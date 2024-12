2ONE Labs, 추가 제출된 2ONE® 브랜드 니코틴 파우치 제품 관련 FDA로부터 두번 째 PMTA '승인' 통지 받아

네바다주 레이크 타호, Dec. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2ONE Labs가 미국 식품의약국(FDA)에 제출한 추가 향이 가미된 2ONE® 니코틴 제품 스타일에 대한 두 번째 시판 전 담배 제품 신청서(PMTA)가 '승인'을 받게 되었다고 발표했다.

2ONE Labs의 CEO인 Vincent Schuman은 추가 FDA '승인' 통지를 받은 것에 대해 환영 입장을 밝히며 “현재의 성인 소비자 제품 수요를 반영하는 2ONE® 니코틴 파우치 브랜드에 대해 지원 가능하고 책임감있는 PMTA 제출의 꾸준한 흐름을 유지하는 것이 우리의 일관된 전략이었다. FDA에 적시에 PMTA를 제출한 것은 니코틴 파우치 시장에서 제품 혁신의 선두를 유지하려는 당사의 노력을 반영하고 있다"고 밝혔다.

그는 이어 "이전에 '승인'된 2ONE® PMTA 제출과 마찬가지로, 이 신청서는 다음 단계의 FDA 검토로 넘어가게 될 것이다. 2ONE Labs는 FDA의 성공적인 '승인'을 위해 이러한 제출에 자금을 지원하는 것을 목표로 하고 있다. 도소매 및 후원을 맡고 있는 우리의 파트너사들은 이 추가 '승인'이 복잡한 PMTA 프로세스의 관리 및 탐색에 대한 당사의 역량과 미국 시장에서 2ONE® 브랜드를 지원하겠다는 우리의 약속을 반영하는 것으로 신뢰해도 좋을 것”이라고 강조했다.

Schuman CEO는 또 “2ONE® 무연 니코틴 파우치는 담배, 시가 또는 기존의 구강용 씹는 담배에서 전환 의사가 있는 성인 사용자(21세 이상)를 위한 제품이다. 2ONE® 브랜드는 2020년 초부터 시장에 출시되어 수천 명의 성인이 보다 나은 니코틴 제품으로 전환하는 데 도움을 주었다. 당사는 성인 소비자들이 계속해서 2ONE®을 애용해 줄 것이라고 본다. FDA가 2ONE® PMTA 제출을 승인한 것은 매우 고무적이다. 일반 토바코 제품에서 탈피하기를 원하는 성인 소비자들의 요구를 계속 지원할 수 있기를 기대하고 있다”고 강조했다.

2ONE® 니코틴 파우치 제품은 다양한 니코틴 농도와 확연한 풍미로 서클 K 매장을 포함한 전국 20,000개 이상의 소매점에서 판매되며, 성인 소비자는 온라인(www.21Pouches.com)에서 구매가 가능하다.

2ONE® Nicotine Pouches 소개

합성 니코틴 제조부문 개척자들이 설립한 2ONE Labs는 담배 제품을 대체할 다른 대안을 찾는 성인 소비자들을 대상으로 가장 혁신적인 무연 니코틴 제품을 전문적으로 제공하고 있다. 자세한 내용은 웹사이트를 방문해 확인할 수 있다.

2ONE®은 미국 네바다주 레이크 타호에 위치한 2ONE Labs Inc.의 등록 상표다. 모든 권리는 저작권자에게 있다.

출처: 2ONE LABS INC.

연락처 정보: Press@21pouches.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.