2ONE Labs 就額外提交的 2ONE® 尼古丁袋品牌產品獲得 FDA 第二次 PMTA 的「接納」通知

太浩湖,內華達州, Dec. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2ONE Labs Inc. 欣然宣佈,就其向美國食品藥品監督管理局(FDA)提交額外口味的 2ONE® 尼古丁產品款式,已獲得第二次煙草產品上市前申請(PMTA)的「接納」。

對於獲得 FDA 額外的「接納」通知,2ONE Labs 行政總裁 Vincent Schuman 表示歡迎:「我們一直以來的策略都是為 2ONE® 尼古丁袋品牌維持穩定、支持性及負責任的 PMTA 申請,以反映當前成人消費品的需求。我們及時向 FDA 提交的 PMTA 申請,反映了本公司致力在尼古丁袋市場處於產品創新前沿。

與早前已獲「接納」的 2ONE® PMTA 申請一樣,這項申請將進入 FDA 下一階段的審批。2ONE Labs 旨在資助這些申請以取得 FDA 的成功「授權」。我們的批發、零售和贊助夥伴應對這次額外的「接納」通知感到信心十足,反映出我們有能力處理和駕馭複雜的 PMTA 流程,以及我們在美國市場支持 2ONE® 品牌的承諾。」

Schuman 補充道:「2ONE® 無煙尼古丁袋是為想戒掉香煙、雪茄或傳統口腔煙草咀嚼產品,且年齡 21 歲以上的成年使用者而設。2ONE® 品牌自 2020 年初起於市場推出,並且已幫助成千上萬的成年人轉向使用更佳的尼古丁產品。作為同類型中最佳的袋裝產品,我們深信 2ONE® 將繼續獲得成年人的追捧及支持。我們仍對 FDA 接納 2ONE® 的 PMTA 申請感到鼓舞,並期望繼續滿足成年消費者在戒煙過程中的需要。」

2ONE® 尼古丁袋產品在全國超過 20,000 多間零售商店(包括 Circle K)有售,提供多種尼古丁濃度和令人愉悅的口味,成年消費者更可在 www.21Pouches.com 網上購買。

關於 2ONE® 尼古丁袋

2ONE Labs Inc.:由合成尼古丁生產的先驅創立,專注於為尋求替代其他煙草產品的成年消費者提供最具創新性的無煙草尼古丁產品。如欲了解更多資訊,請與 21Pouches.com 聯絡。

2ONE® 為位於內華達州太浩湖 2ONE Labs Inc. 的註冊商標。版權所有。

來源:2ONE LABS INC.

聯絡方式:Press@21pouches.com

