Huf Group transformiert Software-Governance mit CAST Highlight

Die Software-Mapping- und Intelligence-Technologie von CAST hilft der Huf Group, Portfolio-Governance zu vereinfachen, Innovationen zu beschleunigen und Sicherheitsvorschriften einzuhalten.

NEW YORK, Dec. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- CAST, Pionier im Bereich Software Intelligence, unterstützt die Huf Group, einen global führenden Anbieter von sicheren Zugangssystemen für die Automobilindustrie, mit CAST Highlight. Mit der Einführung der Plattform optimiert Huf die Sicherheit, erfüllt regulatorische Anforderungen und fördert Innovationen bei seinen hochmodernen Lösungen.

Huf, bekannt für fortschrittliche Schließsysteme und berührungslose Zugangstechnologien, beliefert nahezu alle großen Automobilhersteller weltweit. Angesichts der wachsenden Bedeutung von maßgeschneiderter Software und hunderten Open-Source-Komponenten suchte Huf nach einer Lösung, die höchste Standards bei Sicherheit und Nachhaltigkeit gewährleistet.

Innerhalb weniger Stunden nach der Einführung ermöglichte CAST Highlight eine umfassende Analyse des Softwareportfolios. Automatisch wurden Sicherheitsrisiken und IP-Gefährdungen erkannt, ohne Entwicklerprozesse zu behindern. Außerdem unterstützt die Plattform die automatisierte Erstellung komplexer Software-Stücklisten (SBOMs) und stellt die Einhaltung von Kundenanforderungen sicher.

„Mit CAST konnten wir unsere Projekte schneller und präziser umsetzen“, erklärt der Head of Software Platform von Huf. „Die Plattform war in einem halben Tag einsatzbereit und stärkte sofort unsere Entwicklungsprozesse.“

CAST Highlight hilft Huf auch, potenzielle Schwachstellen zu identifizieren, bevor sie in der us-amerikanischen National Vulnerability Database (NVD) erscheinen. So bleibt das Unternehmen den wachsenden regulatorischen Anforderungen im Automobilsektor einen Schritt voraus. Darüber hinaus liefert die Plattform IT-Führungskräften Daten, um technische Schulden abzubauen, Cloud-Nutzung zu optimieren und Nachhaltigkeit zu fördern. Die Kombination aus objektiven Daten und geschäftlicher Kritikalität unterstützt faktenbasierte Entscheidungen auf Vorstandsebene.

„Die Huf Group zeigt, wie Software-Intelligenz zu mehr Sicherheit und schnelleren Innovationen beiträgt“, betont Greg Rivera, Vice President von CAST Highlight.

CAST ist führend im Bereich Software-Intelligenz. Die Technologie entschlüsselt Anwendungen automatisch und liefert Einblicke – von Portfolioanalysen bis zu Anwendungsdetails. Mehr Informationen auf castsoftware.de.

Die Huf Group ist ein weltweit führender Anbieter von sicheren Zugangslösungen für die Automobilindustrie. Mit Fokus auf Innovation bietet Huf Lösungen, die Komfort und Sicherheit für Fahrer weltweit verbessern.

