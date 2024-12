Mavenir presenta Estrategia de Avance Corporativo en el Evento Anual de Analistas Globales en Dallas

El evento de dos días de duración brindará una visión exclusiva de las iniciativas estratégicas y el plan de acción futuro de Mavenir a una audiencia internacional de analistas, clientes y socios invitados.

RICHARDSON, Texas, Dec. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, el proveedor de infraestructura de red nativa en la nube que construye el futuro de las redes, celebrará su Evento Anual de Analistas del 11 al 12 de diciembre de 2024. Durante el evento, Mavenir abordará la labor continua de la empresa para impulsar la transformación digital de red móvil y consolidar su presencia dentro del sector de telecomunicaciones como el proveedor de infraestructura nativa en la nube e impulsada por software y centrada en la creación de redes abiertas, desagregadas y habilitadas por inteligencia artificial del futuro. Mavenir presentará sus avances de última generación, iniciativas estratégicas y estrategia de avance a los analistas globales, clientes y socios.

Lo más destacado del evento serán las charlas interactivas y cercanas moderadas por analistas con el equipo de liderazgo sénior de Mavenir que abordarán la cartera de soluciones completo de la empresa, incluyendo las tecnologías Open RAN (radio y vRAN) y Mobile Core (IMS, Packet Core, Digital Enablement, Messaging, Security). Los líderes sénior también abordarán el impulso prometedor de la empresa, incluyendo su reciente reconocimiento en los 2024 Global Telecoms Awards, donde su Network Intelligence as a Service ganó el Advancing Artificial Intelligence Award. Varios clientes y socios de Mavenir también presentarán innovaciones tecnológicas recientes e implementaciones exitosas habilitadas por la tecnología de Mavenir en todo el mundo.

Los puntos destacados de la sesión incluyen:

Actualizaciones completas de la cartera: Presentación de la cartera sólida de Mavenir diseñado para satisfacer las necesidades de los operadores para monetización de red y eficacia de costo.

Presentación de la cartera sólida de Mavenir diseñado para satisfacer las necesidades de los operadores para monetización de red y eficacia de costo. Aprendizajes y estrategia futura: Perspectivas importantes que nos ayudará a acelerar aún más las implementaciones brownfield de Open RAN a través de diferenciación e innovación.

Perspectivas importantes que nos ayudará a acelerar aún más las implementaciones brownfield de Open RAN a través de diferenciación e innovación. Inversiones continuas en la cartera central de IMS: Planes sobre cómo Mavenir fortalece su cartera central de IMS, basándose en su base existente que soporta a cientos de millones de suscriptores en diversos servicios, incluidos móviles, fijos, residenciales y empresariales. El plan de crecimiento se centra en capitalizar la base de titulares, apuntando a oportunidades para reemplazar a proveedores titulares y expandir la creciente cartera de Mavenir.

Planes sobre cómo Mavenir fortalece su cartera central de IMS, basándose en su base existente que soporta a cientos de millones de suscriptores en diversos servicios, incluidos móviles, fijos, residenciales y empresariales. El plan de crecimiento se centra en capitalizar la base de titulares, apuntando a oportunidades para reemplazar a proveedores titulares y expandir la creciente cartera de Mavenir. Capitalizando sobre la cartera central de paquete de alto crecimiento: El núcleo de paquetes convergentes de Mavenir está experimentando un rápido crecimiento en el segmento 5G, impulsado por la creciente demanda de casos de uso como FWA, comunicaciones por satélite, redes privadas, informática de vanguardia y la creciente ola de tráfico de IoT/dispositivos conectados. Como la única oferta de suite completa nativa de la nube de funciones de red básicas de paquetes, cubriremos cómo Mavenir está en una posición única para capitalizar el cambio del sector hacia la automatización, AI/ML, eficacia energética y otros casos de uso clave.

El núcleo de paquetes convergentes de Mavenir está experimentando un rápido crecimiento en el segmento 5G, impulsado por la creciente demanda de casos de uso como FWA, comunicaciones por satélite, redes privadas, informática de vanguardia y la creciente ola de tráfico de IoT/dispositivos conectados. Como la única oferta de suite completa nativa de la nube de funciones de red básicas de paquetes, cubriremos cómo Mavenir está en una posición única para capitalizar el cambio del sector hacia la automatización, AI/ML, eficacia energética y otros casos de uso clave. Crecimiento y adquisición de clientes: Planes para aprovechar la cartera completa de extremo a extremo (E2E) de Mavenir y capturar oportunidades prometedoras de monetización 5G con soluciones nativas de la nube.

Planes para aprovechar la cartera completa de extremo a extremo (E2E) de Mavenir y capturar oportunidades prometedoras de monetización 5G con soluciones nativas de la nube. Sostenibilidad: Cómo el compromiso de Mavenir con soluciones sostenibles y de eficacia energética está reforzando la excelencia operativa en todas las redes E2E.

Cómo el compromiso de Mavenir con soluciones sostenibles y de eficacia energética está reforzando la excelencia operativa en todas las redes E2E. Desafíos del operador: Abordar los desafíos de garantía de servicios de red que enfrentan los proveedores de servicios de comunicación (CSP) que utilizan inteligencia de red como servicio impulsada por IA/ML, preparando el terreno para la automatización de nivel 4.

Abordar los desafíos de garantía de servicios de red que enfrentan los proveedores de servicios de comunicación (CSP) que utilizan inteligencia de red como servicio impulsada por IA/ML, preparando el terreno para la automatización de nivel 4. Innovación a través de asociaciones: Conocimiento de la colaboración de terceros centrada en fomentar la innovación en diversos dominios.

El presidente y director ejecutivo de Mavenir, Pardeep Kohli, quien abrirá el evento de dos días presentando la estrategia de avance de la empresa, dijo: "Mavenir no es solo un proveedor de equipos: estamos desempeñando un rol activo en la redefinición de la Red del Futuro, basada en nuestra innovación técnica inigualable y nuestra comprensión única de las posibilidades estratégicas abiertas a los Proveedores de Servicios de Comunicación a través de la transformación de la red. Esperamos reunirnos con la comunidad global de analistas de telecomunicaciones y permitirles escuchar de fuente directa al experimentado equipo de Mavenir sobre nuestros avances tecnológicos, asociaciones estratégicas y compromiso continuo con la sostenibilidad".

Aviso a los editores

Descripción general del Evento de Analistas Globales de Mavenir: Del 11 al 12 de diciembre de 2024

Este Evento de Analistas Globales de dos días de duración, destacará la preparación de Mavenir para Open-RAN, con historias de éxito de clientes que demuestran rendimiento y escalabilidad, así como colaboraciones estratégicas con innovadores que impulsan avances en diversos dominios. Mavenir describirá sus estrategias para acelerar las implementaciones brownfield de Open RAN, centrándose en la diferenciación e innovación, y revelará planes para impulsar el crecimiento del negocio aprovechando su cartera completa de extremo a extremo y capturando nuevas oportunidades de monetización 5G a través de soluciones nativas de la nube. La sostenibilidad también ocupará un lugar central, con un enfoque en soluciones de eficiencia energética que garanticen la excelencia operativa, mientras que la inteligencia de red como servicio impulsada por IA/ML de Mavenir abordará los desafíos apremiantes del operador en el aseguramiento del servicio de red. Con la exposición de su cartera sólida, Mavenir fortalecerá su rol como visionario en el avance de soluciones de telecomunicaciones innovadoras y sostenibles, preparando el terreno para una nueva era en la transformación de la red. Para más información comuníquese con, AR@mavenir.com.

