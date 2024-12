2ONE Labs Menerima Pemberitahuan ‘Penerimaan’ FDA PMTA yang Kedua untuk penyerahan tambahan Produk Kantung Nikotin Berjenama 2ONE®

LAKE TAHOE, Nevada, Dec. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2ONE Labs Inc. berbesar hati menerima ‘Penerimaan’ Permohonan Produk Tembakau Prapasaran (PMTA) yang kedua untuk bentuk produk nikotin 2ONE® berperisa tambahan yang telah diserahkan kepada Pentadbiran Makanan dan Ubat A.S. (FDA).

Sewaktu mengalu-alukan penerimaan pemberitahuan ‘Penerimaan’ FDA tambahan ini, Vincent Schuman, Ketua Pegawai Eksekutif 2ONE Labs, berkata: “Strategi kami adalah untuk sentiasa mengekalkan aliran yang stabil bagi penyerahan PMTA yang boleh disokong dan bertanggungjawab untuk jenama kantung nikotin 2ONE® yang mencerminkan permintaan produk pengguna dewasa semasa. Pemfailan PMTA kami FDA yang tepat pada masanya, mencerminkan komitmen syarikat kami untuk kekal di barisan hadapan dalam inovasi produk dalam pasaran kantung nikotin.

Sebagaimana dengan penyerahan 2ONE® PMTA yang ‘Diterima’ kami sebelum ini, permohonan ini akan maju ke peringkat semakan FDA yang seterusnya. 2ONE Labs bertujuan untuk membiayai penyerahan ini sehingga berjaya menerima ‘Kebenaran’ daripada FDA. Rakan kongsi pemborong, runcit dan penajaan kami harus yakin dengan ‘Penerimaan’ tambahan ini sebagai gambaran keupayaan kami untuk mengurus dan mengemudi proses PMTA yang kompleks serta komitmen kami untuk menyokong jenama 2ONE® di pasaran AS.”

Schuman menambah: “Kantung nikotin Bebas Tembakau 2ONE® adalah untuk pengguna dewasa (21+) yang ingin beralih daripada rokok, cerut atau produk kunyah tembakau oral tradisional. Jenama 2ONE® telah berada di pasaran sejak awal 2020 dan telah membantu beribu-ribu orang dewasa bergerak ke arah penawaran nikotin yang lebih baik. Kami percaya orang dewasa akan terus mencari 2ONE® sebagai produk kantung terbaik dalam kelasnya. Kami berasa teruja dengan penerimaan FDA terhadap penyerahan 2ONE® PMTA ini dan kami berharap untuk terus menyokong keperluan pengguna dewasa yang sedang menjauhkan diri daripada tembakau.”

Produk kantung nikotin 2ONE® ditawarkan dalam pelbagai tahap nikotin dan perisa yang memuaskan di lebih daripada 20,000 kedai runcit di seluruh negara termasuk lokasi Circle K. Pengguna dewasa boleh membeli produk tersebut secara dalam talian di: www.21Pouches.com.

Perihal Kantung Nikotin 2ONE®

2ONE Labs Inc.: Diasaskan oleh perintis dalam pengeluaran nikotin sintetik, 2ONE Labs mengkhusus dalam menyediakan produk nikotin bebas tembakau yang paling inovatif kepada pengguna dewasa yang mencari alternatif kepada produk tembakau lain. Untuk maklumat lanjut, hubungi 21Pouches.com.

2ONE® merupakan tanda dagangan berdaftar 2ONE Labs Inc., Lake Tahoe, NV. Hak Cipta Terpelihara.

Sumber: 2ONE LABS INC.

Hubungi: Press@21pouches.com

