pengewangan 5G baharu melalui penyelesaian asli awan. Kemampanan juga akan menjadi tumpuan utama, dengan penekanan terhadap penyelesaian cekap tenaga yang memastikan kecemerlangan operasi, manakala Perisikan Rangkaian sebagai Perkhidmatan yang dikuasakan AI/ML Mavenir akan menangani cabaran pengendali yang mendesak dalam Jaminan Perkhidmatan Rangkaian. Dengan mempamerkan portfolio teguhnya, Mavenir akan mengukuhkan peranannya sebagai syarikat yang berwawasan dalam memajukan penyelesaian telekomunikasi yang inovatif dan mampan, membuka jalan ke arah era baharu dalam transformasi rangkaian. Sila hubungi AR@mavenir.com untuk maklumat lanjut.

Perihal Mavenir

Mavenir sedang membina masa depan rangkaian hari ini dengan penyelesaian asli awan, didayakan AI yang reka bentuk hijau, memperkasakan pengendali untuk merealisasikan faedah 5G dan mencapai rangkaian pintar, automatik dan boleh diprogramkan. Sebagai perintis Open RAN dan pengganggu industri yang terbukti, penyelesaian Mavenir yang memenangi anugerah menyampaikan automasi dan pengewangan merentasi rangkaian mudah alih secara global, mempercepatkan transformasi rangkaian perisian untuk lebih daripada 300 Pembekal Perkhidmatan Komunikasi di lebih 120 negara, yang memberi perkhidmatan kepada lebih 50% daripada pelanggan dunia. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila layari www.mavenir.com

Hubungan Media

Hubungan Perhubungan Awam Mavenir:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.