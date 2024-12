2ONE Labs ได้รับหนังสือ "การยอมรับ" จาก FDA เกี่ยวกับ PMTA สำหรับผลิตภัณฑ์นิโคตินแบบซองแบรนด์ 2ONE®…

เลคทาโฮ รัฐเนวาดา, Dec. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2ONE Labs Inc. มีความยินดีที่ได้รับ "การยอมรับ" จากสำนักงานอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) ในการยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑ์ยาสูบก่อนวางตลาด (PMTA) ครั้งที่สอง สำหรับรูปแบบผลิตภัณฑ์นิโคตินที่ปรุงแต่งเพิ่มเติมของแบรนด์ 2ONE®

Vincent Schuman ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ 2ONE Labs แสดงความยินดีกับการได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับ ‘การยอมรับ’ เพิ่มเติมนี้จาก FDA โดยเปิดเผยว่า "กลยุทธ์ของเราคือการคอยส่ง PMTA ที่เป็นหลักฐานสนับสนุนและแสดงความรับผิดชอบสำหรับนิโคติน 2ONE® แบรนด์นิโคตินแบบซองที่สะท้อนถึงความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคสำหรับผู้ใหญ่ในปัจจุบัน อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด การยื่น PMTA ที่ตรงเวลาของเรากับ FDA สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทเราในการคงความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ในตลาดนิโคตินแบบซอง

โดยการดำเนินการยื่นเรื่องจะก้าวไปสู่ขั้นตอนต่อไปของการตรวจสอบ FDA เช่นเดียวกับการส่ง PMTA 2ONE® ที่ "ได้รับการยอมรับ" ก่อนหน้านี้ 2ONE Labs มุ่งหวังที่จะให้ทุนแก่การยื่นเรื่องเหล่านี้เพื่อให้ได้รับ "การอนุญาต" ที่ประสบความสำเร็จจาก FDA พันธมิตรด้านค้าส่ง ค้าปลีก และการสนับสนุนของเราควรมั่นใจใน "การยอมรับ" นี้ว่าเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงความสามารถของเราในการดำเนินกระบวนการ PMTA ที่ซับซ้อนนี้ และแสดงถึงความมุ่งมั่นของเราในการสนับสนุนความพร้อมจำหน่ายในระยะยาวของแบรนด์ 2ONE® ในตลาดสหรัฐฯ"

Schuman กล่าวเสริมว่า "เราได้ผลิตนิโคตินแบบซองที่ปราศจากยาสูบ 2ONE® สำหรับผู้ใช้ที่เป็นผู้ใหญ่ (21 ปีขึ้นไป) ซึ่งอยากเปลี่ยนจากบุหรี่ ซิการ์ หรือผลิตภัณฑ์เคี้ยวยาสูบแบบดั้งเดิม แบรนด์ 2ONE® เข้าสู่ตลาดตั้งแต่ต้นปี 2020 และได้ช่วยให้ผู้ใหญ่หลายพันคนหันมาบริโภคผลิตภัณฑ์นิโคตินที่ดีขึ้น เราเชื่อว่ากลุ่มลูกค้าผู้ใหญ่จะยังคงมองหา 2ONE® ต่อไปในฐานะผลิตภัณฑ์แบบซองที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน เรายังคงได้รับกำลังใจจากการยอมรับของ FDA เกี่ยวกับการยื่นขอ PMTA ให้กับ 2ONE® และเราหวังว่าจะยังคงได้สนับสนุนความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มผู้ใหญ่ที่จะเลิกใช้ยาสูบ"

ผลิตภัณฑ์นิโคตินแบบซองของ 2ONE® มีนิโคตินหลากหลายระดับให้เลือก และมีรสชาติที่น่าพึงพอใจ โดยวางจำหน่ายในร้านค้าปลีกมากกว่า 20,000 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งรวมถึง Circle K และผู้บริโภคกลุ่มผู้ใหญ่สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ www.21Pouches.com

เกี่ยวกับนิโคตินแบบซองของ 2ONE®

2ONE Labs Inc.: 2ONE Labs ก่อตั้งโดยผู้บุกเบิกด้านการผลิตนิโคตินสังเคราะห์ และเชี่ยวชาญในการจัดหาผลิตภัณฑ์นิโคตินแบบปลอดยาสูบที่มีนวัตกรรมที่สุด สำหรับผู้บริโภคกลุ่มผู้ใหญ่ที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ทางเลือกในการทดแทนผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น ๆ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ 21Pouches.com

2ONE® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ 2ONE Labs Inc. เมืองทะเลสาบทาโฮ รัฐเนวาดา สงวนลิขสิทธิ์

ที่มา: 2ONE LABS INC.

ติดต่อ: Press@21pouches.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.