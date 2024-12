200-kV-Gleichstromübertragungsprojekt Yangzhou-Zhenjiang schließt umweltfreundliche Baubewertung durch CEPCA ab

NANJING, China, Dec. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vom 20. bis 25. November hat das Yangzhou-Zhenjiang ±200-kV-Gleichstromübertragungsprojekt, das von der State Grid Jiangsu Electric Power Engineering Consulting Co., Ltd. verwaltet wird, die umweltfreundliche Baubewertung durch die China Electric Power Construction Association erfolgreich abgeschlossen.

Dieses Projekt ist Chinas erstes Wechselstrom-zu-Gleichstrom-Umwandlungsprojekt, bei dem die bestehende Wufeng-Gebirgsquerung genutzt wird, um eine Wechselstromübertragungsleitung in eine Gleichstromübertragungsleitung umzuwandeln. Durch dieses Umwandlungsprojekt kann die Übertragungskapazität der Wufeng-Gebirgsüberquerung von ursprünglich 600.000 Kilowatt auf 1.200.000 Kilowatt erhöht werden, wobei die langfristige Übertragungskapazität auf 3.600.000 Kilowatt erhöht werden kann. Dadurch wird die Belastung der bestehenden Flussquerungen effektiv verringert, die Querschnittskapazität für die Nord-Süd-Stromübertragung erheblich erhöht und die Nachfrage nach einer optimierten Verteilung der sauberen Energieressourcen in Jiangsu und sogar im gesamten Jangtse-Delta gedeckt.

Während der Umweltfreundlichkeits-Baubewertung durch die CEPCA führte das Inspektionsteam eine umfassende und sorgfältige Bewertung der umweltfreundlichen Planung, des umweltfreundlichen Designs, des umweltfreundlichen Bauens, der umweltfreundlichen Übergabe und der innovativen Indikatoren des Yangzhou-Zhenjiang-Gleichstromprojekts durch. Das hohe Maß an Umweltfreundlichkeit dieses Projekts wurde in den höchsten Tönen gelobt. Der Verband war der Meinung, dass mit diesem Projekt das Konzept des umweltfreundlichen Bauens während der Planungs-, Entwurfs-, Bau- und Übergabephase vollständig umgesetzt wurde. Durch wissenschaftliches Management und technologische Innovation konnten mit diesem Projekt Ziele wie Ressourcenschonung, Umweltschutz, Energieeinsparung und Emissionsreduzierung erreicht werden. Seine umweltfreundliche Bauweise macht das Yangzhou-Zhenjiang-Gleichstromprojekts zu einem branchenweiten Vorreiter und setzt neue Maßstäbe für umweltfreundliche Bauweisen bei Energiebauprojekten.

Auch weiterhin wird das Unternehmen das Konzept des umweltfreundlichen Bauens umsetzen, die Erfahrungen im Bereich des umweltfreundlichen Bauwesens aktiv zusammenfassen und reproduzierbare und förderungswürdige Modelle für künftige umweltfreundliche Bauprojekte bereitstellen.

Quelle: The State Grid Jiangsu Electric Power Engineering Consulting Co., Ltd.

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3aea27ab-803e-469f-b5dc-2ecab9d7eb63

Kontaktperson: Frau Shen, Tel.: 86-10-63074558.

