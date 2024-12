2ONE Labs 额外提交的 2ONE® 品牌尼古丁袋产品收到 FDA 第二份 PMTA‘接受’通知

内华达州塔霍湖, Dec. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2ONE Labs Inc. 欣然宣布,其向美国食品药品监督管理局 (FDA) 提交的有关其他口味 2ONE® 尼古丁产品款式的烟草产品上市前申请 (PMTA) 已收到第二份‘接受’通知。

2ONE Labs 首席执行官 Vincent Schuman 对于再次收到 FDA 的‘接受’通知倍感欣喜,他表示:“一直以来,我们的战略都是依据当前成年消费者的产品需求,以稳定的节奏为 2ONE® 尼古丁袋品牌提交有依据且负责任的 PMTA 申请。我们及时向 FDA 提交的 PMTA 申请,彰显了公司致力于在尼古丁袋市场上走在产品创新前沿的不懈努力。

与我们先前获得‘接受’的 2ONE® PMTA 申请一样,这份申请也将顺利进入 FDA 审查的下一阶段。2ONE Labs 旨在为这些申请提供资金支持,力求顺利获得 FDA 的‘批准’。再次获得‘接受’,表明我们有能力应对和驾驭复杂的 PMTA 流程,也反映出我们坚定不移致力于在美国市场为 2ONE® 品牌提供支持,定能增强批发、零售和赞助合作伙伴对我们的信心。”

Schuman 还补充道:“2ONE® 无烟草尼古丁袋专为 21 岁以上成人消费者设计,旨在帮助那些希望戒除香烟、雪茄或传统嚼烟产品的人群。2ONE® 品牌自 2020 年初上市以来,已帮助成千上万的成年人获得更优的尼古丁替代品。我们相信,2ONE® 会不断受到成年人的追捧,因为它已然成为业内最卓越的尼古丁袋产品。FDA 接受 2ONE® 的 PMTA 申请总能令我们倍感鼓舞,我们会再接再厉,大力支持成人戒烟需求。”

2ONE® 尼古丁袋产品拥有多种尼古丁含量和满足不同喜好的口味,在包括 Circle K 便利店在内的全美 20,000 多家零售店有售,成人消费者也可通过 www.21Pouches.com 在线购买。

关于 2ONE® 尼古丁袋

2ONE Labs Inc.:2ONE Labs 由合成尼古丁生产领域的先驱者创立,专注于为寻求其他烟草产品替代品的成年人提供最具创新性的无烟草尼古丁产品。如需了解更多信息,请联系 21Pouches.com。

2ONE® 是 2ONE Labs Inc.(位于内华达州塔霍湖)的注册商标。版权所有。

来源:2ONE LABS INC.

联系方式:Press@21pouches.com

