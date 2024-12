معرض CPHI الشرق الأوسط يستضيف رواد الذكاء الاصطناعي لمناقشة دور هذه التقنيات في الابتكار الدوائي والتجارب السريرية

RIYADH, RIYADH , SAUDI ARABIA, December 6, 2024 / EINPresswire.com / -- ينطلق معرض CPHI الشرق الأوسط المتخصص بصناعة الدواء في العاصمة السعودية الرياض بين 10 و12 ديسمبر المقبل برعاية وزارة الصحة السعودية، ويركز في جلساته وحواراته على الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في رسم ملامح مستقبل قطاع الصناعات الدوائية.تجمع الفعالية الأولى من نوعها في المنطقة نخبةً من الخبراء العالميين في قطاع الصناعات الدوائية والتقنيات، وذلك بهدف استكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي ودوره في إحداث نقلة نوعية في مجال الطب والصناعات الدوائية، بما يؤثر إيجاباً على حياة الملايين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.ويُقام المعرض في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، حيث يستضيف جلسات حوارية وعروضاً تقديمية ومؤتمرات رائدة، تحمل آفاقاً جديدة وتلقي الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في تسريع عملية الابتكار الدوائي وتحسين التجارب السريرية وتعزيز الطب المخصّص. وبذلك يوفر معرض CPHI الشرق الأوسط منصة حيوية تجمع الخبرات العالمية والمحلية من أجل الارتقاء بقطاع الصناعات الدوائية على مستوى العالم.استثمار إمكانات الذكاء الاصطناعي لإحداث تأثير إقليمييحتضن المعرض "منصة المستقبل" و"منصة التقنية الحيوية"، اللتين تستضيفان عدداً من الخبراء العالميين للحديث عن إمكانات الذكاء الاصطناعي ودوره في تجاوز العوائق الحالية واستبدال العمليات التقليدية التي تحتاج لجهد بشري كبير. وتركز جلسات المنصتين بشكل خاص على قدرة الذكاء الاصطناعي على تحليل قواعد البيانات الكبيرة، وتحديد الأدوية الواعدة، وتحسين معدلات نجاح التجارب السريرية، بالإضافة إلى تخفيض التكاليف وتوفير علاجات مخصصة للمرضى.ويجمع معرض CPHI الشرق الأوسط أبرز الشركات والشخصيات القيادية في مجال الصناعات الدوائية والتقنية الحيوية من ما يزيد على 30 دولة من مناطق شرق آسيا وجنوبها، والشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، والأمريكيتين، وأوروبا، ومنطقة القوقاز. وتؤكد هذه المشاركة الواسعة على المكانة المتنامية للمعرض بوصفه الوجهة الأولى للتعليم المتقدم والتوريد الصناعي، إذ يشهد أيضاً حضور نخبة من المؤثرين من أهم الوجهات العالمية على خارطة قطاع الصناعات الدوائية، مما يوفر بيئةً إيجابية لتعزيز الحوارات الرامية إلى رسم ملامح جديدة لمستقبل القطاع.وتتولى تحالف، شركة تنظيم الفعاليات التجارية الأسرع نمواً في المملكة العربية السعودية، تنظيم المعرض في إنجاز مميز يُحسب لقطاع الصناعات الدوائية سريع النمو في المنطقة. وتنسجم الفعالية، التي تنطلق بالتعاون مع صندوق الفعاليات الاستثماري، مع رؤية السعودية 2030، حيث تمنح الأولوية للرعاية الصحية وعلوم الحياة بوصفها قطاعات رئيسية، وترسخ مكانة المملكة الرائدة في الصناعات الدوائية في المنطقة.وبدورها، قالت كاميلا كويزون، مديرة قسم المحتوى في معرض CPHI الشرق الأوسط: "يتجلى بوضوح الدور الريادي والمتنامي للمملكة في مشهد قطاع الأدوية، لا سيما مع الترقّب الكبير من شركات الأدوية وقادة القطاع من جميع أنحاء العالم لمعرض CPHI الشرق الأوسط. وقد برز الذكاء الاصطناعي مؤخراً بوصفه قوةً مؤثرة في قطاع الرعاية الصحية والصناعات الدوائية. وللمرة الأولى، سنكشف في معرض CPHI الشرق الأوسط عن التطبيقات العملية والإمكانات الواسعة لهذه التقنية بمشاركة الخبراء الذين يقودون جهود التغيير في هذا المجال".وأضاف: "نهدف إلى سد الفجوة بين الابتكار التقني والتطبيق الواقعي، مع التعمق في استكشاف دور الذكاء الاصطناعي في توفير فرصٍ وآفاق غير مسبوقة لتطوير الابتكار الدوائي والطب التجديدي وغيرها من المجالات. ومن المتوقع أن تستقبل الفعالية أكثر من 30 ألف زائر و400 جهة عارضة على مساحة عرض تبلغ 30 ألف متر مربع، حيث يوفر المعرض ملتقى يزخر بالأفكار الجديدة وفرص الشراكات الهادفة، ويشكل منصة تجمع شركات الأدوية لبناء منظومة صناعات دوائية رائدة على مستوى المنطقة تواكب احتياجات المستقبل".

