Mavenir akan Mempresentasikan Strategi Perusahaan Berwawasan ke Depan di Acara Analis Global Tahunan di Dallas

Acara yang berlangsung selama dua hari ini akan menampilkan prakarsa strategis dan peta jalan berwawasan ke depan dari Mavenir kepada peserta analis, pelanggan, dan mitra internasional yang diundang.

RICHARDSON, Texas, Dec. 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, penyedia infrastruktur jaringan berbasis cloud yang membangun masa depan jaringan, akan menyelenggarakan acara analis tahunannya dari 11 hingga 12 Desember 2024 untuk mendiskusikan aktivitas perusahaan yang tengah berlangsung guna mendorong transformasi digital Jaringan Seluler dan memperkuat posisinya di industri telekomunikasi sebagai penyedia infrastruktur perangkat lunak berbasis cloud yang berfokus untuk membangun jaringan masa depan yang terbuka, terdisagregasi, dan berteknologi AI. Selama acara ini, Mavenir akan menyajikan kemajuan mutakhir, prakarsa strategis, dan strategi berwawasan ke depan kepada analis, pelanggan, dan mitra global.

Sesi paling menarik dari acara ini ialah sesi mengobrol santai bersama tim kepemimpinan senior Mavenir yang dimoderasi oleh analis, dan sesi ini akan membahas seluruh portofolio solusi perusahaan tersebut, termasuk teknologi Open RAN (radio dan vRAN) dan Mobile Core (IMS, Packet Core, Digital Enablement, Messaging, Security). Para pimpinan senior juga akan mendiskusikan momentum perusahaan yang menjanjikan, termasuk penghargaan terbarunya di Penghargaan Global Telecom 2024, saat Network Intelligence as a Service mereka memenangkan Penghargaan Advancing Artificial Intelligence. Beberapa pelanggan dan mitra Mavenir juga akan menyajikan inovasi teknologi dan keberhasilan penerapan yang didukung oleh teknologi Mavenir di seluruh dunia.

Sorotan sesi mencakup:

Pembaruan Portofolio yang Komprehensif: Menunjukkan keragaman portofolio Mavenir yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan operator akan monetisasi jaringan dan efisiensi biaya.

Menunjukkan keragaman portofolio Mavenir yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan operator akan monetisasi jaringan dan efisiensi biaya. Strategi Pembelajaran dan Masa Depan: Wawasan utama yang mendorong pecepatan signifikan dalam penerapan brownfield Open RAN melalui diferensiasi dan inovasi.

Wawasan utama yang mendorong pecepatan signifikan dalam penerapan brownfield Open RAN melalui diferensiasi dan inovasi. Investasi IMS Core Portfolio yang Berkelanjutan: Rencana tentang cara Mavenir memperkuat IMS Core Portofolionya, membangun fondasi yang sudah ada yang mendukung ratusan juta pelanggan di berbagai layanan, termasuk jaringan seluler, tetap, rumah tangga, dan perusahaan. Rencana pertumbuhan ini berfokus memanfaatkan basis pelaku bisnis lama dengan menarget peluang untuk mengganti vendor lama dan memperluas portofolio berkembang Mavenir.

Rencana tentang cara Mavenir memperkuat IMS Core Portofolionya, membangun fondasi yang sudah ada yang mendukung ratusan juta pelanggan di berbagai layanan, termasuk jaringan seluler, tetap, rumah tangga, dan perusahaan. Rencana pertumbuhan ini berfokus memanfaatkan basis pelaku bisnis lama dengan menarget peluang untuk mengganti vendor lama dan memperluas portofolio berkembang Mavenir. Memanfaatkan Portofolio Packet Core dengan Pertumbuhan Tinggi: Kumpulan packet core Mavenir mengalami lonjakan pertumbuhan dalam segmen 5G, yang didorong oleh meningkatnya permintaan penggunaan seperti FWA, komunikasi satelit, jaringan pribadi, komputasi edge, dan meningkatnya arus lalu lintas IoT/perangkat terhubung. Sebagai satu-satunya penawaran rangkaian fungsi jaringan packet core yang lengkap, berbasis cloud, dan ground-up, kami akan membahas keunikan posisi Mavenir yang memberikan keuntungan dalam pergerakan industri menuju otomatisasi, AI/ML, efisiensi energi, dan kasus penggunaan utama lainnya.

Kumpulan packet core Mavenir mengalami lonjakan pertumbuhan dalam segmen 5G, yang didorong oleh meningkatnya permintaan penggunaan seperti FWA, komunikasi satelit, jaringan pribadi, komputasi edge, dan meningkatnya arus lalu lintas IoT/perangkat terhubung. Sebagai satu-satunya penawaran rangkaian fungsi jaringan packet core yang lengkap, berbasis cloud, dan ground-up, kami akan membahas keunikan posisi Mavenir yang memberikan keuntungan dalam pergerakan industri menuju otomatisasi, AI/ML, efisiensi energi, dan kasus penggunaan utama lainnya. Pertumbuhan dan Akuisisi Pelanggan: Rencana untuk memanfaatkan portofolio menyeluruh (E2E) Mavenir yang komprehensif dan menangkap peluang monetisasi 5G yang menjanjikan dengan solusi berbasis cloud.

Rencana untuk memanfaatkan portofolio menyeluruh (E2E) Mavenir yang komprehensif dan menangkap peluang monetisasi 5G yang menjanjikan dengan solusi berbasis cloud. Keberlanjutan: Bagaimana komitmen Mavenir terhadap solusi berkelanjutan dan hemat energi mendongkrak keunggulan operasi di seluruh jaringan E2E.

Bagaimana komitmen Mavenir terhadap solusi berkelanjutan dan hemat energi mendongkrak keunggulan operasi di seluruh jaringan E2E. Tantangan Operator: Mengatasi tantangan jaminan layanan jaringan yang dihadapi oleh Penyedia Layanan Komunikasi (CSP) menggunakan Network Intelligence as a Service yang didukung AI/ML sehingga mampu membuka jalan menuju otomatisasi Level 4.

Mengatasi tantangan jaminan layanan jaringan yang dihadapi oleh Penyedia Layanan Komunikasi (CSP) menggunakan Network Intelligence as a Service yang didukung AI/ML sehingga mampu membuka jalan menuju otomatisasi Level 4. Inovasi Melalui Kemitraan: Wawasan tentang kolaborasi pihak ketiga yang berfokus untuk memupuk inovasi di berbagai ranah industri.

Presiden & CEO Mavenir Pardeep Kohli, yang akan membuka acara dua hari ini dengan menyajikan strategi perusahaan yang berwawasan ke depan, menyatakan: “Mavenir bukan sekadar vendor perlengkapan – kami berperan aktif dalam membangun kembali Jaringan Masa Depan, yang dibangun berlandaskan inovasi teknis tiada duanya dan pemahaman unik akan peluang strategis yang tersedia bagi Penyedia Layanan Komunikasi melalui transmisi jaringan. Kami tidak sabar menantikan pertemuan dengan komunitas analis telekomunikasi global dan memberi mereka kesempatan untuk mengetahui kemajuan teknologi, kemitraan strategis, dan komitmen berkelanjutan kami terhadap keberlanjutan secara langsung dari tim ahli Mavenir.”

Acara Analis Global berdurasi dua hari ini akan menyoroti kesiapan Open-RAN Mavenir, bersama kisah kesuksesan pelanggan yang menunjukkan performa dan skalabilitas, serta kolaborasi strategis dengan inovator yang mendorong kemajuan di seluruh ranah industri. Mavenir akan menjelaskan strateginya dalam mempercepat penerapan brownfield Open RAN dengan berfokus pada diferensiasi dan inovasi serta membagikan rencana untuk mendorong pertumbuhan bisnis dengan memanfaatkan portofolio menyeluruhnya yang komprehensif serta menangkap peluang monetisasi 5G melalui solusi berbasis cloud. Keberlanjutan juga menjadi sorotan utama, dengan fokus pada solusi hemat energi yang memastikan keunggulan operasi. Sementara itu, Network Intelligence as a Service yang didukung AI/ML dari Mavenir akan mengatasi tantangan mendesak yang dihadapi operator dalam Jaminan Layanan Jaringan. Dengan menunjukkan ragam portofolionya, Mavenir akan memperkuat perannya sebagai visioner dalam memajukan solusi telekomunikasi yang inovatif dan berkelanjutan sehingga mampu membuka jalan menuju era baru transformasi jaringan. Hubungi AR@mavenir.com untuk informasi selengkapnya.

